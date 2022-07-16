Estonya Rallisi: Yoğun yağmurun getirdiği kaosun ardından Rovanpera liderliği aldı
Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, yoğun yağmurun getirdiği kaosun ardından Estonya Rallisi'nde liderliğe yükseldi.
Bu yılın şanssız ismi Elfyn Evans, Estonya Rallisi'ne fırtına gibi başlamış ve altıncı etap itibariyle farkı 19.9 saniyeye kadar çıkarmıştı. Ancak öğleden sonraki etaplar umduğu gibi başlamadı ve fark yavaş yavaş kapandı.
Sekizinci etapta ikili arasındaki fark 10.9 saniyeye inerken, son etapta şans tamamen Rovanpera'dan yanaydı.
Fin sürücü, kaosa ve yol tutuş sorunlarına neden olan şiddetli yağmurdan kaçındı ve büyük bir farkla genel klasman liderliğine yükseldi.
Toyota sürücüsü şimdi Evans'ın 11.7 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Hyundai sürücüsü Ott Tanak, son etapta oldukça sert bir an yaşadı fakat durumu iyi şekilde toparlamasının ardından günü 44.3 saniye geride üçüncü sırada kapattı.
Toyota'dan Esapekka Lappi, zorlu günü 1 dakika 5 geride üçüncü sırada tamamlarken, güven yakalamakta zorlanan Thierry Neuville 1 dakika 12 saniye geride beşinci sırada yer alıyor.
M-Sport adına zorlu geçen rallide en iyi Puma sürücüsü 2 dakika 8 saniye geride kalan Adrien Fourmaux oldu. Altıncı sırada yer alan Fransız sürücüyü 2.8 saniye geriden Takamoto Katsuta ve diğer M-Sport sürücüsü Gus Greensmith takip ediyor.
Bu hafta sonu dördüncü Ford Puma'yı süren Pierre Louis Loubet dokuzuncu sırada yer alırken, Craig Breen ralliye veda etmiş durumda.
Bu hafta sonu üçüncü i20 WRC'yi süren Oliver Solberg için unutulması gereken bir gün oldu. Hem zaman cezası alan hem de aracına hasar verdiği için ciddi vakit kaybeden Solberg şu anda genel klasmanda 12 dakika geride kalmış durumda.
WRC2 sınıfında ise liderlik 4 dakika 57 saniye geride kalan Andreas Mikkelsen'in elinde.
Estonya Rallisi - 9. etabın ardından klasman:
|P.
|Pilot
|Takım
|Zaman/Fark
|1
|K. Rovanperä
|Toyota
|1:16:19.7
|2
|E. Evans
|Toyota
|+11.7
|3
|O. Tänak
|Hyundai
|+44.3
|4
|E. Lappi
|Toyota
|+1:05.9
|5
|T. Neuville
|Hyundai
|+1:12.9
|6
|A. Fourmaux
|M-Sport Ford
|+2:08.1
|7
|T. Katsuta
|Toyota
|+2:10.9
|8
|G. Greensmith
|M-Sport Ford
|+2:29.4
|9
|P-L. Loubet
|M-Sport Ford
|+3:59.0
|10
|A. Mikkelsen
|Skoda
|+4:57.4
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