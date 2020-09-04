Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider
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Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi, Dünya Superbike’ın ikinci Aragon ayağının ikinci antrenman seansını da lider tamamlamayı başardı.
Günün ilk seansında 1:49.840 ile en iyi zamanı elde eden Rinaldi, ikinci seansta da hızlıydı.
Team GOELEVEN Ducati sürücüsü Rinaldi, ikinci seansta daha yavaş kalıp 1:50.377’lik bir tur atsa da ilk sırada yer almayı başardı.
Son şampiyon Jonathan Rea 0.274 saniye geride ikinci olurken, Chaz Davies 0.347 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Honda sürücüleri Alvaro Bautista ile Leon Haslam 4. ve 6. olurlarken, aralarında Scott Redding yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler Michael van der Mark, Alex Lowes, Tom Sykes ve Garrett Gerloff oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.361 saniye geride 16. sırada kendisine yer buldu.
2. antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|21
|1'50.377
|2
|1
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|22
|1'50.651
|0.274
|0.274
|3
|7
|Chaz Davies
|Ducati
|19
|1'50.724
|0.347
|0.073
|4
|19
|Alvaro Bautista
|Honda
|20
|1'50.736
|0.359
|0.012
|5
|45
|Scott Redding
|Ducati
|16
|1'50.859
|0.482
|0.123
|6
|91
|Leon Haslam
|Honda
|16
|1'50.890
|0.513
|0.031
|7
|60
|Michael vanderMark
|Yamaha
|22
|1'50.983
|0.606
|0.093
|8
|22
|Alex Lowes
|Kawasaki
|12
|1'50.993
|0.616
|0.010
|9
|66
|Tom Sykes
|BMW
|18
|1'51.037
|0.660
|0.044
|10
|31
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|16
|1'51.449
|1.072
|0.412
|11
|50
|Eugene Laverty
|BMW
|16
|1'51.455
|1.078
|0.006
|12
|64
|Federico Caricasulo
|Yamaha
|22
|1'51.613
|1.236
|0.158
|13
|76
|Loris Baz
|Yamaha
|7
|1'51.652
|1.275
|0.039
|14
|33
|Marco Melandri
|Ducati
|12
|1'51.675
|1.298
|0.023
|15
|12
|Xavi Fores
|Kawasaki
|18
|1'51.689
|1.312
|0.014
|16
|54
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|18
|1'51.738
|1.361
|0.049
|17
|20
|Sylvain Barrier
|Ducati
|11
|1'52.476
|2.099
|0.738
|18
|77
|Maximilian Scheib
|Kawasaki
|18
|1'52.527
|2.150
|0.051
|19
|13
|Takumi Takahashi
|Honda
|16
|1'53.072
|2.695
|0.545
|20
|40
|Roman Ramos
|Kawasaki
|14
|1'53.125
|2.748
|0.053
|21
|71
|Matteo Ferrari
|Ducati
|19
|1'53.127
|2.750
|0.002
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Etkinlik
|Aragon II
|Pilotlar
|Michael Ruben Rinaldi
|Takımlar
|Team Go Eleven
|Editör
|Jamie Klein
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Aragon WSBK: Rinaldi ikinci antrenmanda da lider
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