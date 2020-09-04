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World Superbike / Antrenman raporu

Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu

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Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu
Ekleyen:
, Editör

Michael Ruben Rinaldi, Aragon'daki ikinci hafta sonunun ilk antrenman seansında zirvede yer aldı.

Superbike'ta takımlar Aragon'daki ikinci yarış öncesinde ilk antrenman seansında piste çıktılar.

Jonathan Rea, seansın ilk bölümünde en hızlı isim olmayı başardı ve uzun süre lider gitti.

Ancak son 2.5 dakikalık kısma girilirken Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi liderliği aldı ve 1:49.840'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.

Jonathan Rea, sadece 0.001 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

İngiliz sürücüyü, takım arkadaşı Alex Lowes takip etti. Lowes, takım arkadaşından 0.5 saniye yavaş kaldı.

Tom Sykes, BMW ile dördüncü olurken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en iyi Yamaha sürücüsü olarak beşinci oldu.

Ancak Toprak 0.8 saniye yavaş kaldı.

Michael Vander Mark'ın altıncı olduğu seansta, Chaz Davies yedinci, Scott Redding sekizinci, Leon Haslam dokuzuncu ve Alvaro Bautista onuncu oldu.

Loris Baz ise ancak 11. olabildi.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'49.840  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'49.841 0.001
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'50.347 0.507
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 14 1'50.537 0.697
5 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 15 1'50.659 0.819
6 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 17 1'50.765 0.925
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 16 1'50.766 0.926
8 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'50.893 1.053
9 United Kingdom Leon Haslam Honda 18 1'50.978 1.138
10 Spain Alvaro Bautista Honda 15 1'51.000 1.160
11 France Loris Baz Yamaha 19 1'51.081 1.241
12 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'51.113 1.273
13 Spain Xavi Fores Kawasaki 19 1'51.203 1.363
14 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 14 1'51.384 1.544
15 Italy Marco Melandri Ducati 13 1'51.632 1.792
16 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'51.694 1.854
17 France Sylvain Barrier Ducati 13 1'51.844 2.004
18 Italy Federico Caricasulo Yamaha 10 1'51.982 2.142
19 Spain Roman Ramos Kawasaki 16 1'52.439 2.599
20 Japan Takumi Takahashi Honda 19 1'53.230 3.390
21 Italy Matteo Ferrari Ducati 20 1'53.581 3.741
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MIE Honda, WSBK’da artık tek motosikletle yarışacak

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Seri World Superbike
Editör Kemal Şengül

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