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World Superbike / Phillip Island / Antrenman raporu

Phillip Island WSBK: Antrenmanların en hızlısı Redding, Toprak ikinci!

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Phillip Island WSBK: Antrenmanların en hızlısı Redding, Toprak ikinci!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Şub 2020 05:50

Yeni Ducati sürücüsü Scott Redding, Phillip Island'daki Dünya Superbike antrenman turlarında en hızlı isim olurken, Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

Phillip Island pistinde gerçekleşirken ilk antrenman seansı, ıslak zeminde gerçekleştirildi ve günün en hızlı zamanları kuru geçen ikinci seansta yapıldı.

Kawasaki ile yarışmaya başlayan Alex Lowes, öğleden sonra yapılan ikinci antrenman seansı başlar başlamaz 1:31.336 yaparak ilk seanstaki dereceleri geride bıraktı.

Kışın Kawasaki'den Honda fabrika takımına geçen Leon Haslam 1:31 barajını geçen ilk isimdi ve 1:30.936 ile liderliği eline geçirdi.

Haslam uzun süre zirvede kaldı ancak bitime kısa bir süre kala Ducati fabrika takımı sürücüsü Redding 1:30.436 yaptı ve Haslam'ın yarım saniye önünde en hızlı isim oldu.

Kalan sürede kendisini geçen bir isim çıkmazken, hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Bu yıl Yamaha'ya geçen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansın ilerleyen kısmında 1:30.854 yaparak Haslam'ı geride bıraktı ve 0.418 saniye geride ikinci olarak hafta sonuna iyi başladı. 

Temsilcimizin Yamaha'daki takım arkadaşı Van der Mark ise  Toprak'ın 0.051 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Haslam dördüncü olurken, Ten Kate Yamaha'dan Loris Baz beşinci ve beş kez dünya şampiyonu Jonathan Rea 1:30.978'lik derecesiyle altıncı oldu.

Tom Sykes,  1:31.161'le en iyi BMW sürücüsüydü ve yedinci oldu. Onu da bu yıl Ducati'den Honda'ya geçen Alvaro Bautista takip etti.

Michael Ruben Rinaldi, Go Eleven Ducati ile dokuzuncu olurken, Puccetti Kawasaki sürücüsü Xavi Fores 10. oldu.

Alex Lowes ancak 11. olabilirken, Chaz Davies takım arkadaşı Redding'in 1 saniye gerisinde kaldı ve 13. olabildi.

İkinci antrenman sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 45 United Kingdom Scott Redding   1'30.436  
2 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'30.854 0.418
3 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 1'30.905 0.469
4 91 United Kingdom Leon Haslam   1'30.936 0.500
5 76 France Loris Baz Yamaha 1'30.973 0.537
6 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'30.978 0.542
7 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'31.161 0.725
8 19 Spain Alvaro Bautista   1'31.201 0.765
9 21 Italy Michael Ruben Rinaldi   1'31.213 0.777
10 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 1'31.265 0.829
11 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'31.336 0.900
12 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 1'31.397 0.961
13 7 United Kingdom Chaz Davies   1'31.478 1.042
14 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'31.747 1.311
15 31 Garrett Gerloff Yamaha 1'31.898 1.462
16 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 1'32.008 1.572
17 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 1'32.030 1.594
18 2 United Kingdom Leon Camier   1'32.649 2.213
19 13 Japan Takumi Takahashi   1'34.995 4.559
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Seri World Superbike
Etkinlik Phillip Island
Editör Rachit Thukral

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