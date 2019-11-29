2012 Brezilya GP tekrarını izleyen Hulkenberg'in içi kan ağlamış

Formula 1'deki son yarışına çıkıyor olma ihtimali yüksek olan Hulkenberg, 2012 Brezilya GP'de kariyerindeki en büyük fırsatlardan birisini kaçırmıştı.

O dönemde Force India adına yarışan Alman sürücü, yarışın başında lider duruma yükselmişti ve ilerleyen bölümde arkasındaki Jenson Button'la birlikte diğer sürücülere 50 sn civarında fark atmışlardı. Ancak güvenlik aracıyla birlikte her şey sıfırlandı.

Güvenlik aracından sonra Lewis Hamilton'a geçilen Hulkenberg, sonrasında yerini tekrar almaya çalışırken o dönemde McLaren adına yarışan Hamilton'la ilk virajda kaza yaptı ve iyi sonuç alma şansını kaçırdı.

Hulkenberg, "İronik bir şekilde geçen hafta yatağımda Sky klasik yarışlarını izliyordum. O an, o yarış geldi. Liderdim ve tekrar tekrar izledim. İçim kan ağladı."

"Evet, o gündü. Güvenlik aracından önce 50 sn farkla liderdim. Özel bir yarış, özel bir gündü. Çok genç Hulk'tum o zamanlarda. Tarih kitaplarındaki en özel sürüşlerden birisiydi." dedi.

O gün kazansaydı, kariyerinin değişme ihtimalinin olup olmayacağı sorulduğunda Hulkenberg, "Muhtemelen etkisi olurdu. Ancak bu tip durumlarda ne olacağını söylemek her zaman zordur. Bilmiyorum." dedi.

Renault'nun kendisi yerine Esteban Ocon'u seçmesinin ardından Hulkenberg, gelecek sezon öncesinde koltuksuz kaldı.

Başka bir takımda da koltuk bulamayan Alman sürücü, 2011'in ardından bir kez daha yarışamayacak gibi görünüyor.

Hulkenberg, "Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum konum itibariyle rahatım."

"Yeni bir durum değil. Bir süredir bunun olacağını biliyordum ancak bir sorun yok."

"Ancak önümdeki dönem için de heyecanlıyım. Bu bölümü kapatıp yeni bir dönem açacağım. Gelecekte ne olacak ya da olmayacak bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu an için kimse ne olacağını bilmiyor."

"Ancak şahsen konuşmam gerekirse, bir süre her şeyden uzak kalacağım. Birkaç ay yarışlardan uzak kalıp kafamda ve kalbimde neler olacağını görmek, ona göre değerlendirmek istiyorum." dedi.