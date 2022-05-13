Sardunya Rallisi'nde Ogier'in aracında Lappi olacak

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Gelecek hafta yapılacak olan Portekiz Rallisi'nde Ogier Toyota'nın 3. aracında mücadele edecek ancak 2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sardunya Rallisi'nde Lappi aracı yeniden devralacak.

Bu sene Richard Mille Racing ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında mücadele etmeyi planlayan Ogier, henüz WRC programını netleştirmiş değil.

Şu ana kadar İsveç ve Hırvatistan Rallileri'ne katılan Lappi'nin 13 yarışlık sezonun çoğunda, Toyota'nın 3. aracında yer alması bekleniyor.

Tam zamanlı WRC kariyerine son veren Ogier, bu sene başında 5 civarında ralliye katılmayı planladığını söylemişti. Ogier, şu ana kadar gerçekleştirilen 3 ralliden sadece ilk ralliye yani Monte Carlo Rallisi'ne katılmıştı.

İsveç ve Hırvatistan Rallileri'ni es geçen Ogier, ikinci rallisine bu hafta sonu Portekiz'de katılacak ancak sonrasında yapılacak olan Sardunya Rallisi'ne, Le Mans 24 Saat test hafta sonuna denk geldiği için katılamayacak.

Ogier'in şimdiden eylül ayında yapılacak Akropol (Yunanistan) Rallisi'ne katılamayacağı da netleşti çünkü aynı hafta sonu WEC Japonya yarışı olacak.

Ogier, "Şu anda diyebileceğim tek şey, sıradaki ralli olan Portekiz'den sonraki ralliye Le Mans ile çakıştığı için katılamayacak olmam."

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

"Sardunya Rallisi'nin pazar gününde, zorunlu test günü için Le Mans'da olmam lazım. O hafta sonu programıma uymuyor ancak sonrası için takımla bazı açık görüşmelerimiz olacak."

"Planımız bu sene 5 ralli yapmam şeklindeydi. Yine o civarda olacaktır ancak her şeyin nasıl ilerleyeceğini, hangilerinde benim, hangilerinde Esapekka'nın olacağını takımla konuşacağız." dedi.

Lappi ve Ogier'in hangi rallilere katılacağı henüz netleşmedi ancak Toyota ilerleyen yarışlarda Lappi ve Ogier'in aynı anda mücadele edebilmesi için ekstra bir Yaris WRC daha hazırlayabilir.