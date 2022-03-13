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Formula 1 / Bahreyn Mart Testi İstatistikler

2022 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2022 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
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Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Test raporları:

2022 Pirelli lastikleri

Önümüzdeki ay başlayacak olan sezon öncesi testlerindeki ana değişikliklerden birisi yeni lastik Formula 1 lastikleri olacak. Lastiklerin boyutu 13 inçten 18 inçe çıktı. Jant kapaklarına sahip olan bu tekerlekler daha ağır olmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı bir lastik yapısına da sahip olacak.

Pirelli, Bahreyn'deki testte lastik hamurları arasındaki farkları daha yakından ölçme fırsatı buldu. Pirelli başlangıçta lastik hamurları arasında yaklaşık 0.5 saniye olmasını umuyordu. Fakat şu anda her hamur arasında ortalama 0.8 ila 1 saniye fark var. Yine de bu farklar, kademeli olarak azaltılacak.

Lastik hamurları arasındaki farklar:

  ile  arasındaki fark

 

 

0.8 ila 1 saniye
  ile arasındaki fark
  ile arasındaki fark
  ile arasındaki fark Neredeyse hiç fark yok

Bahreyn'de C1-C2-C3, Cidde'de C2-C3-C4 ve Melbourne'de C2-C3-C5 lastikler kullanılacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Motorsport Images

 

Kırmızı bayrak istatistikleri:

Sakhir'de toplam 11 kırmızı bayrak çıktı ve bunlardan üçü, FIA tarafından test amaçlı çıkarıldı. Diğer sekizi ise pilotların pist üstünde kalması veya spin atmaları nedeniyle yaşandı.

  Pilot (takım) Sorun
1. Gün - Sabah Stroll (Aston Martin) Aero cihazın kopması
1. Gün - Öğleden sonra Pérez (Red Bull) Spin
2. Gün - Sabah Latifi (Williams) Fren arızası
2. Gün - Sabah   FIA testi
2. Gün - Sabah Bottas (Alfa Romeo) Hidrolik
2. Gün - Öğleden sonra Ocon (Alpine) Titreşim
2. Gün - Öğleden sonra Norris (McLaren) Açıklanmadı
2. Gün - Öğleden sonra   FIA testi
3. Gün - Sabah   FIA testi
3. Gün - Öğleden sonra Schumacher (Haas) Spin attı
3. Gün - Öğleden sonra Bottas (Alfa Romeo) Açıklanmadı

 

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar (Bahreyn testleri):

Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde 1:31.720 yapan Max Verstappen'den geldi. Sürücülerin büyük çoğunluğu en hızlı turunu Cuma günü kaydetti.

Mick Schumacher C4 lastikle 1:32.241 yapıp ikinci olurken, Charles Leclerc 1:32.415'le üçüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk yedide yedi farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.

Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur
Netherlands Verstappen Red Bull   1'34"011  1'31"720  139
Germany Schumacher Haas   1'37"846  1'32"241  108
Monaco Leclerc Ferrari 1'34"531  1'34"366  1'32"415  169
Spain Alonso Alpine 1'36"745    1'32"698  146
United Kingdom Russell  Mercedes 1'35"941  1'38"585(C2) 1'32"759  198
Finland Bottas Alfa Romeo 1'35"495  1'36"987  1'32"985  159
Japan Tsunoda AlphaTauri   1'36"802  1'33"002  177

Mexico Pérez

 Red Bull 1'35"977    1'33"105  181
United Kingdom Norris McLaren 1'35"356  1'34"609  1'33"191  200
Denmark Magnussen Haas   1'33"207  1'38"616  98
Spain Sainz Ferrari 1'34"359  1'33"532  1'34"905  180
Germany Vettel Aston Martin 1'35"706  1'36"020  1'33"821  166
France Gasly AlphaTauri 1'33"902    1'34"865  194
China Zhou Alfa Romeo 1'37"164  1'39"984(C2) 1'33"959  184
Canada Stroll Aston Martin 1'34"736  1'34"064  1'36"029  173
United Kingdom Hamilton Mercedes 1'36"365  1'34"141  1'36"217  187
France Ocon Alpine 1'36"768  1'34"276    153
Thailand Albon Williams 1'35"070    1'35"171  122
Canada Latifi Williams   1'39"845(C2) 1'35"634  136
Brazil Fittipaldi Haas 1'38"527(C2)
     47

C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:

McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yokluğunda üç gün de piste Lando Norris çıktı. Testlerde en çok tur atan isim de 200 turla Norris oldu. İngiliz pilot, McLaren'ın fren sorunu nedeniyle üç günde sadece 200 tur attı. Fakat diğer pilotlar sadece 1.5 güne sahip olduğu için bu tur sayısı bile zirvede yer alması için yeterli oldu.

