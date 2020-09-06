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World Superbike / Yarış raporu

WSBK Aragon: Super Pole yarışını Redding kazandı, Toprak yedinci oldu

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WSBK Aragon: Super Pole yarışını Redding kazandı, Toprak yedinci oldu
Ekleyen:
, Editör

Aragon'da gerçekleştirilen WSB Super Pole yarışında zafer Ducati sürücüsü Scott Redding'in oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Teruel ayağında ikinci Superpole yarışı oldukça çekişmeli geçti diyebiliriz.

Sürücüler kendilerini zorladılar ancak çok fazla geçiş yaşanmadı.

Superpole yarışına ilk üç cepten başlayan isimler sırasıyla Jonathan Rea, Michael Ruben Rinaldi ve Scott Redding oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yedinci cepten start aldı. Toprak oldukça iyi bir start aldı ve kendini 4. sıraya attı.

Scott Redding de harika start aldı ancak ilk virajda Rea arayı kapatıp önüne geçmeyi başardı. Rinaldi üçüncü sırada kaldı.

İlk turun sonunda ilk on sıralaması Redding, Rea, Rinaldi, Razgatlıoğlu, Lowes (4 sıra kazandı), Sykes, Bautista, Haslam, Davies ve Baz şeklindeydi.

Sürücüler kendilerini zorladılar ancak gruplar arasındaki fark giderek belirginleşti.

İlk 3 turu geride bırakırken Rea'nın başarısız liderliği alma atağının dışında bir atak daha gerçekleşti ve Alex Lowes temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun önüne geçti.

Toprak'ın takım arkadaşı Michael Van der Mark ise 11. sırada ilerliyordu.

Yarışın bitimine 6 tur kala Alvaro Bautista, Toprak'ı geçmek için atak yaptı ancak Toprak cevap vererek sırasını korudu. Ancak bir sonraki turda yaptığı atakta Bautista onu solladı.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hemen ardından Chaz Davies de Toprak'a bir atak yaptı ama istediğini alamadı.

Bitime 3 tur kala sıralama Redding, Rea, Rinaldi, Lowes, Bautista şeklindeydi. Davies bir atak daha yaparak Toprak'ı geçmeye başardı.

Toprak böylece yarışa başlamış olduğu 7. sıraya geriledi.

Chaz Davies bir sıra geriye düşen Alex Lowes'a atak yaparak 5. sıraya yerleşti.

Chaz Davies'in Aragon'da en çok yarış kazanan isim olduğunu düşünürsek süreci gayet güzel yönetti.

Son tura girerken Redding'in liderliği devam ediyordu.

Dünkü yarışta talihsiz şekilde düşerek yarışa veda eden Redding bu yarışta puanları toplayarak farkı kapatmak istediğinden kimseye geçit vermedi.

Bitiş çizgisinden ilk geçen isim Scott Redding oldu.

Podyumu Rea ve Rinaldi tamamladı. İlk onu tamamlayan isimler ise Bautista, Davies, Lowes, Toprak, Haslam, Sykes ve Van der Mark oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 10 18'22.141  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 18'23.111 0.970
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 18'25.826 3.685
4 Spain Alvaro Bautista Honda 10 18'26.974 4.833
5 United Kingdom Chaz Davies Ducati 10 18'27.238 5.097
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 18'27.866 5.725
7 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 18'29.963 7.822
8 United Kingdom Leon Haslam Honda 10 18'30.007 7.866
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 10 18'30.351 8.210
10 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 10 18'30.728 8.587
11 France Loris Baz Yamaha 10 18'32.083 9.942
12 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 18'32.504 10.363
13 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 18'34.067 11.926
14 Ireland Eugene Laverty BMW 10 18'38.298 16.157
15 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 10 18'38.378 16.237
16 Spain Xavi Fores Kawasaki 10 18'38.670 16.529
17 Italy Marco Melandri Ducati 10 18'39.525 17.384
18 Italy Matteo Ferrari Ducati 10 18'50.345 28.204
19 France Sylvain Barrier Ducati 10 18'53.058 30.917
20 Spain Roman Ramos Kawasaki 10 18'53.144 31.003
21 Japan Takumi Takahashi Honda 10 18'54.840 32.699
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Editör İnci Beğen

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