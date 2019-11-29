"Farklı şeyler" deneyen Hamilton: "Ritim yakalayamadım"

Lewis Hamilton hem ilk antrenman seansında hem de ikinci seansta takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önemli oranda gerisinde kalmıştı.

Seans sonrası konuşan Hamilton, istediği ritmi yakalayamadığını çünkü farklı şeyler denediğini söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse, alışılmadık bir Cuma günüydü. Benim açımdan ritim yakalamak mümkün değildi. Ama iyi ve kötü günleriniz olabiliyor. Yine de araçta hâlâ iyi hissediyorum. Kesinlikle üzerinde çalışabileceğimiz alanlar. Ama benim kendi üzerimde çalışabileceğim daha fazla alan var. Bu gece oturup duruma bakacağım ve yarın düzeltmeye çalışacağım."

"Bunun ritim yakalamak için kolay bir pist olduğunu söyleyemem, her sektör oldukça uzun ve farklı. Ritim yakalamak için kolay bir kısım olduğunu söyleyemem."

"Sert lastik ile yumuşak lastik arasında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum, bu yüzden ayarların karakteristiği arasında oldukça büyük bir fark vardı. Keşfetmek için son iki yarışta aracın limitlerini farklı şekilde zorluyorum. Bu konuda ileri gitmek kolay ama işe yaramasını umuyorum. Neyin işe yaradığını zaten biliyoruz ve şimdi neyin işe yaramayacağını bilmek istemiyorum, gerçekten araçtan ve lastiklerden yararlanabilmenin başka bir yolu olup olmadığını görmeye çalışıyorum. "

"Çok eğlenceli olduğunu söyleyemem hâlâ oldukça zor bir iş. Ama gelecekte biraz daha fazlasını elde edip etmeyeceğimi görmek için bu süreçten geçmem gerektiğine inanıyorum."

"Denemediğim her şeye bakmak istiyorum. Yıl boyunca dokunmadığım birkaç farklı şeyi deniyorum ve işe yarayıp yaramadığını görmeye çalışıyorum. Gelecek yılın aracı farklı olsa bile, yine de uygulayabileceğim şeyler olabilir."

Bottas'la farklı ayarlar mı seçtiği sorusuna, "Çoğunlukla benzer yönde gittik ancak farklı bir şey yaptığımız için farklı yerlerdeyiz. Şu an için en hızlı olmamak beni rahatsız etmiyor, çünkü orada daha iyi bir şey olup olmadığını anlamaya çalışan bir keşifçi gibiyim. Şu noktada aracı farklı yerlere koydum ve hiç de mutlu değilim. Sürüş tarzımı ve ayarları dengelemeye çalışıyorum. Eğer yarın aracı olması gereken yere getirebilirsem, umarım işi bitireceğim." yanıtını verdi.