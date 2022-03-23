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Perez: "Bahreyn GP'de kendimi rekabetçi hissettim"

Sergio Perez, Bahreyn GP'de kendisini son derece rekabetçi hissettiğini ve bu performansını Suudi Arabistan'a taşımayı umduğunu belirtti.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Perez: "Bahreyn GP'de kendimi rekabetçi hissettim"
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Sergio Perez, Bahreyn GP hafta sonunda Max Verstappen'le aynı tempoyu tutturamasa da, üçüncülük için Carlos Sainz'la benzer tempo yakaladı.

Yarışın son bölümünde podyuma doğru giderken motor sorunu yaşayan ve spin atarak yolda kalan Perez, böylelikle yarıştan eli boş ayrıldı.

Perez şimdi, geçen yıl şanssız şekilde yarıştığı Suudi Arabistan GP için hazırlanıyor ve yarış için epey pozitif görünüyor.

Meksikalı pilot, "Bu hafta sonu araca geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bahreyn bizim için kolay değildi. Sezona podyumla başlamama sadece bir tur kalmıştı... Yine de bu takıma güveniyorum ve birlikte bu zorlukların üstesinden geleceğimize olan inancım tam."

"Olumlu olan şey, önümüzde uzun bir sezon olması. Aynı zamanda hızlı bir aracımız var ve yarış boyunca kendimi çok rekabetçi hissettim."

"Umarım bu hızı Cidde'ye götürebilir ve bunu hem sıralama turlarında hem de pazar günkü yarışta kullanabilirim."

"Geçen sezonki yarış çılgıncaydı. Çok zorlu bir pistten bahsediyoruz. Yeni araçlarla daha da zor olacak. Maalesef 2021'deki yarışı bitirememiştim."

"Bu yüzden temiz bir yarış geçirmek ve aracın tüm potansiyelini ortaya koymak istiyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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