Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Dünya Supersport 300 sürücüsü Steeman, kaza sonucu hayatını kaybetti
World Superbike / Algarve Haberler

Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün

Scott Redding, son dönemde geçirdiği kazaların birbirleriyle bağlantılı olmadığını, özellikle son yarış hafta sonu olan Portimao'daki kazası nedeniyle gerçekten üzgün olduğunu söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Redding, Portimao'daki kazasının ardından üzgün
Haberi dinle

Donington Park, Most ve Magny-Cours yarışlarında art arda podyumlara çıkan BMW Superbike sürücüsü Redding, devamındaki iki yarış hafta sonunda sıkıntılı yarışlar çıkardı.

BMW M1000RR'ın Barselona'da zorlanması bekleniyordu. Redding, oradaki iki yarışta da kaza yaparken Superpole yarışında 8. oldu.

Redding, Portimao'da Cumartesi günkü yarışta Michael Ruben Rinaldi ile yedincilik mücadelesi verirken son turda düştü ve ancak 18. olabildi.

Redding, "İlk yarıştaki kaza nedeniyle çok üzüldüm çünkü son turda kaza yapmanın bir gereği yoktu. Saatlerce bu durum nedeniyle deliye döndüm."

"Motosikleti finişe taşımalıydım ancak Rinaldi'nin biraz yakın olduğunu düşünüp biraz fazla zorladım."

"Barselona'da podyum mücadelesi vermiyordum. Orada 6. olsam mutlu olurdum ve o mümkündü. Sert ön lastiği kullanmak zorunda kaldım ve onunla ilk yarışta kaza yaptım."

"Diğer yarışta frenlemede iyi hislere sahip değildim ve kaza yaptım."

"Buradaki kaza benim hatamdı. Ve aşırı zorladığım için olmadı. Çok güçlü olmadığımızı bildiğim pistlerde geri adım bile atıyorum ancak bu, tam olarak yeterli olmadı."

"Kendimi geliştirmeye ve sınırların ötesine geçmeye çalışıyorum ancak bazı pistlerde hava sıcakken bu olmuyor. Kendi sınırlarımda yarışıyorum." dedi.

 

Redding, Portimao'da Pazar günü gerçekleştirilen yarışta 7. oldu ancak yine de liderlerle mücadele edebilecek performansa sahip değildi. Redding, geçen sene yağmur altında da olsa Michael van der Mark'ın BMW ile kazandığı yerde bu kadar geride kalmasından mutlu olmadığını söyledi.

Redding, "Kötü geçen hafta sonunda iyi bir şeyler yapmam gerekti. Motosiklette çok fazla şeyi değiştirdik ve bu bana lastik ömrü ve hissiyat konusunda çok yardımcı oldu."

"Pit duvarına baktığımda, diğer sürücüler tur başına yarım saniye fark atıyordu ve benzer turları bir araya getirmeyi başarıyorlardı. Ben ise sınırdaydım ve başka bir şey yapamazdım."

"Hafta sonu nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü burada biraz daha fazlasının olacağını düşünmüştüm ancak mevcut BMW ile artık önümüze geleni kabul etmeli, hangi pistlerin bize uyduğuna bakmalı, uymadığında çalışmalıyız."

"Bu yüzden Portimao'da 2. yarış için bazı büyük değişiklikler yaptık, veriler topladık. Bir sonraki yarışta, daha iyi olmak için onları kullanacağız." dedi.

 
paylaşım
yorumlar
Dünya Supersport 300 sürücüsü Steeman, kaza sonucu hayatını kaybetti
Önceki haber

Dünya Supersport 300 sürücüsü Steeman, kaza sonucu hayatını kaybetti
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Bautista, tam mesafe gidilen yarışlarda daha rahat kazanabildiğini düşünüyor Algarve
World Superbike

Bautista, tam mesafe gidilen yarışlarda daha rahat kazanabildiğini düşünüyor

Vettel, Japonya GP sıralama turlarındaki telsiz mesajını açıkladı Japonya GP
Formula 1

Vettel, Japonya GP sıralama turlarındaki telsiz mesajını açıkladı

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Scott Redding Daha fazlası
Scott Redding
Redding, Barcelona'da podyum hedeflemiyor Barselona
World Superbike

Redding, Barcelona'da podyum hedeflemiyor

Redding: "Bautista daha kısa ve daha hafif olduğu için haksız bir avantaja sahip" Donington Park
World Superbike

Redding: "Bautista daha kısa ve daha hafif olduğu için haksız bir avantaja sahip"

Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi" Assen
World Superbike

Redding: "BMW için beşinci sıra hiçbir şeyi değiştirmedi"

BMW Motorrad Motorsport Daha fazlası
BMW Motorrad Motorsport
Gerloff, BMW'nin "içindeki daha iyi sürücüyü" ortaya çıkarmasını bekliyor
World Superbike

Gerloff, BMW'nin "içindeki daha iyi sürücüyü" ortaya çıkarmasını bekliyor

Baz, 2023 WSBK sezonunda Bonovo BMW ile devam edecek
World Superbike

Baz, 2023 WSBK sezonunda Bonovo BMW ile devam edecek

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı Donington Park
World Superbike

Van der Mark, 2023 için BMW ile yeni kontrat imzaladı

Son Haberler

ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
European Le Mans European Le Mans

ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı

Avrupa Le Mans Serisi'nin Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesinde pole pozisyonu Salih Yoluç'un mücadele ettiği Racing Team Turkey ekibinin oldu.

Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor

Carlos Sainz 2023 hedefinin, sezonun başlangıcından itibaren şampiyonluk mücadelesinde yer almak olduğunu belirtti.

Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu
Ralli Ralli

Ege Rallisi'nde ilk günün lideri Avcıoğlu

Royal Teos Thermal Resort Clinic & Spa önünden TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özer Yüce ve Federasyon Spor Kurulu Başkanı Murat Kaya’nın katılımlarıyla start alan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş’ın ilk startı vermesiyle başladı.

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Schumacher'in gelişmesine Magnussen yardımcı oldu"

Ayao Komatsu, Mick Schumacher'in gelişimine Kevin Magnussen'in F1'e dönmesinin katkı sağladığına inanıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.