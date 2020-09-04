Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider

Günün ilk seansında 1:49.840 ile en iyi zamanı elde eden Rinaldi, ikinci seansta da hızlıydı.

Team GOELEVEN Ducati sürücüsü Rinaldi, ikinci seansta daha yavaş kalıp 1:50.377’lik bir tur atsa da ilk sırada yer almayı başardı.

Son şampiyon Jonathan Rea 0.274 saniye geride ikinci olurken, Chaz Davies 0.347 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Honda sürücüleri Alvaro Bautista ile Leon Haslam 4. ve 6. olurlarken, aralarında Scott Redding yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Michael van der Mark, Alex Lowes, Tom Sykes ve Garrett Gerloff oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.361 saniye geride 16. sırada kendisine yer buldu.

2. antrenman seansı sonucu: