WSBK Philip Island testi: Rea testleri ilk sırada tamamladı
Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 2020 Düyna Superbike sezonu öncesi gerçekleştirilen Philip Island testinin son gününde zirvede yer aldı.
Testin açılış gününde en hızlı dördüncü isim olan Jonathan Rea, çarşamba günü tempo yükseltti ve en iyi dereceyi 1:30.448'e kadar çekerek hem günün hem de testlerin en hızlı ismi olmayı başardı.
Loris Baz şimdiye kadar Ten Kate Yamaha ile çok iyi bir test dönemi geçirirken, ikinci gün Rea'nın derecesinden sadece 0.078 saniye geride kaldı ve ikinci en hızlı isim oldu.
Rea ikinci günün sabahında dördüncü virajda bir düşüş de yaşadı ancak ciddi bir sorunu yoktu.
Kawasaki sürücüsü Alex Lowes testlerde düşen isimlerden birisiydi. Ayrıca Federico Caricasulo, Scott Redding, Michael van der Mark ve Alvaro Bautista kaza yapan bir diğer isimler oldular
BMW ile iyi bir test dönemi geçiren ve ilk günü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun sadece 0.022 saniye gerisinde ikinci tamamlayan Tom Sykes, testin ikinci gününde lider Rea'nın 0.120 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Razgatlıoğlu, pazartesi günkü en hızlı derecesini geçmeyi başaramadı ve seansı Rea'nın 0.304 saniye gerisinde dördüncü sırada noktaladı. Temsilcimiz yeni takımıyla gün boyunca 93 tur attı.
Honda sürücüsü Leon Haslam, Honda sürücüleri arasında en iyisiydi ve 0.434 saniye geride beşinci oldu. Onu Ducati'nin yeni sürücüsü Scott Redding takip etti.
Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark günü yedinci sırada tamamlarken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci, Eugene Laverty dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.
|Poz.
|Sürücü
|Ülke
|Takım
|Motosiklet
|En hızlı tur
|Toplam tur
|1
|Jonathan Rea
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 30.448s
|72 Tur
|2
|Loris Baz
|FRA
|Ten Kate SBK Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 30.524s
|92 Tur
|3
|Tom Sykes
|GBR
|BMW WorldSBK Team
|BMW S1000RR
|1m 30.568s
|80 Tur
|4
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pata Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 30.752s
|93 Tur
|5
|Leon Haslam
|GBR
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1m 30.882s
|72 Tur
|6
|Scott Redding
|GBR
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 30.885s
|65 Tur
|7
|Michael van der Mark
|NED
|Pata Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 31.077s
|78 Tur
|8
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Team GoEleven
|Ducati Panigale V4 R
|1m 31.407s
|71 Tur
|9
|Eugene Laverty
|IRL
|BMW WorldSBK Team
|BMW S1000RR
|1m 31.436s
|72 Tur
|10
|Alvaro Bautista
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1m 31.453s
|100 Tur
|11
|Chaz Davies
|GBR
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 31.533s
|84 Tur
|12
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 31.560s
|102 Tur
|13
|Sandro Cortese
|GER
|Pedercini Kawasaki
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 31.565s
|56 Tur
|14
|Xavi Fores
|ESP
|Puccetti Kawasaki
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 31.653s
|85 Tur
|15
|Maximilian Scheib
|CHI
|Orelac Racing Verdnatura
|Kawasaki ZX-10RR
|1m 31.810s
|74 Tur
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|GRT Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 31.941s
|84 Tur
|17
|Federico Caricasulo
|ITA
|GRT Yamaha
|Yamaha YZF R1
|1m 31.944s
|85 Tur
|18
|Leon Camier
|GBR
|Barni Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1m 32.676s
|48 Tur
|19
|Takumi Takahashi
|JPN
|Mie Althea Honda
|Honda CBR1000RR-R
|1m 32.314s
|39 Tur
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Pilotlar
|Jonathan Rea
|Takımlar
|Kawasaki Racing
|Editör
|Valentin Khorounzhiy
WSBK Philip Island testi: Rea testleri ilk sırada tamamladı
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