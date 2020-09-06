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World Superbike / Aragon II / Yarış raporu

Aragon WSBK 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak yedinci oldu

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Aragon WSBK 2. yarış: Rea yine kazandı, Toprak yedinci oldu
Ekleyen:
, Editör

Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi'yi son bölümde geçmeyi başardı ve Aragon'daki ikinci yarışta galibiyete ulaştı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Teruel ayağında ikinci yarışa ilk 7 cepten başlayan isimler Redding, Rea, Rinaldi, Bautista, Davies, Lowes ve Razgatlıoğlu oldu.

Toprak güzel bir startla ön grupta kendisine bir yer buldu ve 5. sıra için mücadele verdi. Ancak Davies'e geçilerek 6. sırayı aldı. Scott Redding, Jonathan Rea'ya geçildi ve ikinci sıraya geriledi. Rinaldi üçüncü sırada, Bautista ise dördüncü sırada ilk turu tamamladı.

İlk turun sonunda ilk on Redding, Rea, Rinaldi, Bautista, Davies, Razgatlıoğlu, Haslam, Lowes, Baz, Van der Mark şeklindeydi. Sykes kalkışta sıkıntı yaşadı ve yarış dışı kaldı.

Haslam (6.) ve Lowes (7.) Toprak'a atak yaparak onu 8. sıraya, takım arkadaşı Van der Mark'ın önüne gerilettiler. Sonrasında takım arkadaşı da onu geçti. Maximillian Scheib sıkıntı yaşayarak yarış dışı kaldı.

İlk dört turun sonunda Alvaro Bautista düştü ve son sıraya geriledi. Bu kaza ile birlikte ilk 5, Redding, Rea, Rinaldi, Davies ve Haslam oldu. Dünkü yarışı kazanan Rinaldi, Rea ve Redding'e atak yaparak liderliği ele aldı. Rea da Redding'e atak yaptı ve ikinci sıraya yerleşti.

7 turu geride bırakırken Bautista pite geri döndü ve yarışı bıraktı. Toprak 8. sırada yarışa devam etti.

Bitime 9 tur kala Barrier de yarış dışı kaldı. Scott Redding ve Rinaldi arasındaki fark 1 saniyeye çıktı.

Bitime 5 tur kala Chaz Davies düştü ve yarış dışı kaldı. İlk 5 Rinaldi, Rea, Redding, Haslam ve Lowes oldu. Toprak, takım arkadaşının arkasında 7. sıraya yükseldi.

Son 3 tur kala Rea Rinaldi'ye atak yaptı ve liderliği ele geçirdi.

Son tura Rea lider girdi. Rea, Rinaldi, Redding sıralaması devam ediyordu.

Jonathan Rea bitiş çizgisinden geçen ilk isim oldu. Podyumu Rinaldi ve Redding tamamladı. İlk onu tamamlayan isimler, Haslam, Lowes, Van der Mark, Razgatlıoğlu, Baz, Caricasulo ve Gerloff oldu.

Yarış sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Fark
1 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 18  
2 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1.244
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 18 5.326
4 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 18 9.357
5 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 10.761
6 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 18 15.679
7 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 16.897
8 76 France Loris Baz Yamaha 18 22.541
9 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 18 22.650
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 22.854
11 50 Ireland Eugene Laverty BMW 18 23.729
12 33 Italy Marco Melandri Ducati 18 28.380
13 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 18 31.630
14 71 Italy Matteo Ferrari Ducati 18 44.264
15 40 Spain Roman Ramos Kawasaki 18 48.200
16 13 Japan Takumi Takahashi Honda 18 49.080
  7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 12  
  20 France Sylvain Barrier Ducati 8  
  19 Spain Alvaro Bautista Honda 5  
  77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 2  
  66 United Kingdom Tom Sykes BMW 0  
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Editör İnci Beğen

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