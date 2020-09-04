Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu
Michael Ruben Rinaldi, Aragon'daki ikinci hafta sonunun ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.
Superbike'ta takımlar Aragon'daki ikinci yarış öncesinde ilk antrenman seansında piste çıktılar.
Jonathan Rea, seansın ilk bölümünde en hızlı isim olmayı başardı ve uzun süre lider gitti.
Ancak son 2.5 dakikalık kısma girilirken Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi liderliği aldı ve 1:49.840'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.
Jonathan Rea, sadece 0.001 saniye geride ikinci sırada yer aldı.
İngiliz sürücüyü, takım arkadaşı Alex Lowes takip etti. Lowes, takım arkadaşından 0.5 saniye yavaş kaldı.
Tom Sykes, BMW ile dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en iyi Yamaha sürücüsü olarak beşinci oldu.
Ancak Toprak 0.8 saniye yavaş kaldı.
Michael Vander Mark'ın altıncı olduğu seansta, Chaz Davies yedinci, Scott Redding sekizinci, Leon Haslam dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.
Loris Baz ise ancak 11. olabildi.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|15
|1'49.840
|2
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|17
|1'49.841
|0.001
|3
|Alex Lowes
|Kawasaki
|11
|1'50.347
|0.507
|4
|Tom Sykes
|BMW
|14
|1'50.537
|0.697
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|15
|1'50.659
|0.819
|6
|Michael vanderMark
|Yamaha
|17
|1'50.765
|0.925
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|16
|1'50.766
|0.926
|8
|Scott Redding
|Ducati
|19
|1'50.893
|1.053
|9
|Leon Haslam
|Honda
|18
|1'50.978
|1.138
|10
|Alvaro Bautista
|Honda
|15
|1'51.000
|1.160
|11
|Loris Baz
|Yamaha
|19
|1'51.081
|1.241
|12
|Eugene Laverty
|BMW
|17
|1'51.113
|1.273
|13
|Xavi Fores
|Kawasaki
|19
|1'51.203
|1.363
|14
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|14
|1'51.384
|1.544
|15
|Marco Melandri
|Ducati
|13
|1'51.632
|1.792
|16
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|16
|1'51.694
|1.854
|17
|Sylvain Barrier
|Ducati
|13
|1'51.844
|2.004
|18
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|10
|1'51.982
|2.142
|19
|Roman Ramos
|Kawasaki
|16
|1'52.439
|2.599
|20
|Takumi Takahashi
|Honda
|19
|1'53.230
|3.390
|21
|Matteo Ferrari
|Ducati
|20
|1'53.581
|3.741
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Editör
|Kemal Şengül