1.5 gün sürüş yapan George Russell 198 turla ikinci sırada yer alırken, Pierre Gasly 194 ve Lewis Hamilton 187 tur attı. Bu, Mercedes'in iki pilotla birden ilk beşe girdiği anlamına geliyor.

Pilot Takım Motor Tur kilometre
Birleşik Krallık Norris McLaren 200 1082
Birleşik Krallık Russell Mercedes 198 1072
France Gasly AlphaTauri 194 1050
United Kingdom Hamilton Mercedes 187 1012
China Zhou Alfa Romeo 184 996

Mexico Pérez

 Red Bull 181 980
Spain Sainz Ferrari 180 974
Japan Tsunoda AlphaTauri 177 958
Canada Stroll Aston Martin 173 936
Monaco Leclerc Ferrari 169 914
Germany Vettel Aston Martin 166 898
Finland Bottas Alfa Romeo 159 861
France Ocon Alpine 153 828
Spain Alonso Alpine 146 790
Netherlands Verstappen Red Bull 139 752
Canada Latifi Williams 136 736
Thailand Albon Williams 122 660
Germany Schumacher Haas 108 584
Denmark Magnussen Haas 98 530
Brazil Fittipaldi Haas 47 254

 

Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Takım bazında bakıldığında Mercedes zirveye geri dönmüş durumda. Alman üretici üç günde 385 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.

AlphaTauri, genellikle uzun sürüşler yapmayı tercih etti ve toplamda 371 tur attı. Ferrari, Alfa Romeo'dan 6 tur daha fazla atarak testleri 349 turla kapattı.

Takım Motor Tur Kilometre
Mercedes 385 2084
AlphaTauri 371 2008
Ferrari      349     1888
Alfa Romeo 343 1856
Aston Martin 339 1835
Red Bull 320 1732
Alpine 299 1618
Ferrari 295 1597
Williams 258 1396
Haas 253 1369
McLaren 200 1082

 

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1182 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 299 turda kaldı.

Motor Tur kilometre
Mercedes 1182 6397
Ferrari 891 4822
 Red Bull 691 3740
 Renault 299 1618

 

Takımların Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:

Altı günlük testlerin sonunda Ferrari ve Mercedes, tamamlanan kilometrede kafa kafaya yer alıyorlar. Son sırada ise Haas var.

Takım 1-3. gün
Spain		 4. Gün
Bahrain		 5. Gün
Bahrain		 6. Gün
Bahrain

4-6. gün

Bahrain

 Toplam
Spain + Bahrain		 Toplam yarış mesafesi *
Ferrari 2052,3 627,8 617,0 644,0 1888,8 3941,1 12,78
Mercedes 1837,3 660,3 617,0 806,4 2083,6 3920,9 12,72
AlphaTauri 1439,9 557,4 649,4 801,0 2007,9 3447,8 11,18
Red Bull 1673,7 746,9 465,4 519,6 1731,8 3405,5 11,04
Aston M. 1383,8 481,7 627,8 725,2 1834,7 3218,5 10,44
Williams 1622,2 562,8 64,9 768,5 1396,3 3018,5 9,79
Alpine 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 9,25
McLaren 1715,7 270,6 324,7 487,1 1082,4 2798,1 9,07
Alfa R. 818,1 649,4 395,1 811,8 1856,3 2674,4 8,67
Haas 748,0 254,4 449,2 665,7 1369,2 2117,2 6,87

Motor üreticilerinin Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:

Motor üreticilerinde ise Mercedes'in ciddi üstünlüğü bulunuyor. Fakat takım başı ortalamasında Red Bull zirvede.

Motor 

1-3. gün

Spain

 4. gün
Bahrain		 5. gün
Bahrain		 6. gün
Bahrain

4-6. gün 

Bahrain

 Toplam
Spain + Bahrain

Takım başına ortalamaSpain + Bahrain

 Toplam yarış mesafesi*
Mercedes 6559,0 1975,4 1634,4 2787,2 6397,0 12956,0 3239,0 42,02
Ferrari 3618,5 1531,6 1461,2 2121,5 5114,3 8732,8 2910,9 28,32
Red Bull 3113,6 1304,3 1114,9 1320,5 3739,7 6853,2 3426,6 22,23
Renault 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 2852,4 9,25
*Bir yarış İspanya'da 308,424, Bahreyn'de 308,238 km.
Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Motorsport Images

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