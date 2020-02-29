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World Superbike / Phillip Island / Yarış raporu

Phillip Island WSBK: Toprak Yamaha ile sezona galibiyetle başladı!

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
29 Şub 2020 05:42

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya Phillip Island'daki ilk yarışını, Yamaha ile ilk yarışına çıkan milli sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Son senelerin şampiyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nın kaza yaptığı yarışı, Yamaha fabrika takımı adına yarışmaya başlayan Toprak kazandı. Rea, 2018 Brno'dan sonra ilk defa yarış dışı kaldı.

Bu iki sürücü yarışın başında liderlik mücadelesi verirken Rea, Tom Sykes ile olan mücadelesinin ardından çakıl alana çıktı ve kaza yapmadan 18. sırada yarışa dönebildi.

Rea yükselmeye başlamıştı ancak 6. turda düşerek yarışa veda etti.

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Ön grupta ise mücadele Sykes, Ducati'den Scott Redding, Yamaha sürücüleri Razgatloğlu ve Michael van der Mark, Kawasaki'den Alex Lowes ve Honda'dan Leon Haslam yer alıyordu.

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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
1/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
2/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
3/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
4/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
5/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
6/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
7/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
8/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
9/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
10/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
11/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
12/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
13/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
14/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, second place Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, third place Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati

Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha, second place Alex Lowes, Kawasaki Racing Team, third place Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati
15/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Podium: race winner Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha
16/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın ortasından itibaren Sykes'ın performansı düşmeye başlarken liderlik Redding'e geçti. 15. turda Redding, Honda virajında genişten dönünce ardından Razgatlıoğlu ile hafif temas yaşadı. Bu olayın ardından Van der Mark 19. turda liderliğe yükselirken Lowes, Redding'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

Yarışın sondan ikinci turunda Lowes iki Yamaha'yı 1. virajda geçse de çok geçmeden 3. sıraya geriledi. Bu süreçte Razgatlıoğlu, takım arkadaşı van der Mark'ı geçerek liderliğe yükseldi.

Razgatlıoğlu, yarışın kalan 1.5 turluk bölümünde yerini korudu ve Superbike'taki 3. zaferini kazandı. Razgatlıoğlu böylece hem sezona, hem de Yamaha kariyerine zaferle başladı. Toprak ayrıca, 1989'da Fabrizio Pirovano'nun ardından Yamaha'ya sezon başında zafer kazandıran ilk sürücü oldu.

Lowes, son virajda van der Mark'ı geçmesinin ardından Razgatlıoğlu'nun sadece 0.007 sn gerisinde 2. oldu. Redding de van der Mark'ı geçti ve podyumu tamamlayan isim oldu.

Podyumdaki sürücüleri sadece 0.041 sn ayırdı ve böylece serinin tarihteki en yakın ikinci podyumu yaşandı.

Phillip Island'da Superpole yarışı pazar sabah 04:00'da, 2. yarış ise 07:00'da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Fark
1 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22  
2 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 0.007
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 0.041
4 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 22 0.137
5 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 22 3.910
6 19 Spain Alvaro Bautista Honda 22 4.426
7 76 France Loris Baz Yamaha 22 4.493
8 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 22 11.849
9 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 22 11.910
10 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 22 11.922
11 50 Ireland Eugene Laverty BMW 22 11.949
12 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 22 20.720
13 11 Germany Sandro Cortese Kawasaki 22 20.778
14 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 26.039
15 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 22 34.385
  13 Japan Takumi Takahashi Honda 14  
  12 Spain Xavi Fores Kawasaki 10  
  1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 5  
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Phillip Island
Alt-etkinlik SBK Yarış 1
Pilotlar Jonathan Rea , Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Crescent Racing
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Phillip Island

Phillip Island

28 Şub - 1 Mar
SBK SP Yarış Başlangıç:
18 Saat
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03 Dakika
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