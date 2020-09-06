WSBK Aragon: Super Pole yarışını Redding kazandı, Toprak yedinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Teruel ayağında ikinci Superpole yarışı oldukça çekişmeli geçti diyebiliriz.

Sürücüler kendilerini zorladılar ancak çok fazla geçiş yaşanmadı.

Superpole yarışına ilk üç cepten başlayan isimler sırasıyla Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi ve Scott Redding oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yedinci cepten start aldı. Toprak oldukça iyi bir start aldı ve kendini 4. sıraya attı.

Scott Redding de harika start aldı ancak ilk virajda Rea arayı kapatıp önüne geçmeyi başardı. Rinaldi üçüncü sırada kaldı.

İlk turun sonunda ilk on sıralaması Redding, Rea, Rinaldi, Razgatlıoğlu, Lowes (4 sıra kazandı), Sykes, Bautista, Haslam, Davies ve Baz şeklindeydi.

Sürücüler kendilerini zorladılar ancak gruplar arasındaki fark giderek belirginleşti.

İlk 3 turu geride bırakırken Rea'nın başarısız liderliği alma atağının dışında bir atak daha gerçekleşti ve Alex Lowes temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önüne geçti.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael Van der Mark ise 11. sırada ilerliyordu.

Yarışın bitimine 6 tur kala Alvaro Bautista, Toprak'ı geçmek için atak yaptı ancak Toprak cevap vererek sırasını korudu. Ancak bir sonraki turda yaptığı atakta Bautista onu solladı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hemen ardından Chaz Davies de Toprak'a bir atak yaptı ama istediğini alamadı.

Bitime 3 tur kala sıralama Redding, Rea, Rinaldi, Lowes, Bautista şeklindeydi. Davies bir atak daha yaparak Toprak'ı geçmeye başardı.

Toprak böylece yarışa başlamış olduğu 7. sıraya geriledi.

Chaz Davies bir sıra geriye düşen Alex Lowes'a atak yaparak 5. sıraya yerleşti.

Chaz Davies'in Aragon'da en çok yarış kazanan isim olduğunu düşünürsek süreci gayet güzel yönetti.

Son tura girerken Redding'in liderliği devam ediyordu.

Dünkü yarışta talihsiz şekilde düşerek yarışa veda eden Redding bu yarışta puanları toplayarak farkı kapatmak istediğinden kimseye geçit vermedi.

Bitiş çizgisinden ilk geçen isim Scott Redding oldu.

Podyumu Rea ve Rinaldi tamamladı. İlk onu tamamlayan isimler ise Bautista, Davies, Lowes, Toprak, Haslam, Sykes ve Van der Mark oldu.

Yarış sonucu: