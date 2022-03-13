Seidl: "McLaren, fren problemlerinden sonra dezavantajlı konuma düştü"

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McLaren, Sakhir'de gerçekleştirilen testlerde ön frenlerdeki soğutmanın yetersiz olduğunu fark etti ve bu da uzun sürüşler yapmalarını engelledi.

Cumartesi günü nihayet yeni parçalar piste geldi ve bu, durumu bir nebze olsun iyileştirdi. Ancak bunlar sadece geçici düzeltmelerdi ve takım, önümüzdeki hafta sonu yapılacak Bahreyn GP için kesin çözüm bulmaya çalışıyor.

Daniel Ricciardo'nun COVID-19 olması nedeniyle üç gün boyunca MCL36'nın direksiyonuna geçen Lando Norris, sırasıyla bu günlerde 50, 60 ve 90 tur tamamladı.

Bu, takımın planladığından çok daha az mesafe tamamladığı anlamına gelirken, yapılması hedeflenen çeşitli çalışmalar da yapılmamış oldu.

F1 TV'ye konuşan Seidl, "Test kesinlikle planlarımıza göre gitmedi. Ön tarafta frenlerle alakalı beklenmedik bir problem yaşadık ve bu da özellikle uzun sürüşler söz konusu olduğunda, yaptığımız sürüşü biraz kısıtladı."

"Yani bizi kesinlikle biraz dezavantajlı konuma düşürüyor. Yine de yapabildiğimiz çok sayıda olumlu çalışma vardı. Bu sayede araçtan daha fazla performans elde edebilmek adına araç üzerinde çalışmaya devam ettik, hâlâ araç üzerinde çalışabildik ve araca daha fazla güncelleme getirebildik. Kısacası olumluydu."

"Öbür tarafta, elimizde böyle bir sorun da var ve sorunu çözmek adına araca güncelleme getirmek için zaman karşı mücadele ediyoruz. Bunu bir ölçüde başardık ama tamamen çözmüş değiliz. "

"Şimdi sadece önümüzdeki hafta getireceğimiz güncellemelerin sorunu nihayet çözmesini ve geri dönebilmeyi umut ediyoruz." dedi.

Seidl, yeni parçaların sorunu tamamen ortadan kaldırmadığını da ekledi.

"Bu parçalar sayesinde adım atmayı başardık fakat zaman kısıtlaması nedeniyle, tüm çabaya rağmen sınırlı değişiklikler yapabildik."

"Yeni parçalar bu sabah yeniden biraz daha uzun sürüşler yapmamıza izin verdi. Öğleden sonra da birkaç uzun bölüm daha atmaya çalıştık. Fakat gerçek çözüme sadece önümüzdeki hafta sahip olabileceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

"Mevcut sistem, buradaki pist düzeni, yüksek sıcaklıklar ve karşı karşıya olduğumuz tüm bu şartlar için yeterli değil. Ayrıca, yeni parçaları piste getirmek için yeterli zamanımız olmadı, bu yüzden önümüzdeki haftaya kadar beklememiz gerekiyor"

"Ancak sorunu çözebileceğimize ve sonrasında performans hakkında daha fazla konuşabileceğimize eminim.”

Seidl, sorunlara rağmen Norris ve takımın tamamladığı çalışmaların "verimli" olduğunu ekliyor.

"Barselona'dan gerçekten olumlu bir test yaparak ayrılmıştık ve açıkçası F1'in bu yeni dönemine girerken kesinlikle çok kuvvetli bir temele sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Yine de ne yazık ki sınırlı miktarda mesafe tamamladığımız için, bu üç günlük süreçte kontrol etmemiz gereken bazı şeylere bakamamış olduk. Bu yüzden tabii ki tam olarak mutlu değilim."

Seidl, McLaren'ın performansını rakiplerine göre yargılamanın zor olduğunu söyledi.

"Güç düzeni açısından kimin nerede olduğunu söylemek için hâlâ çok erken veya çok zor olduğunu düşünüyorum."

"Barselona'dan bu yana kırmızı Ferrari ve diğer bazı araçlar şu noktada gerçekten güçlü görünüyorlar. Yine de şu noktadaki asıl mesele sadece kendimize odaklanmak, yaşadığımız sorunu çözmek ve sonra gelecek hafta nerede olduğumuzu görmek."

"Örneğin ne yaptıklarını sadece Mercedes biliyor ve şüphesiz gelecek hafta mücadelede olacaklar. Yani az önce de söylediğim gibi nerede olduğumuzu söylemek şu noktada gerçekten zor."

"Önümüzdeki hafta gelinceye kadar kimin nerede olduğunu bilemeyeceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images