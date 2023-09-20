Redding, 2024 Superbike'da Bonovo'da "fabrika desteğiyle" yarışacak

Redding, 2024 yılında BMW'nin ikincil WSBK takımında Garrett Gerloff'a katılacak. Bu duyuru, Michael van der Mark'ın 2024'te Toprak Razgatlıoğlu'nun takım arkadaşı olacağı haberiyle aynı zamana denk geldi.

Redding'in BMW'deki geleceği, Alman markanın 2021 şampiyonu Razgatlıoğlu'nu motosikletinin geliştirilmesine liderlik etmesi için anlaşmasından bu yana, İngiliz sürücüyle elde etmeyi umduğu türden bir başarı bulamadığı için şüphe altındaydı.

Redding'in BMW ile olan sözleşmesi 2023 sezonunun sonunda sona erecekti ve M1000RR motosikletine yönelik sürekli eleştirilerinin şirketin üst yönetimini kızdırdığı biliniyor.

Ancak, BMW'nin Razgatlıoğlu'na yer açmak için onu Bonovo takımına kaydırarak da olsa üçüncü bir sezon için kendi bünyesinde tutmayı tercih etmesiyle, 30 yaşındaki pilot marka ile devam etme fırsatı yakaladı.

Bununla birlikte BMW, Bonovo'ya "BMW Motorrad Motorsport geliştirme departmanından malzeme özellikleri ve teknik destek açısından tam teşekküllü fabrika takımı ile eşit destek" alacağı sözünü vererek, daha önce bir uydu takım olan Bonovo ile olan ittifakını güçlendirecek.

BMW Motorrad Direktörü Markus Schramm, "İki güçlü BMW takımımızda dört harika BMW Motorrad fabrika sürücüsü - bu yeni kadroyla, 2024 WorldSBK sezonu için mükemmel bir şekilde hazırız."

Scott Redding, BMW Motorrad WorldSBK Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Scott Redding harika bir yarışçı ve yeteneklerini Bonovo action BMW Racing Team'e taşıyarak BMW Motorrad World Superbike projemize sadık kalmasını takdir ediyoruz. "

"Deneyimi, hızı ve özellikle uzmanlığı, Garrett Gerloff ve tüm ekiple birlikte ortak hedeflerimizi optimize ederken kilit bir bileşen olacak. "

"Toprak Razgatlıoğlu'nun eklenmesi, fabrika sürücülerimizi iki rekabetçi takımımız arasında mükemmel bir şekilde dağıtmamızı sağlıyor. ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Takımındaki Michael van der Mark ile birlikte, genel proje için ideal bir kadroya sahibiz." dedi.

Donington Park ve Most'taki bir çift dördüncülük Redding'in 2023'te şimdiye kadarki en iyi sonuçlarını temsil ediyor. Redding, 108 puanla 11. sırada yer alarak BMW'nin sıralamadaki en yüksek sürücüsü olmaya devam ediyor.

Son üç tura girilirken, BMW bu yıl henüz podyuma çıkamadı, ancak üreticiler sıralamasında Honda'nın önünde yer alıyor.