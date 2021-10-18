Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Şampiyona lideri Razgatlıoğlu, Superpole yarışındaki kıyasıya mücadelede Scott Redding'i yenmeden önce baskın bir galibiyet alarak, San Juan hafta sonunun büyük bir kısmında zirvedeydi.

Toprak böylelikle kariyerinde ilk kez bir yarış hafta sonunda üç galibiyet almaya çok yakındı. Bunu normalde Magny Cours'da da yapmıştı ancak Kawasaki'nin protestosuyla beraber galibiyeti kaybetti.

Ancak Razgatlıoğlu diğer sürücülere kıyasla sahip olduğu avantajı ikinci yarışta kaybetti. Redding ve şampiyona rakibi Jonathan Rea, kendisiyle liderlik için mücadele edebilecek konuma geldi.

Pole pozisyonundan başlayan Türk sürücü her turda yer değiştiren en yakın iki rakibinden asla uzaklaşamadı. Nihayetinde yarış galibi Redding ve Rea'nın birkaç saniye gerisinde üçüncü oldu ve şampiyona rakibine karşı altı puan kaybetti.

Razgatlıoğlu önceki yarışlara kıyasla temposundaki düşüşün, Yamaha'sının sıcak hava koşullarında yeterince rekabetçi olamadığı ve motosikletindeki bazı gıcırtılar ve titreşimler nedeniyle olduğunu açıkladı.

Razgatlıoğlu, "Elimden gelenin en iyisini yaptım çünkü yarışın başında ön lastiğimde büyük bir kayıp vardı. Son üç turda ikincilik için yarışmayı denedim ama bu yarışta Johnny daha güçlüydü."

"Daha sonra virajlarda ön kısımdan çok fazla kayma yaşadım ve 'tamam, bu yarış için üçüncülük yeterli' dedim."

“Aynı zamanda yarış sırasında motosikletimde titreşimler hissettim ama kaza yapmadığım için mutluyum."

"Gıcırtılar büyük bir problemdi. Biraz kayarak viraja girmeyi denedim ama çok fazla titreşim vardı. Bu yüzden freni bırakmak [ve genişten dönmek] daha iyiydi çünkü ön kısım kayarken fren yapmak çok tehlikeli."

"Sadece Scott ve Johnny ile değil motosikletle de savaşıyordum. Ayrıca fren yapmak da kolay değildi. Belki de motosiklet rüzgar ya da sıcak havadan dolayı değişti."

"Üçüncü galibiyete çok yaklaşmıştım ama bu yarışta olmadı. Endonezya'da yeniden deneyeceğim." dedi.

Razgatlıoğlu Pazar günü Rea'nın ardında kalmasına rağmen, ilk iki yarıştaki galibiyetleri sayesinde şampiyonadaki puan farkını 30 puana çıkardı.

Fakat Yamaha sürücüsü şampiyonada Rea'e karşı üstünlüğünü korumasına rağmen, galibiyet sayısını artırmak istediğini ve bunun için her şeyini ortaya koyacağını belirtti.

25 yaşındaki sürücü, "Şimdi heyecanlıyım çünkü burası herkes için yeni bir pist ve yeniden kazanmak için çabalayacağım. Galibiyet almak için savaşıyorum."

"Bu benim tarzım."

"Yaklaşımımı değiştirmeyeceğim. Kazanmak için uğraşıyorum çünkü bu yıl daha fazla galibiyet almak istiyorum. 13 zafer ve belki de 14, neden olmasın." dedi