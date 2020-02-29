Phillip Island WSBK: Toprak Yamaha ile sezona galibiyetle başladı!

Son senelerin şampiyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın kaza yaptığı yarışı, Yamaha fabrika takımı adına yarışmaya başlayan Toprak kazandı. Rea, 2018 Brno'dan sonra ilk defa yarış dışı kaldı.

Bu iki sürücü yarışın başında liderlik mücadelesi verirken Rea, Tom Sykes ile olan mücadelesinin ardından çakıl alana çıktı ve kaza yapmadan 18. sırada yarışa dönebildi.

Rea yükselmeye başlamıştı ancak 6. turda düşerek yarışa veda etti.

Ön grupta ise mücadele Sykes, Ducati'den Scott Redding, Yamaha sürücüleri Razgatloğlu ve Michael van der Mark, Kawasaki'den Alex Lowes ve Honda'dan Leon Haslam yer alıyordu.

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Yarışın ortasından itibaren Sykes'ın performansı düşmeye başlarken liderlik Redding'e geçti. 15. turda Redding, Honda virajında genişten dönünce ardından Razgatlıoğlu ile hafif temas yaşadı. Bu olayın ardından Van der Mark 19. turda liderliğe yükselirken Lowes, Redding'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

Yarışın sondan ikinci turunda Lowes iki Yamaha'yı 1. virajda geçse de çok geçmeden 3. sıraya geriledi. Bu süreçte Razgatlıoğlu, takım arkadaşı van der Mark'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Razgatlıoğlu, yarışın kalan 1.5 turluk bölümünde yerini korudu ve Superbike'taki 3. zaferini kazandı. Razgatlıoğlu böylece hem sezona, hem de Yamaha kariyerine zaferle başladı. Toprak ayrıca, 1989'da Fabrizio Pirovano'nun ardından Yamaha'ya sezon başında zafer kazandıran ilk sürücü oldu.

Lowes, son virajda van der Mark'ı geçmesinin ardından Razgatlıoğlu'nun sadece 0.007 sn gerisinde 2. oldu. Redding de van der Mark'ı geçti ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Podyumdaki sürücüleri sadece 0.041 sn ayırdı ve böylece serinin tarihteki en yakın ikinci podyumu yaşandı.

Phillip Island'da Superpole yarışı pazar sabah 04:00'da, 2. yarış ise 07:00'da başlayacak.

Yarış sonucu: