World Superbike
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Algarve
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Assen
21 Ağu
Postponed
R
World Superbike
Aragon
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Sıradaki Etkinlik
4 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Misano
06 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
World Superbike / Aragon / Yarış raporu

Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu

paylaşım
yorumlar
Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu
Ekleyen:
, Editör

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Aragon ayağındaki son yarışı Kawasaki’den Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sekizinci oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jonathan Rea, iyi bir startla yerini korudu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise ilk turda iki sıra yükselerek beşinciliğe yükseldi.

Yarışa 9. sıradan başlayan Chaz Davies ise yarışın ilk bölümünde güzel geçişlerle beraber 2. sıraya kadar yükseldi.

Toprak ise Davies ile Michael Ruben Rinaldi’ye geçilerek yedinciliğe geriledi.

Ön tarafta Rea-Davies-Alvaro Bautista sıralaması oluşurken, Toprak ön gruptan koptu ve arkadakilere karşı savunma yapmaya başladı.

Davies son 4 tura girilirken son virajda hata yapan Rea’ya liderlik için atak yaptı ve rakibini geride bıraktı. Ancak Rea hemen cevap verdi ve yerini geri aldı.

Yarış sonuna kadar da yerini koruyan Rea, galibiyete ulaşmayı başardı ve şampiyona liderliğine yükseldi.

Ducati sürücüsü Davies ikinci olurken, Honda’yı 2016’dan sonra ilk kez podyuma taşıyan Bautista üçüncü sırada yer aldı.

Scott Redding sakin bir yarış geçirerek 4. sırada kendisine yer bulurken, Rinaldi beşinci, Michael van der Mark altıncı oldu.

Son turda Toprak’ı geçen Leon Haslam yedinci olurken, Toprak Razgatlıoğlu çok iyi savunma yaptığı yarışı sekizinci sırada tamamladı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Alex Lowes ile Garrett Gerloff oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara Puan
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki LEAD     25
2 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1.280 1.280 1.280 20
3 Spain Alvaro Bautista Honda 3.599 3.599 2.319 16
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 5.445 5.445 1.846 13
5 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 6.687 6.687 1.242 11
6 Netherlands Michael vanderMark Yamaha 9.561 9.561 2.874 10
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 20.911 20.911 11.350 9
8 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21.248 21.248 0.337 8
9 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21.399 21.399 0.151 7
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 21.717 21.717 0.318 6
11 Spain Xavi Fores Kawasaki 21.809 21.809 0.092 5
12 United Kingdom Tom Sykes BMW 22.012 22.012 0.203 4
13 Italy Federico Caricasulo Yamaha 25.244 25.244 3.232 3
14 Ireland Eugene Laverty BMW 30.088 30.088 4.844 2
15 Chile Maximilian Scheib Kawasaki 36.546 36.546 6.458 1
16 France Sylvain Barrier Ducati 49.074 49.074 12.528  
17 France Christophe Ponsson Aprilia 55.511 55.511 6.437  
18 Japan Takumi Takahashi Honda > 1'      
19 Italy Lorenzo Gabellini Honda > 1'      
  Spain Roman Ramos Kawasaki        
  Italy Marco Melandri Ducati        
  France Loris Baz Yamaha        
Tüm sonuçları görüntüle
Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu

Önceki haber

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Aragon
Alt-etkinlik SBK Yarış 2
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Hamilton kazandı, Ferrari puan alamadı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Belçika GP: Hamilton kazandı, Ferrari puan alamadı!

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"

Verstappen: "Yarış çok sıkıcıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Yarış çok sıkıcıydı"

Russell "korkutucu" kazanın ardından Halo'ya minnettar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell "korkutucu" kazanın ardından Halo'ya minnettar

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "En kolay yarışlardan birisi değildi"

Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Belçika GP'de günün pilotu Gasly oldu!

Son Haberler

Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu
SBK World Superbike / Yarış raporu

Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu
SBK World Superbike / Yarış raporu

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu

Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu
SBK World Superbike / Yarış ayak raporu

Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu

Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.
SBK World Superbike / Sıralama turları raporu

Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton kazandı, Ferrari puan alamadı!

1s
2
Formula 1

Leclerc: "Durum o kadar kötü ki hayal kırıklığını saklamak gerçekten zor"

29dk
3
Formula 1

Verstappen: "Yarış çok sıkıcıydı"

45dk
4
Formula 1

Russell "korkutucu" kazanın ardından Halo'ya minnettar

51dk
5
Formula 1

Wolff: "Ferrari belli üyelerin aldığı kararları sorgulamalı"

Son Haberler

Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu
SBK

Aragon WSBK: Rea kazandı, Toprak 8. oldu

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu
SBK

Aragon WSBK: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak yedinci oldu

Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu
SBK

Aragon WSBK: 1. yarışı Redding kazandı, Toprak 6. oldu

Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.
SBK

Aragon WSBK: Rea pole pozisyonunda, Toprak 11.

WSBK Aragon 3. antrenman: Rea lider, Toprak 12. oldu
SBK

WSBK Aragon 3. antrenman: Rea lider, Toprak 12. oldu

Son Videolar

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.