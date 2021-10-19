Redding, Cumartesi günkü kazasından sonra WSBK galibiyetini "çok istemiş"

Redding, San Juan pistinde yapılan hafta sonunun ilk yarışında sezondaki ilk pole pozisyonunu aldı, ancak yaşadığı teknik problem nedeniyle ilk virajda Ducati'sinde yere düştükten sonra son sıraya kadar geriledi.

Her ne kadar Britanyalı pilot o yarışta dokuzuncu olarak puan almayı başarmış olsa da, aldığı sonuç nedeniyle, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea'yı yenerek WSBK'deki ilk şampiyonluğunu alma fırsatını kaçırmış oldu.

Redding, ilk yarışta yaşadığı kazanın, Pazar gününe doğru gidilirken kendisine ekstra motivasyon sağladığını söyledi.

Sezondaki yedinci galibiyetini alan Redding açıklamalarında, "İhtiyacım olan şey tam da buydu. Pazar günü için hazırdım. Çok açtım. Bunu çok göz önüne getirmiyordum, sadece kendimi gaza getiriyordum, savaşa hazırlanıyordum ve onlara mücadeleyi getirmeye hazırlanıyordum."

"Sabah günkü ısınma seansında bu hisler başladı. Piste çıktım ve bugün bunu kazanmayı çok istedim. Cumartesi günü olanlardan sonra çok üzgündüm çünkü yarışı podyumda bitirebileceğime inanıyordum."

"Bu nedenle ısınma seansının ilk turundan itibaren yumruğu masaya vurdum. Temponun orada olduğunu biliyordum, superpole yarışına gittiğimde '10 tur boyunca elindekinin tamamını ortaya koy, sadece sür, sadece sür, sadece sür' diye düşünüyordum."

"Temponun orada biliyordum ve yarış uzadıkça daha güçlü olduğum biliyorum. 20 turun tamamında güçlü olduğumu biliyordum."

"Tüm hafta sonu boyunca diken üzerindeydim. Her zaman ikinci oluyordum. Jacey'ye (Kız arkadaşı, Hayden) bu s**tiğimin yarışını kazanmam gerektiğini söyledim, ikinci olmak istemiyordum. Son yarış için de bu düşünceye sahiptim ve yarışın sonuna kadar kalbimi ortaya koydum." dedi.

Redding, Toprak ve Rea, Pazar günkü yarışta heyecanlı bir çekişmeye girişmişlerdi. Ancak 21 turluk yarışın 11. turunda liderliği ele geçiren Redding, geçişi yaptıktan sonra temposunu artırdı ve arayı, sürekli olarak yarışın hızlı turlarını atarak açtı. Ducati pilotu yarışı, Rea'nın 2.4 saniye önünde tamamladı.

Redding, Ducati'nin üzerinde, Toprak ve Rea ile farkı açtıktan sonra "inanılmaz hızlı" hissettiğini söyledi.

İngiliz pilotun açıklamaları şu şekildeydi: "Göstermeye çalışmadığım agresif tarafımı gösterdim çünkü çok fazla temas yaşamak istemiyorum. Bunun nedeni ise sürücülere saygı duymam ve saygılı şekilde mücadele etmemden dolayı."

"Çok serttim, bir boşluk yakaladığım anda oraya daldım ve benim de böyle bir tarafım var, eğer bir şeyler olacaksa, bunların olması gerekiyor."

"Sonrasında ritmimi buldum ve 'şimdi tam zamanı, sadece sürmem lazım' dedim. İki turda çok hızlı gittikten sonra bu yarışın bittiğini biliyordum."

"Kendimi çok fazla zorlanmıyordum, biraz daha muhafazakar sürüyordum ancak çok iyi bir tur zamanı yakalıyordum. Bu sırada motosiklet üstünde çok tehlikeli ilerlediğimi hissettim çünkü muhafazakar sürüyordum ama çok hızlıydım."

"Bu nedenle bir hatadan dolayı farkın kapandığını gördüğümde daha hızlı bir turla buna karşılık verdim, bu yüzden de nerede olduğumu biliyordum. Burada kazanmak inanılmaz bir duygu."