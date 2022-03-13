Mercedes, W13'ü anlamaya başladı

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2022 sezon öncesi testlerinin son gününde Lewis Hamilton bir tam yarış simülasyonu yapıp, aracın düşük yakıttaki performansına bakarken, George Russell öğleden sonra sıralama simülasyonu gerçekleştirdi.

Takım, gün içerisinde dalgalanma problemini en aza indirecek bir dizi çözüm denedi ve genel olarak W13'ü daha iyi anlamaya başladı.

Bahreyn testlerinin ardından açıklamalarda bulunan Andrew Shovlin, W13'ü daha iyi anlamaya başladıklarını doğruladı fakat yapmaları gereken işler olduğu konusunda netti.

Shovlin, şöyle dedi: "Bizim için yoğun bir gün oldu fakat testin son gününde her zaman böyle olur."

"Programımız cuma günüyle benzerdi fakat Lewis sabah yarış simülasyonu yaparken, George öğleden sonra daha düşük yakıt ve yumuşak lastiklerle sürüş yaptı."

"Her iki seans da takım adına oldukça öğretici geçti. Dalgalanmada biraz ilerleme kaydettik ve bu da aracı limitlerde sürmenin zorluğunu biraz azalttı. Aynı zamanda bugün ayar tarafında doğru yönde ilerlediğimizi hissediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Motorsport Images

"Eğer dalgalanmayı biraz daha fazla düzeltebilir ve aracın dengesini daha iyi hale getirebilirsek, çok daha fazla tempo bulabiliriz."

"Çok iyi veriler topladık, umarım önümüzdeki birkaç gün içerisinde sorunlar hakkında daha fazla anlayış kazanabiliriz."

Shovlin, araçta hiçbir dayanıklılık sorunu olmadığını da söyledi fakat performans anlamında gelişmeleri gerektiğini söylüyor.

"Şasi ve güç ünitesi sorunsuz şekilde çalıştı. Bu da Brackley ve Brixworth'te yapılan büyük çabayı işaret ediyor ve kanıtlıyor."

"Aracın performansını değerlendirmek şu noktada mümkün değil. Daha sert lastiklerle ilk turlarda zorlanıyoruz fakat daha yumuşak lastiklere geçtikçe durum iyileşiyor ve daha iyi bir noktada görünüyoruz."

"İlk yarışta galibiyet savaşı vermek istiyorsak biraz tempo bulmamız gerekiyor gibi görünüyor. Fakat aracı iyi şekilde öğreniyor ve gelişiyoruz. Şimdi tüm bu alanlara odaklanacağız ve yedi gün içerisinde nerede olduğumuzu göreceğiz."

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