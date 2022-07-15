Tanak, Rally1 kurallarını deldiği için 10 saniye zaman cezası aldı
Ott Tanak, yalnızca elektrik ünitesinin kullanılması gereken bir bölgede içten yanmalı motor kullanmasından ötürü 10 saniye ceza aldı.
Hyundai sürücüsünün, etkinliğin ilk kontrolüne giderken yeni WRC spor kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Bu yıl yeni hibrit Rally1 otomobillerine geçilmesinin ardından, takımların önceden belirlenmiş HEV (hibrit elektrikli araç) bölgelerinde yalnızca elektrikli modda sürmesi gerekiyor.
Tanak'ın 1. etaba giderken bir HEV bölgesinde içten yanmalı motor kullandığı tespit edildi ve bunun sonucunda Estonyalı sürücüye 10 saniye zaman cezası verildi.
Ceza öncesi ralli lideri Elfyn Evans'ın 12.5 saniye gerisinde ikinci sırada bulunan Tanak an itibariyle 22.5 saniye geride ve şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın da bir sıra arkasında üçüncü.
Hyundai takım patronu Pablo Marcos olayın ardından duruşmaya çağrıldı. Komiserlerin konu hakkındaki raporunu okuyan Marcos, Tanak'ın yardımcı pilotu Martin Jarveoja'nın "Aracın yıkanmasının ardından Yol Kitabı Bölüm 1'in 56. sayfasının 18. maddesinde belirtilen HEV moduna geçip geçmeme konusunda şüpheli olduğu" hususunda bilgilendirildi.
Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Red Bull Content Pool
Jarveoja takım patronuna haber vermedi ve araç sadece kontrol noktasına ulaştıklarında elektrik moduna alındı.
Komiserler ayrıca, FIA teknik delegesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, takım tarafından herhangi bir teknik sorun rapor edilmediğini ve hibrit ünite tedarikçileri Compact Dynamics'in hibrit ünitede "teknik bir sorun olmadığını" doğruladığını belirtiyor.
Cezadan önce Tanak, Evans ve Rovanpera ile aynı tempoyu tutturabilmek için "oldukça uçlarda" sürdüğünü itiraf etti.
Tanak, "Toyotalar çok güçlü, çok iyi gidiyorlar ve şu anda sahip olduklarımızla onları yakalayamıyoruz. Yine de zorlamaya devam edeceğiz." dedi.
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