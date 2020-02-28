Phillip Island WSBK: Antrenmanların en hızlısı Redding, Toprak ikinci!

Phillip Island pistinde gerçekleşirken ilk antrenman seansı, ıslak zeminde gerçekleştirildi ve günün en hızlı zamanları kuru geçen ikinci seansta yapıldı.

Kawasaki ile yarışmaya başlayan Alex Lowes, öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansı başlar başlamaz 1:31.336 yaparak ilk seanstaki dereceleri geride bıraktı.

Kışın Kawasaki'den Honda fabrika takımına geçen Leon Haslam 1:31 barajını geçen ilk isimdi ve 1:30.936 ile liderliği eline geçirdi.

Haslam uzun süre zirvede kaldı ancak bitime kısa bir süre kala Ducati fabrika takımı sürücüsü Redding 1:30.436 yaptı ve Haslam'ın yarım saniye önünde en hızlı isim oldu.

Kalan sürede kendisini geçen bir isim çıkmazken, hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Bu yıl Yamaha'ya geçen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın ilerleyen kısmında 1:30.854 yaparak Haslam'ı geride bıraktı ve 0.418 saniye geride ikinci olarak hafta sonuna iyi başladı.

Temsilcimizin Yamaha'daki takım arkadaşı Van der Mark ise Toprak'ın 0.051 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Haslam dördüncü olurken, Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz beşinci ve beş kez dünya şampiyonu Jonathan Rea 1:30.978'lik derecesiyle altıncı oldu.

Tom Sykes, 1:31.161'le en iyi BMW sürücüsüydü ve yedinci oldu. Onu da bu yıl Ducati'den Honda'ya geçen Alvaro Bautista takip etti.

Michael Ruben Rinaldi, Go Eleven Ducati ile dokuzuncu olurken, Puccetti Kawasaki sürücüsü Xavi Fores 10. oldu.

Alex Lowes ancak 11. olabilirken, Chaz Davies takım arkadaşı Redding'in 1 saniye gerisinde kaldı ve 13. olabildi.

İkinci antrenman sonuçları: