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World Superbike / Test raporu

WSBK Philip Island testi: Rea testleri ilk sırada tamamladı

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WSBK Philip Island testi: Rea testleri ilk sırada tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 08:06

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 2020 Düyna Superbike sezonu öncesi gerçekleştirilen Philip Island testinin son gününde zirvede yer aldı.

Testin açılış gününde en hızlı dördüncü isim olan Jonathan Rea, çarşamba günü tempo yükseltti ve en iyi dereceyi 1:30.448'e kadar çekerek hem günün hem de testlerin en hızlı ismi olmayı başardı.

Loris Baz şimdiye kadar Ten Kate Yamaha ile çok iyi bir test dönemi geçirirken, ikinci gün Rea'nın derecesinden sadece 0.078 saniye geride kaldı ve ikinci en hızlı isim oldu.

Rea ikinci günün sabahında dördüncü virajda bir düşüş de yaşadı ancak ciddi bir sorunu yoktu.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes testlerde düşen isimlerden birisiydi. Ayrıca Federico Caricasulo, Scott Redding, Michael van der Mark ve Alvaro Bautista kaza yapan bir diğer isimler oldular

BMW ile iyi bir test dönemi geçiren ve ilk günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun sadece 0.022 saniye gerisinde ikinci tamamlayan Tom Sykes, testin ikinci gününde lider Rea'nın 0.120 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Razgatlıoğlu, pazartesi günkü en hızlı derecesini geçmeyi başaramadı ve seansı Rea'nın 0.304 saniye gerisinde dördüncü sırada noktaladı. Temsilcimiz yeni takımıyla gün boyunca 93 tur attı.

Honda sürücüsü Leon Haslam, Honda sürücüleri arasında en iyisiydi ve 0.434 saniye geride beşinci oldu. Onu Ducati'nin yeni sürücüsü Scott Redding takip etti.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark günü yedinci sırada tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Eugene Laverty dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.

İkinci gün sonuçları:
 
Poz. Sürücü Ülke Takım Motosiklet En hızlı tur Toplam tur
1 Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1m 30.448s 72 Tur
2 Loris Baz FRA Ten Kate SBK Yamaha Yamaha YZF R1 1m 30.524s 92 Tur
3 Tom Sykes GBR BMW WorldSBK Team BMW S1000RR 1m 30.568s 80 Tur
4 Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Yamaha YZF R1 1m 30.752s 93 Tur
5 Leon Haslam GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1m 30.882s 72 Tur
6 Scott Redding GBR Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 30.885s 65 Tur
7 Michael van der Mark NED Pata Yamaha Yamaha YZF R1 1m 31.077s 78 Tur
8 Michael Ruben Rinaldi ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R 1m 31.407s 71 Tur
9 Eugene Laverty IRL BMW WorldSBK Team BMW S1000RR 1m 31.436s 72 Tur
10 Alvaro Bautista ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1m 31.453s 100 Tur
11 Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 31.533s 84 Tur
12 Alex Lowes GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10RR 1m 31.560s 102 Tur
13 Sandro Cortese GER Pedercini Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1m 31.565s 56 Tur
14 Xavi Fores ESP Puccetti Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1m 31.653s 85 Tur
15 Maximilian Scheib CHI Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR 1m 31.810s 74 Tur
16 Garrett Gerloff USA GRT Yamaha Yamaha YZF R1 1m 31.941s 84 Tur
17 Federico Caricasulo ITA GRT Yamaha Yamaha YZF R1 1m 31.944s 85 Tur
18 Leon Camier GBR Barni Ducati Ducati Panigale V4 R 1m 32.676s 48 Tur
19 Takumi Takahashi JPN Mie Althea Honda Honda CBR1000RR-R 1m 32.314s 39 Tur
 
 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Jonathan Rea
Takımlar Kawasaki Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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