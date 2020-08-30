Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korudu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turda iki sıra yükselerek beşinciliğe yükseldi.

Yarışa 9. sıradan başlayan Chaz Davies ise yarışın ilk bölümünde güzel geçişlerle beraber 2. sıraya kadar yükseldi.

Toprak ise Davies ile Michael Ruben Rinaldi’ye geçilerek yedinciliğe geriledi.

Ön tarafta Rea-Davies-Alvaro Bautista sıralaması oluşurken, Toprak ön gruptan koptu ve arkadakilere karşı savunma yapmaya başladı.

Davies son 4 tura girilirken son virajda hata yapan Rea’ya liderlik için atak yaptı ve rakibini geride bıraktı. Ancak Rea hemen cevap verdi ve yerini geri aldı.

Yarış sonuna kadar da yerini koruyan Rea, galibiyete ulaşmayı başardı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Ducati sürücüsü Davies ikinci olurken, Honda’yı 2016’dan sonra ilk kez podyuma taşıyan Bautista üçüncü sırada yer aldı.

Scott Redding sakin bir yarış geçirerek 4. sırada kendisine yer bulurken, Rinaldi beşinci, Michael van der Mark altıncı oldu.

Son turda Toprak’ı geçen Leon Haslam yedinci olurken, Toprak Razgatlıoğlu çok iyi savunma yaptığı yarışı sekizinci sırada tamamladı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Alex Lowes ile Garrett Gerloff oldu.

Yarış sonucu: