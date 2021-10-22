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World Superbike Haberler

Bonovo BMW ekibi, 2022 WSBK sezonu için Laverty ve Baz ile anlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

BMW'nin uydu Dünya Superbike takımı Bonovo MGM Racing, 2022 sezonu için genişletilmiş iki motosikletli saldırı için Eugene Laverty ve Loris Baz ile anlaştı.

Bonovo BMW ekibi, 2022 WSBK sezonu için Laverty ve Baz ile anlaştı

Laverty ve Baz, Alman markanın fabrika sürücüleri Scott Redding ve Michael van der Mark gibi BMW M1000RR'ın güncel versiyonuyla mücadele edecek.

Bonovo bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda eski MotoGP sürücüsü Jonas Folger'le tek bir motosiklete sahipti ancak bu ortaklık, sezonun bitimine iki yarış kala sonlandırıldı ve takım, gelecek yıl iki motosikletle gride geri dönüş yapacak.

Laverty, 2021 sezonunun ilk dört yarışında, BMW'nin diğer uydu ekibi RC Squadra Corse için yarışmıştı ancak takım, Temmuz ayındaki Assen yarışından itibaren maddi sorunlar nedeniyle spordan çekildi.

Bu, Laverty'nin kalan yarışları kenarda geçirmesi anlamına geliyordu. Ancak Laverty, Tom Sykes'ın Barselona'daki sakatlığıyla beraber Jerez'de seriye geri döndü.

Laverty, "BMW Motorrad ile birlikteliğimi devam etmekten ve 2022 Dünya Superbike sezonu için Bonovo Action BMW Racing Team'e katılmaktan oldukça memnunum. BMW WorldSBK ailesinde kalmak harika."

"Geride kalan altı aylık süreç, bir sürücü olarak kendi adıma çok zordu. Bu yüzden  bu projede yer alan herkesin devamlı desteği ve inancı için çok minnettarım. Yeteneklerime olan inancı göstermek için son derece motiveyim ve bunu yapabileceğime de eminim. Umarım sağlam bir kış testinin ardından ilk yarış hazır ve rekabetçi şekilde gidebiliriz." dedi.

Öte yandan Baz, Ten Kate Yamaha ile güçlü bir 2020 sezonu geçirmesine rağmen geçen yılı MotoAmerica'da Ducati için yarışarak geçirmesinin ardından Dünya Superbike'a tam zamanlı olarak geri dönecek.

Baz, "Dünya Superbike Şampiyonası'na geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum, bu yüzden bana bu fırsatı verdikleri için BMW ve Bonovo Action BMW Racing Team'e teşekkür etmek istiyorum. İspanya ve Portekiz'deki bu iki yarışta, bu şampiyonada en önde mücadele etme hızına sahip olduğumu gösterdiğimi düşünüyorum.

"Bu fırsattan dolayı gerçekten mutlu ve heyecanlıyım. Motosikleti denemeyi ve hem takım hem de BMW ile birlikte çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu projede yer alan tüm insanlara tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.

 

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