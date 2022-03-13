2022 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

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Motorsport.com olarak, 2022 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

2022 Pirelli lastikleri

Önümüzdeki ay başlayacak olan sezon öncesi testlerindeki ana değişikliklerden birisi yeni lastik Formula 1 lastikleri olacak. Lastiklerin boyutu 13 inçten 18 inçe çıktı. Jant kapaklarına sahip olan bu tekerlekler daha ağır olmakla kalmayacak, aynı zamanda farklı bir lastik yapısına da sahip olacak.

Pirelli, Bahreyn'deki testte lastik hamurları arasındaki farkları daha yakından ölçme fırsatı buldu. Pirelli başlangıçta lastik hamurları arasında yaklaşık 0.5 saniye olmasını umuyordu. Fakat şu anda her hamur arasında ortalama 0.8 ila 1 saniye fark var. Yine de bu farklar, kademeli olarak azaltılacak.

Lastik hamurları arasındaki farklar:

ile arasındaki fark 0.8 ila 1 saniye ile arasındaki fark ile arasındaki fark ile arasındaki fark Neredeyse hiç fark yok

Bahreyn'de C1-C2-C3, Cidde'de C2-C3-C4 ve Melbourne'de C2-C3-C5 lastikler kullanılacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Motorsport Images

Kırmızı bayrak istatistikleri:

Sakhir'de toplam 11 kırmızı bayrak çıktı ve bunlardan üçü, FIA tarafından test amaçlı çıkarıldı. Diğer sekizi ise pilotların pist üstünde kalması veya spin atmaları nedeniyle yaşandı.

Pilot (takım) Sorun 1. Gün - Sabah Stroll (Aston Martin) Aero cihazın kopması 1. Gün - Öğleden sonra Pérez (Red Bull) Spin 2. Gün - Sabah Latifi (Williams) Fren arızası 2. Gün - Sabah FIA testi 2. Gün - Sabah Bottas (Alfa Romeo) Hidrolik 2. Gün - Öğleden sonra Ocon (Alpine) Titreşim 2. Gün - Öğleden sonra Norris (McLaren) Açıklanmadı 2. Gün - Öğleden sonra FIA testi 3. Gün - Sabah FIA testi 3. Gün - Öğleden sonra Schumacher (Haas) Spin attı 3. Gün - Öğleden sonra Bottas (Alfa Romeo) Açıklanmadı

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar (Bahreyn testleri):

Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde 1:31.720 yapan Max Verstappen'den geldi. Sürücülerin büyük çoğunluğu en hızlı turunu Cuma günü kaydetti.

Mick Schumacher C4 lastikle 1:32.241 yapıp ikinci olurken, Charles Leclerc 1:32.415'le üçüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk yedide yedi farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.

Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.

Pilot Takım Motor 1. Gün 2. Gün 3. Gün Tur Verstappen Red Bull 1'34"011 1'31"720 139 Schumacher Haas 1'37"846 1'32"241 108 Leclerc Ferrari 1'34"531 1'34"366 1'32"415 169 Alonso Alpine 1'36"745 1'32"698 146 Russell Mercedes 1'35"941 1'38"585(C2) 1'32"759 198 Bottas Alfa Romeo 1'35"495 1'36"987 1'32"985 159 Tsunoda AlphaTauri 1'36"802 1'33"002 177 Pérez Red Bull 1'35"977 1'33"105 181 Norris McLaren 1'35"356 1'34"609 1'33"191 200 Magnussen Haas 1'33"207 1'38"616 98 Sainz Ferrari 1'34"359 1'33"532 1'34"905 180 Vettel Aston Martin 1'35"706 1'36"020 1'33"821 166 Gasly AlphaTauri 1'33"902 1'34"865 194 Zhou Alfa Romeo 1'37"164 1'39"984(C2) 1'33"959 184 Stroll Aston Martin 1'34"736 1'34"064 1'36"029 173 Hamilton Mercedes 1'36"365 1'34"141 1'36"217 187 Ocon Alpine 1'36"768 1'34"276 153 Albon Williams 1'35"070 1'35"171 122 Latifi Williams 1'39"845(C2) 1'35"634 136 Fittipaldi Haas 1'38"527(C2)

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C1'den C5'e kadar altı farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Tabloda (C3) ile belirtilen lastikler, prototip C3 lastiğini ifade ediyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:

McLaren'da Daniel Ricciardo'nun yokluğunda üç gün de piste Lando Norris çıktı. Testlerde en çok tur atan isim de 200 turla Norris oldu. İngiliz pilot, McLaren'ın fren sorunu nedeniyle üç günde sadece 200 tur attı. Fakat diğer pilotlar sadece 1.5 güne sahip olduğu için bu tur sayısı bile zirvede yer alması için yeterli oldu.

