WSBK Philip Island testi: Rea testleri ilk sırada tamamladı

Testin açılış gününde en hızlı dördüncü isim olan Jonathan Rea, çarşamba günü tempo yükseltti ve en iyi dereceyi 1:30.448'e kadar çekerek hem günün hem de testlerin en hızlı ismi olmayı başardı.

Loris Baz şimdiye kadar Ten Kate Yamaha ile çok iyi bir test dönemi geçirirken, ikinci gün Rea'nın derecesinden sadece 0.078 saniye geride kaldı ve ikinci en hızlı isim oldu.

Rea ikinci günün sabahında dördüncü virajda bir düşüş de yaşadı ancak ciddi bir sorunu yoktu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes testlerde düşen isimlerden birisiydi. Ayrıca Federico Caricasulo, Scott Redding, Michael van der Mark ve Alvaro Bautista kaza yapan bir diğer isimler oldular

BMW ile iyi bir test dönemi geçiren ve ilk günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun sadece 0.022 saniye gerisinde ikinci tamamlayan Tom Sykes, testin ikinci gününde lider Rea'nın 0.120 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Razgatlıoğlu, pazartesi günkü en hızlı derecesini geçmeyi başaramadı ve seansı Rea'nın 0.304 saniye gerisinde dördüncü sırada noktaladı. Temsilcimiz yeni takımıyla gün boyunca 93 tur attı.

Honda sürücüsü Leon Haslam, Honda sürücüleri arasında en iyisiydi ve 0.434 saniye geride beşinci oldu. Onu Ducati'nin yeni sürücüsü Scott Redding takip etti.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark günü yedinci sırada tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Eugene Laverty dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.