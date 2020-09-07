Rea: "Rinald, Ducati fabrika takımında yarışmayı hak ediyor"

Go Eleven Ducati ile mücadele eden Michael Ruben Rinaldi, geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışlara damgasını vurdu ve cumartesi günü ilk yarış galibiyetini almayı başardı.

Daha önce WSBK'da hiç ilk üçe giremeyen İtalyan sürücü, pazar günkü Super Pole yarışında üçüncü oldu ve ardından ikinci yarışı da ikinci sırada bitirmeyi başardı.

Ducati'de Chaz Davies'in geleceği belirsiz ve Rea, Rinaldi'nin fabrika takımında Scott Redding'in takım arkadaşı olması gerektiğini düşünüyor.

Rea, Rinaldi'nin fabrika motosikletlerinden birisine adım atmaya hazır olup olmadığını sorulduğunda, "Şu an bunu yapmayı hak ediyor. Bu kadar baskın şekilde kazanmak ve fabrika motosikletinden daha hızlı olmak önemli bir başarı. Onun motosikletinin özelliklerini bilmiyorum, ama tamamen aynı olduğunu hayal bile edemiyorum."

"Harika bir iş çıkardı. Geçen hafta sonu ikinci yarışta biraz sihir buldum ve ertesi gün o da buldu. Ve tamamen rakipsizdi."

"Böyle yenildiğinizde ve karşı taraf baskın olduğunda, bir mazeretiniz yoksa mutlu olamazsınız ama bunu kabul edebilir ve onun yaptığı yarışa hayran olabilirsiniz." yanıtını verdi.

Michael Ruben Rinaldi, Team Goeleven Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Michael Ruben Rinaldi, Team Goeleven, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rinaldi, geçen yılki kötü sezonun ardından kendisine dair inancını koruyan herkese teşekkür etti.

"Çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü arkamda bana her zaman inanan insanlar var. Geçen yıl berbat bir yıl olsa bile, o insanlar her zaman bana inandılar, bana yardım ettiler ve şimdi buradayız. Daha fazlasını söyleyemem."

"Önceden gerçekten her gün çalışıyordum ama bence genç bir sürücü ve genç bir insan olarak eğlenmek de gerekiyor. Bazen her zaman yarış hakkında düşünmemeniz gerekiyor, aynı zamanda kendinize de vakit ayırmanız gerekiyor."

"Bence kilit nokta buydu çünkü rahattım, hazırdım ve bu iyi bir zihniyetti. Tabii ki motosiklet de çok iyi çalışıyor."