Aragon WSBK 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak yedinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Teruel ayağında ikinci yarışa ilk 7 cepten başlayan isimler Redding, Rea, Rinaldi, Bautista, Davies, Lowes ve Razgatlıoğlu oldu.

Toprak güzel bir startla ön grupta kendisine bir yer buldu ve 5. sıra için mücadele verdi. Ancak Davies'e geçilerek 6. sırayı aldı. Scott Redding, Jonathan Rea'ya geçildi ve ikinci sıraya geriledi. Rinaldi üçüncü sırada, Bautista ise dördüncü sırada ilk turu tamamladı.

İlk turun sonunda ilk on Redding, Rea, Rinaldi, Bautista, Davies, Razgatlıoğlu, Haslam, Lowes, Baz, Van der Mark şeklindeydi. Sykes kalkışta sıkıntı yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Haslam (6.) ve Lowes (7.) Toprak'a atak yaparak onu 8. sıraya, takım arkadaşı Van der Mark'ın önüne gerilettiler. Sonrasında takım arkadaşı da onu geçti. Maximillian Scheib sıkıntı yaşayarak yarış dışı kaldı.

İlk dört turun sonunda Alvaro Bautista düştü ve son sıraya geriledi. Bu kaza ile birlikte ilk 5, Redding, Rea, Rinaldi, Davies ve Haslam oldu. Dünkü yarışı kazanan Rinaldi, Rea ve Redding'e atak yaparak liderliği ele aldı. Rea da Redding'e atak yaptı ve ikinci sıraya yerleşti.

7 turu geride bırakırken Bautista pite geri döndü ve yarışı bıraktı. Toprak 8. sırada yarışa devam etti.

Bitime 9 tur kala Barrier de yarış dışı kaldı. Scott Redding ve Rinaldi arasındaki fark 1 saniyeye çıktı.

Bitime 5 tur kala Chaz Davies düştü ve yarış dışı kaldı. İlk 5 Rinaldi, Rea, Redding, Haslam ve Lowes oldu. Toprak, takım arkadaşının arkasında 7. sıraya yükseldi.

Son 3 tur kala Rea Rinaldi'ye atak yaptı ve liderliği ele geçirdi.

Son tura Rea lider girdi. Rea, Rinaldi, Redding sıralaması devam ediyordu.

Jonathan Rea bitiş çizgisinden geçen ilk isim oldu. Podyumu Rinaldi ve Redding tamamladı. İlk onu tamamlayan isimler, Haslam, Lowes, Van der Mark, Razgatlıoğlu, Baz, Caricasulo ve Gerloff oldu.

Yarış sonucu: