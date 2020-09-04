Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu

Superbike'ta takımlar Aragon'daki ikinci yarış öncesinde ilk antrenman seansında piste çıktılar.

Jonathan Rea, seansın ilk bölümünde en hızlı isim olmayı başardı ve uzun süre lider gitti.

Ancak son 2.5 dakikalık kısma girilirken Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi liderliği aldı ve 1:49.840'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.

Jonathan Rea, sadece 0.001 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

İngiliz sürücüyü, takım arkadaşı Alex Lowes takip etti. Lowes, takım arkadaşından 0.5 saniye yavaş kaldı.

Tom Sykes, BMW ile dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en iyi Yamaha sürücüsü olarak beşinci oldu.

Ancak Toprak 0.8 saniye yavaş kaldı.

Michael Vander Mark'ın altıncı olduğu seansta, Chaz Davies yedinci, Scott Redding sekizinci, Leon Haslam dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.

Loris Baz ise ancak 11. olabildi.

1. antrenman sonucu: