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World Superbike / Aragon II / Antrenman raporu

Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider

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Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, Dünya Superbike’ın ikinci Aragon ayağının ikinci antrenman seansını da lider tamamlamayı başardı.

Günün ilk seansında 1:49.840 ile en iyi zamanı elde eden Rinaldi, ikinci seansta da hızlıydı.

Team GOELEVEN Ducati sürücüsü Rinaldi, ikinci seansta daha yavaş kalıp 1:50.377’lik bir tur atsa da ilk sırada yer almayı başardı.

Son şampiyon Jonathan Rea 0.274 saniye geride ikinci olurken, Chaz Davies 0.347 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Honda sürücüleri Alvaro Bautista ile Leon Haslam 4. ve 6. olurlarken, aralarında Scott Redding yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Michael van der Mark, Alex Lowes, Tom Sykes ve Garrett Gerloff oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.361 saniye geride 16. sırada kendisine yer buldu.

2. antrenman seansı sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 1'50.377    
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 22 1'50.651 0.274 0.274
3 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'50.724 0.347 0.073
4 19 Spain Alvaro Bautista Honda 20 1'50.736 0.359 0.012
5 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 16 1'50.859 0.482 0.123
6 91 United Kingdom Leon Haslam Honda 16 1'50.890 0.513 0.031
7 60 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 22 1'50.983 0.606 0.093
8 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 12 1'50.993 0.616 0.010
9 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 18 1'51.037 0.660 0.044
10 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'51.449 1.072 0.412
11 50 Ireland Eugene Laverty BMW 16 1'51.455 1.078 0.006
12 64 Italy Federico Caricasulo Yamaha 22 1'51.613 1.236 0.158
13 76 France Loris Baz Yamaha 7 1'51.652 1.275 0.039
14 33 Italy Marco Melandri Ducati 12 1'51.675 1.298 0.023
15 12 Spain Xavi Fores Kawasaki 18 1'51.689 1.312 0.014
16 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 18 1'51.738 1.361 0.049
17 20 France Sylvain Barrier Ducati 11 1'52.476 2.099 0.738
18 77 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 18 1'52.527 2.150 0.051
19 13 Japan Takumi Takahashi Honda 16 1'53.072 2.695 0.545
20 40 Spain Roman Ramos Kawasaki 14 1'53.125 2.748 0.053
21 71 Italy Matteo Ferrari Ducati 19 1'53.127 2.750 0.002
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Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu

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Aragon WSBK 1. antrenman: Rinaldi, 0.001 saniye farkla lider, Toprak 5. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon II
Pilotlar Michael Ruben Rinaldi
Takımlar Team Go Eleven
Editör Jamie Klein

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