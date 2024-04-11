Ralf Schumacher: "Hulkenberg, Haas ile devam etmemeli"

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, 2025 ve sonrasında Haas ile devam etmemesi için Hulkenberg'i uyardı.

Hulkenberg, 2023 öncesindeki 3 sezonu tam zamanlı yarışlardan uzak ve Aston Martin'de yedek pilotluk yaparak geçirmişti. Ancak Alman pilot, geçtiğimiz yıl Haas ile gride tam zamanlı olarak geri döndü.

Haas geçen sene zor bir yıl geçirse de, bu yıl Hulkenberg'in ilk dört yarışta iki kez puan almasıyla birlikte sağlam bir ilerleme kaydetti.

Takımın kış arasında elde ettiği kazanımlara rağmen Ralf Schumacher, Haas'ın Hulkenberg için doğru takım olduğu konusunda ikna olmuş değil.

Hulkenberg'in 2025'te Haas'ta kalıp kalmayacağı sorulduğunda Schumacher, Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Hayır, kesinlikle hayır."

"Haas, iyi bir takım ve orada her şey daha iyi olacak. Fakat geleceğe odaklı değiller."

"Yatırımlar beklemede kalıyor ve yapılmıyor çünkü Gene Haas'ın başka fikirleri var."

"Haas, Oliver Bearman gibi çaylak pilotlar için güzel ve küçük bir takım."

Hulkenberg, 'daha fazlası' için istekli

Hulkenberg, Suudi Arabistan GP'sinde ilk puanını aldı ve ardından Avustralya'da yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak ikinci kez puan elde etmiş oldu.

Alman pilot, geçtiğimiz Japonya GP'sinde neredeyse bir puan daha alacaktı ki onunculuğu Japon pilot Tsunoda'ya kaptırdı.

Suzuka'da yaşanan hayal kırıklığına rağmen Hulkenberg, Haas'ın sezona güçlü başlamasını övdü.

"Sezon başından bu yana yaptığımız atılımı oldukça olumlu ve iyi değerlendiriyorum."

"Geçen yıla kıyasla tamamen farklı bir başlangıç ​​noktamız var. Mutluyum ve daha fazlası için sabırsızlanıyorum."