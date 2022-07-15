WRC Estonya: Evans farkı açıyor

Haberi dinle

Evans dört etabın tamamında da oldukça temiz bir performans göstermesinin ardından Cuma gününün öğleden öncesini Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın 12.5, şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın 18.7 saniye önünde kapattı.

Perşembe akşamı gerçekleştirilen özel etabı kazanan M-Sport sürücüsü Craig Breen ise kabusu yaşadı. İrlandalı sürücü, 4. etapta yaptığı bir hata sonrası ralliye veda etti.

Diğer Hyundai sürücüsü Thierry Neuville denge sorunlarıyla boğuşmasına rağmen dördüncü oldu. Perşembe günü shakedown'ı lider kapatan Toyota sürücüsü Esapekka Lappi fren sorunlarından dolayı beşinci, M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux ise altıncı oldu.

Shakedown'da kaza yapan Takamoto Katsuta yedinci, Gus Greensmith sekizinci, Pierre-Louis Loubet dokuzuncu olurken, ilk onu Oliver Solberg tamamladı.

Cuma sabahı yağmur beklentisi içinde bulunan takımları tam tersine güneşli bir hava karşıladı, bu da yola ilk çıkacak isimlerin tozlu ve bol çakıllı bir zeminle başa çıkması gerekeceği anlamına geliyordu. Ayrıca ralli, hafta sonunun en uzun etabıyla (24.35 kilometre) açılacaktı.

Günün ilk, rallinin ikinci etabının galibi yola altıncı sırada çıkan ve cesur sürüşüyle dikkat çeken Evans oldu. Testler sırasında sert bir sıçrama yapmaktan korktuğunu belirten Evans, tıpkı diğer sürücüler gibi bu konuda oldukça dikkatliydi.

Evans tam olarak rahat hissetmese dahi ilk etabı Tanak'ın 4 saniye önünde tamamladı ve ralli liderliğine yükseldi. Tanak etabın ardından verdiği bir demeçte sonlara doğru güç ünitesinde ufak bir düşüş yaşadığını belirtti.

Yola ilk sırada çıkan Rovanpera ise 7.9 saniye geride üçüncüydü ve bir kayaya çarparak sağ arka lastiğine zarar vermesine rağmen ralliye devam edebildiği için kendini "şanslı" olarak nitelendirdi.

Gecenin lideri Breen dördüncü, Neuville beşinci, fren sorunları henüz günün başlangıcında baş gösteren Lappi ise altıncıydı.

Evans güçlü temposunu üçüncü etapta da sürdürdü ve etabı güç ünitesinin normale döndüğünü söyleyen Tanak'ın 1 saniye önünde lider tamamladı.

Yola ilk sırada çıkmanın Rovanpera'yı olumsuz etkileyeceği düşünülüyordu, ancak Rovanpera etabı Evans'ın yalnızca 4.8 saniye gerisinde üçüncü kapattı. Breen ise Rovanpera'nın 1.1 saniye gerisinde dördüncüydü. Bu dörtlü, hızlı çakıl etaplarında zorlanan Neuville ile farkı açmaya da başlıyordu.

Lappi ise fren problemlerinin kötüleşmesinin ardından Evans'ın 10.7 saniye gerisinde kaldı ve bir kez daha altıncı oldu.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Evans dördüncü etapta da dominant performansını sürdürdü ve Rovanpera'nın 4.3 saniye önünde bir diğer etap galibiyeti elde etti. Tanak ise Rovanpera'nın 0.9 saniye gerisinde üçüncüydü.

Hyundai için ise zorlu bir etaptı. Etap öncesi araçta performans amaçlı değişiklikler yapan sürücüler genel olarak olumsuz etkilediler. "Aracı düz tutmak için mücadele ettiğini söyleyen" Neuville 10 saniye geride beşinci olabildi.

Yol tutuşu eksikliği çektiğini söyleyen Solberg ise çizgi dışına çıkıp 360 derecelik bir spin attı. Norveçli sürücü parkura dönmeyi başardı ancak sonrasında da bir virajda aracın kısa süreliğine durmasına engel olamadı. 40 saniye kaybeden Solberg, Rally1 zaman çizelgelerinin en gerisine düştü.

Kabusu yaşayan isim ise Breen oldu. Orta hızlı bir sola dönüş esnasında aracın kontrolünü kaybeden Breen, çalılıkların arasına çıktı ve ön süspansiyonunu kırdı.

Sabahın son etabında ise sonuç değişmedi ve Evans 1.8 saniye farkla günün dördüncü etap galibiyetini elde etti. Rovanpera 1.8 saniye geride ikinci, Tanak ise üçüncü oldu.

Etabın sürprizi ise M-Sport oldu, Greensmith dördüncü, Loubet altıncı. Fourmaux ise yedinci sırada yer aldılar.