1.5 gün sürüş yapan George Russell 198 turla ikinci sırada yer alırken, Pierre Gasly 194 ve Lewis Hamilton 187 tur attı. Bu, Mercedes'in iki pilotla birden ilk beşe girdiği anlamına geliyor.

Pilot Takım Motor Tur kilometre Norris McLaren 200 1082 Russell Mercedes 198 1072 Gasly AlphaTauri 194 1050 Hamilton Mercedes 187 1012 Zhou Alfa Romeo 184 996 Pérez Red Bull 181 980 Sainz Ferrari 180 974 Tsunoda AlphaTauri 177 958 Stroll Aston Martin 173 936 Leclerc Ferrari 169 914 Vettel Aston Martin 166 898 Bottas Alfa Romeo 159 861 Ocon Alpine 153 828 Alonso Alpine 146 790 Verstappen Red Bull 139 752 Latifi Williams 136 736 Albon Williams 122 660 Schumacher Haas 108 584 Magnussen Haas 98 530 Fittipaldi Haas 47 254

Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Takım bazında bakıldığında Mercedes zirveye geri dönmüş durumda. Alman üretici üç günde 385 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.

AlphaTauri, genellikle uzun sürüşler yapmayı tercih etti ve toplamda 371 tur attı. Ferrari, Alfa Romeo'dan 6 tur daha fazla atarak testleri 349 turla kapattı.

Takım Motor Tur Kilometre Mercedes 385 2084 AlphaTauri 371 2008 Ferrari 349 1888 Alfa Romeo 343 1856 Aston Martin 339 1835 Red Bull 320 1732 Alpine 299 1618 Ferrari 295 1597 Williams 258 1396 Haas 253 1369 McLaren 200 1082

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1182 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 299 turda kaldı.

Motor Tur kilometre Mercedes 1182 6397 Ferrari 891 4822 Red Bull 691 3740 Renault 299 1618

Takımların Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:

Altı günlük testlerin sonunda Ferrari ve Mercedes, tamamlanan kilometrede kafa kafaya yer alıyorlar. Son sırada ise Haas var.

Takım 1-3. gün

4. Gün

5. Gün

6. Gün

4-6. gün Toplam

+ Toplam yarış mesafesi * Ferrari 2052,3 627,8 617,0 644,0 1888,8 3941,1 12,78 Mercedes 1837,3 660,3 617,0 806,4 2083,6 3920,9 12,72 AlphaTauri 1439,9 557,4 649,4 801,0 2007,9 3447,8 11,18 Red Bull 1673,7 746,9 465,4 519,6 1731,8 3405,5 11,04 Aston M. 1383,8 481,7 627,8 725,2 1834,7 3218,5 10,44 Williams 1622,2 562,8 64,9 768,5 1396,3 3018,5 9,79 Alpine 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 9,25 McLaren 1715,7 270,6 324,7 487,1 1082,4 2798,1 9,07 Alfa R. 818,1 649,4 395,1 811,8 1856,3 2674,4 8,67 Haas 748,0 254,4 449,2 665,7 1369,2 2117,2 6,87

Motor üreticilerinin Barselona/Bahreyn'de tamamladığı kilometre:

Motor üreticilerinde ise Mercedes'in ciddi üstünlüğü bulunuyor. Fakat takım başı ortalamasında Red Bull zirvede.

Motor 1-3. gün 4. gün

5. gün

6. gün

4-6. gün Toplam

+ Takım başına ortalama + Toplam yarış mesafesi* Mercedes 6559,0 1975,4 1634,4 2787,2 6397,0 12956,0 3239,0 42,02 Ferrari 3618,5 1531,6 1461,2 2121,5 5114,3 8732,8 2910,9 28,32 Red Bull 3113,6 1304,3 1114,9 1320,5 3739,7 6853,2 3426,6 22,23 Renault 1234,2 357,2 600,7 660,3 1618,2 2852,4 2852,4 9,25

*Bir yarış İspanya'da 308,424, Bahreyn'de 308,238 km.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images