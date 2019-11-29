Abu Dhabi GP 2. antrenman: Grosjean'la çarpışan Bottas lider!

İkinci antrenman seansında pist sıcaklığı 30 derecenin altına inerken, sürücüler seansı yarış koşullarına daha yakın olduğu için, yarış simülasyonu yaparak kullandılar.

İlk yarım saat geride kalırken Charles Leclerc ve Valteri Bottas, 19. virajda sorun yaşayan isimler arasındalardı.

Aynı noktada Antonio Giovinazzi spin atarken, yaklaşık 20 dakika sonra Valtteri Bottas ve Romain Grosjean büyük bir temas yaşadılar.

Bottas, geç frenajla Grosjean'ı geçmeye çalıştı ancak Fransız pilot kapıyı açık bıraktığı gibi, Mercedes pilotunun geldiğini görmedi. Sonuç olarak ikili temas yaşadı. Her iki pilot da pite döndü ancak seans, piste saçılan parçaların temizlenmesi için kırmızı bayrakla durduruldu. FIA, olayı inceleme altına aldı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Bottas, tıpkı ilk seansta olduğu gibi en hızlı isim olmayı başardı.

Fin pilot 1:36.256'lık derecesiyle, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.310 saniye önünde en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın 0.076 saniye gerisinde üçüncü en iyi dereceyi yapan isim olurken, onun da 0.049 saniye gerisinde takım arkadaşı Sebastian Vettel yer aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Vettel'in 0.116 saniye gerisinde beşinci olurken, onun da yarım saniye gerisinde Alex Albon yer aldı.

Haas pilotu Grosjean güçlü bir seans geçirdi ve 1:37.601'lik derecesiyle 1.345 saniye geride yedinci oldu.

Racing Point pilotu Sergio Perez sekizinci olurken, ilk onu Toro Rosso'dan Daniil Kvyat ile Pierre Gasly tamamladı.

McLaren'da Carlos Sainz Jr 1:37.834'lük derecesiyle 11. sırada yer alırken, onu Lance Stroll, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo takip etti.

Son dört sırada ise Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi ve Williams'tan George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Tüm sürücüler en iyi turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

3. antrenman seansı yarın TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: