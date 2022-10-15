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Donington Park, Most ve Magny-Cours yarışlarında art arda podyumlara çıkan BMW Superbike sürücüsü Redding, devamındaki iki yarış hafta sonunda sıkıntılı yarışlar çıkardı.

BMW M1000RR'ın Barselona'da zorlanması bekleniyordu. Redding, oradaki iki yarışta da kaza yaparken Superpole yarışında 8. oldu.

Redding, Portimao'da Cumartesi günkü yarışta Michael Ruben Rinaldi ile yedincilik mücadelesi verirken son turda düştü ve ancak 18. olabildi.

Redding, "İlk yarıştaki kaza nedeniyle çok üzüldüm çünkü son turda kaza yapmanın bir gereği yoktu. Saatlerce bu durum nedeniyle deliye döndüm."

"Motosikleti finişe taşımalıydım ancak Rinaldi'nin biraz yakın olduğunu düşünüp biraz fazla zorladım."

"Barselona'da podyum mücadelesi vermiyordum. Orada 6. olsam mutlu olurdum ve o mümkündü. Sert ön lastiği kullanmak zorunda kaldım ve onunla ilk yarışta kaza yaptım."

"Diğer yarışta frenlemede iyi hislere sahip değildim ve kaza yaptım."

"Buradaki kaza benim hatamdı. Ve aşırı zorladığım için olmadı. Çok güçlü olmadığımızı bildiğim pistlerde geri adım bile atıyorum ancak bu, tam olarak yeterli olmadı."

"Kendimi geliştirmeye ve sınırların ötesine geçmeye çalışıyorum ancak bazı pistlerde hava sıcakken bu olmuyor. Kendi sınırlarımda yarışıyorum." dedi.

Redding, Portimao'da Pazar günü gerçekleştirilen yarışta 7. oldu ancak yine de liderlerle mücadele edebilecek performansa sahip değildi. Redding, geçen sene yağmur altında da olsa Michael van der Mark'ın BMW ile kazandığı yerde bu kadar geride kalmasından mutlu olmadığını söyledi.

Redding, "Kötü geçen hafta sonunda iyi bir şeyler yapmam gerekti. Motosiklette çok fazla şeyi değiştirdik ve bu bana lastik ömrü ve hissiyat konusunda çok yardımcı oldu."

"Pit duvarına baktığımda, diğer sürücüler tur başına yarım saniye fark atıyordu ve benzer turları bir araya getirmeyi başarıyorlardı. Ben ise sınırdaydım ve başka bir şey yapamazdım."

"Hafta sonu nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü burada biraz daha fazlasının olacağını düşünmüştüm ancak mevcut BMW ile artık önümüze geleni kabul etmeli, hangi pistlerin bize uyduğuna bakmalı, uymadığında çalışmalıyız."

"Bu yüzden Portimao'da 2. yarış için bazı büyük değişiklikler yaptık, veriler topladık. Bir sonraki yarışta, daha iyi olmak için onları kullanacağız." dedi.