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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Grosjean'la çarpışan Bottas lider!

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Abu Dhabi GP 2. antrenman: Grosjean'la çarpışan Bottas lider!
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 14:31

2019 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Abu Dhabi GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansında pist sıcaklığı 30 derecenin altına inerken, sürücüler seansı yarış koşullarına daha yakın olduğu için, yarış simülasyonu yaparak kullandılar.

İlk yarım saat geride kalırken Charles Leclerc ve Valteri Bottas, 19. virajda sorun yaşayan isimler arasındalardı.

Aynı noktada Antonio Giovinazzi spin atarken, yaklaşık 20 dakika sonra Valtteri Bottas ve Romain Grosjean büyük bir temas yaşadılar.

Bottas, geç frenajla Grosjean'ı geçmeye çalıştı ancak Fransız pilot kapıyı açık bıraktığı gibi, Mercedes pilotunun geldiğini görmedi. Sonuç olarak ikili temas yaşadı. Her iki pilot da pite döndü ancak seans, piste saçılan parçaların temizlenmesi için kırmızı bayrakla durduruldu. FIA, olayı inceleme altına aldı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Bottas, tıpkı ilk seansta olduğu gibi en hızlı isim olmayı başardı.

Fin pilot 1:36.256'lık derecesiyle, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.310 saniye önünde en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Hamilton'ın 0.076 saniye gerisinde üçüncü en iyi dereceyi yapan isim olurken, onun da 0.049 saniye gerisinde takım arkadaşı Sebastian Vettel yer aldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Vettel'in 0.116 saniye gerisinde beşinci olurken, onun da yarım saniye gerisinde Alex Albon yer aldı.

Haas pilotu Grosjean güçlü bir seans geçirdi ve 1:37.601'lik derecesiyle 1.345 saniye geride yedinci oldu.

Racing Point pilotu Sergio Perez sekizinci olurken, ilk onu Toro Rosso'dan Daniil Kvyat ile Pierre Gasly tamamladı.

McLaren'da Carlos Sainz Jr 1:37.834'lük derecesiyle 11. sırada yer alırken, onu Lance Stroll, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo takip etti.

Son dört sırada ise Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen ile Antonio Giovinazzi ve Williams'tan George Russell ile Robert Kubica yer aldı.

Tüm sürücüler en iyi turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.

3. antrenman seansı yarın TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 29 1'36.256    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 33 1'36.566 0.310 0.310
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 30 1'36.642 0.386 0.076
4 Germany Sebastian Vettel Ferrari 28 1'36.691 0.435 0.049
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull 30 1'36.807 0.551 0.116
6 Thailand Alexander Albon Red Bull 30 1'37.288 1.032 0.481
7 France Romain Grosjean Haas 17 1'37.601 1.345 0.313
8 Mexico Sergio Perez Racing Point 32 1'37.637 1.381 0.036
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 34 1'37.651 1.395 0.014
10 France Pierre Gasly Toro Rosso 36 1'37.770 1.514 0.119
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 32 1'37.834 1.578 0.064
12 United Kingdom Lando Norris McLaren 32 1'37.918 1.662 0.084
13 Canada Lance Stroll Racing Point 32 1'37.985 1.729 0.067
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 31 1'38.080 1.824 0.095
15 Germany Nico Hulkenberg Renault 29 1'38.122 1.866 0.042
16 Australia Daniel Ricciardo Renault 26 1'38.400 2.144 0.278
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 30 1'38.415 2.159 0.015
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 32 1'38.464 2.208 0.049
19 United Kingdom George Russell Williams 32 1'39.512 3.256 1.048
20 Poland Robert Kubica Williams 32 1'40.455 4.199 0.943
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP3 Başlangıç:
18 Saat
:
41 Dakika
:
12 Saniye
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
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Paz 1 Ara
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