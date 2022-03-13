2022 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.
Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.
- 2022 Bahreyn testi 1. gün: Gasly, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı!
- 2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!
- 2022 Bahreyn testi 3. gün: Verstappen ve Red Bull testleri lider tamamladı!
- 2022 Barselona testi 1. gün: Norris, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı!
- 2022 Barselona testi 2. gün: Leclerc ve Ferrari lider!
- 2022 Barselona testi 3. gün: Hamilton en hızlısı, Mercedes 1-2!
2022 Pirelli lastikleri
Önümüzdeki ay başlayacak olan sezon öncesi testlerindeki ana değişikliklerden birisi yeni lastik Formula 1 lastikleri olacak. Lastiklerin boyutu 13 inçten 18 inçe çıktı. Jant kapaklarına sahip olan bu tekerlekler daha ağır olmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı bir lastik yapısına da sahip olacak.
Pirelli, Bahreyn'deki testte lastik hamurları arasındaki farkları daha yakından ölçme fırsatı buldu. Pirelli başlangıçta lastik hamurları arasında yaklaşık 0.5 saniye olmasını umuyordu. Fakat şu anda her hamur arasında ortalama 0.8 ila 1 saniye fark var. Yine de bu farklar, kademeli olarak azaltılacak.
Lastik hamurları arasındaki farklar:
|ile arasındaki fark
|
0.8 ila 1 saniye
|ile arasındaki fark
|ile arasındaki fark
|ile arasındaki fark
|Neredeyse hiç fark yok
Bahreyn'de C1-C2-C3, Cidde'de C2-C3-C4 ve Melbourne'de C2-C3-C5 lastikler kullanılacak.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Motorsport Images
Kırmızı bayrak istatistikleri:
Sakhir'de toplam 11 kırmızı bayrak çıktı ve bunlardan üçü, FIA tarafından test amaçlı çıkarıldı. Diğer sekizi ise pilotların pist üstünde kalması veya spin atmaları nedeniyle yaşandı.
|Pilot (takım)
|Sorun
|1. Gün - Sabah
|Stroll (Aston Martin)
|Aero cihazın kopması
|1. Gün - Öğleden sonra
|Pérez (Red Bull)
|Spin
|2. Gün - Sabah
|Latifi (Williams)
|Fren arızası
|2. Gün - Sabah
|FIA testi
|2. Gün - Sabah
|Bottas (Alfa Romeo)
|Hidrolik
|2. Gün - Öğleden sonra
|Ocon (Alpine)
|Titreşim
|2. Gün - Öğleden sonra
|Norris (McLaren)
|Açıklanmadı
|2. Gün - Öğleden sonra
|FIA testi
|3. Gün - Sabah
|FIA testi
|3. Gün - Öğleden sonra
|Schumacher (Haas)
|Spin attı
|3. Gün - Öğleden sonra
|Bottas (Alfa Romeo)
|Açıklanmadı
Üç gün boyunca atılan en iyi turlar (Bahreyn testleri):
Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde 1:31.720 yapan Max Verstappen'den geldi. Sürücülerin büyük çoğunluğu en hızlı turunu Cuma günü kaydetti.
Mick Schumacher C4 lastikle 1:32.241 yapıp ikinci olurken, Charles Leclerc 1:32.415'le üçüncü en iyi zamanı yaptı.
İlk yedide yedi farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.
Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.
|Pilot
|Takım
|Motor
|1. Gün
|2. Gün
|3. Gün
|Tur
|Verstappen
|Red Bull
|1'34"011
|1'31"720
|139
|Schumacher
|Haas
|1'37"846
|1'32"241
|108
|Leclerc
|Ferrari
|1'34"531
|1'34"366
|1'32"415
|169
|Alonso
|Alpine
|1'36"745
|1'32"698
|146
|Russell
|Mercedes
|1'35"941
|1'38"585(C2)
|1'32"759
|198
|Bottas
|Alfa Romeo
|1'35"495
|1'36"987
|1'32"985
|159
|Tsunoda
|AlphaTauri
|1'36"802
|1'33"002
|177
|
Pérez
|Red Bull
|1'35"977
|1'33"105
|181
|Norris
|McLaren
|1'35"356
|1'34"609
|1'33"191
|200
|Magnussen
|Haas
|1'33"207
|1'38"616
|98
|Sainz
|Ferrari
|1'34"359
|1'33"532
|1'34"905
|180
|Vettel
|Aston Martin
|1'35"706
|1'36"020
|1'33"821
|166
|Gasly
|AlphaTauri
|1'33"902
|1'34"865
|194
|Zhou
|Alfa Romeo
|1'37"164
|1'39"984(C2)
|1'33"959
|184
|Stroll
|Aston Martin
|1'34"736
|1'34"064
|1'36"029
|173
|Hamilton
|Mercedes
|1'36"365
|1'34"141
|1'36"217
|187
|Ocon
|Alpine
|1'36"768
|1'34"276
|153
|Albon
|Williams
|1'35"070
|1'35"171
|122
|Latifi
|Williams
|1'39"845(C2)
|1'35"634
|136
|Fittipaldi
|Haas
|1'38"527(C2)
|47
C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:
McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yokluğunda üç gün de piste Lando Norris çıktı. Testlerde en çok tur atan isim de 200 turla Norris oldu. İngiliz pilot, McLaren'ın fren sorunu nedeniyle üç günde sadece 200 tur attı. Fakat diğer pilotlar sadece 1.5 güne sahip olduğu için bu tur sayısı bile zirvede yer alması için yeterli oldu.
1.5 gün sürüş yapan George Russell 198 turla ikinci sırada yer alırken, Pierre Gasly 194 ve Lewis Hamilton 187 tur attı. Bu, Mercedes'in iki pilotla birden ilk beşe girdiği anlamına geliyor.
|Pilot
|Takım
|Motor
|Tur
|kilometre
|Norris
|McLaren
|200
|1082
|Russell
|Mercedes
|198
|1072
|Gasly
|AlphaTauri
|194
|1050
|Hamilton
|Mercedes
|187
|1012
|Zhou
|Alfa Romeo
|184
|996
|
Pérez
|Red Bull
|181
|980
|Sainz
|Ferrari
|180
|974
|Tsunoda
|AlphaTauri
|177
|958
|Stroll
|Aston Martin
|173
|936
|Leclerc
|Ferrari
|169
|914
|Vettel
|Aston Martin
|166
|898
|Bottas
|Alfa Romeo
|159
|861
|Ocon
|Alpine
|153
|828
|Alonso
|Alpine
|146
|790
|Verstappen
|Red Bull
|139
|752
|Latifi
|Williams
|136
|736
|Albon
|Williams
|122
|660
|Schumacher
|Haas
|108
|584
|Magnussen
|Haas
|98
|530
|Fittipaldi
|Haas
|47
|254
Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:
Takım bazında bakıldığında Mercedes zirveye geri dönmüş durumda. Alman üretici üç günde 385 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.
AlphaTauri, genellikle uzun sürüşler yapmayı tercih etti ve toplamda 371 tur attı. Ferrari, Alfa Romeo'dan 6 tur daha fazla atarak testleri 349 turla kapattı.
|Takım
|Motor
|Tur
|Kilometre
|Mercedes
|385
|2084
|AlphaTauri
|371
|2008
|Ferrari
|349
|1888
|Alfa Romeo
|343
|1856
|Aston Martin
|339
|1835
|Red Bull
|320
|1732
|Alpine
|299
|1618
|Ferrari
|295
|1597
|Williams
|258
|1396
|Haas
|253
|1369
|McLaren
|200
|1082
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:
Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1182 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 299 turda kaldı.
|Motor
|Tur
|kilometre
|Mercedes
|1182
|6397
|Ferrari
|891
|4822
|Red Bull
|691
|3740
|Renault
|299
|1618
Takımların Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:
Altı günlük testlerin sonunda Ferrari ve Mercedes, tamamlanan kilometrede kafa kafaya yer alıyorlar. Son sırada ise Haas var.
|Takım
|1-3. gün
|4. Gün
|5. Gün
|6. Gün
|
4-6. gün
|Toplam
+
|Toplam yarış mesafesi *
|Ferrari
|2052,3
|627,8
|617,0
|644,0
|1888,8
|3941,1
|12,78
|Mercedes
|1837,3
|660,3
|617,0
|806,4
|2083,6
|3920,9
|12,72
|AlphaTauri
|1439,9
|557,4
|649,4
|801,0
|2007,9
|3447,8
|11,18
|Red Bull
|1673,7
|746,9
|465,4
|519,6
|1731,8
|3405,5
|11,04
|Aston M.
|1383,8
|481,7
|627,8
|725,2
|1834,7
|3218,5
|10,44
|Williams
|1622,2
|562,8
|64,9
|768,5
|1396,3
|3018,5
|9,79
|Alpine
|1234,2
|357,2
|600,7
|660,3
|1618,2
|2852,4
|9,25
|McLaren
|1715,7
|270,6
|324,7
|487,1
|1082,4
|2798,1
|9,07
|Alfa R.
|818,1
|649,4
|395,1
|811,8
|1856,3
|2674,4
|8,67
|Haas
|748,0
|254,4
|449,2
|665,7
|1369,2
|2117,2
|6,87
Motor üreticilerinin Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:
Motor üreticilerinde ise Mercedes'in ciddi üstünlüğü bulunuyor. Fakat takım başı ortalamasında Red Bull zirvede.
|Motor
|
1-3. gün
|4. gün
|5. gün
|6. gün
|
4-6. gün
|Toplam
+
|
Takım başına ortalama +
|Toplam yarış mesafesi*
|Mercedes
|6559,0
|1975,4
|1634,4
|2787,2
|6397,0
|12956,0
|3239,0
|42,02
|Ferrari
|3618,5
|1531,6
|1461,2
|2121,5
|5114,3
|8732,8
|2910,9
|28,32
|Red Bull
|3113,6
|1304,3
|1114,9
|1320,5
|3739,7
|6853,2
|3426,6
|22,23
|Renault
|1234,2
|357,2
|600,7
|660,3
|1618,2
|2852,4
|2852,4
|9,25
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Motorsport Images