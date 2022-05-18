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Loeb, Portekiz Rallisi'nden ne beklemesi gerektiğini bilmiyor

Bu hafta sonu M-Sport koltuğunda Portekiz Rallisi'ne katılmaya hazırlanan WRC efsanesi Sebastien Loeb, podyuma yakın olmayı umuyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Loeb, Portekiz Rallisi'nden ne beklemesi gerektiğini bilmiyor
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Portekiz Rallisi ile WRC'ye dönmeye hazırlanan Loeb, en son Ocak ayındaki Monte Carlo Rallisi'nde yarışmış ve rakibi Sebastien Ogier'i mağlup ederek kariyerinin 80. galibiyetini elde etmişti.

Monte Carlo'nun ardından M-Sport Ford ile Portekiz Rallisi'nde yarışmak için bir anlaşma imzalayan Loeb, bu hafta sonu diğer 11 Rally1 sürücüsü ile 81. galibiyeti için mücadele edecek. 

Dokuz kez dünya şampiyonu asfalt üstünde gerçekleşen Monte Carlo rallisinde oldukça iyiydi, ancak Portekiz Rallisi çakıllı bir zeminde gerçekleşecek, bu Rally1 otomobilleri için yepyeni bir meydan okuma.

Yardımcı sürücüsü Isabelle Galmiche ile Portekiz'de ralli öncesi başarılı bir test geçiren Loeb, podyumdan çok uzakta olmayacağını umuyor.

48 yaşındaki sürücü, bu ayın başlarında Portimao'da düzenlenen DTM yarışlarına katılmış, ilk yarışı 16, ikinci yarışı ise 18. sırada tamamlamıştı.

WRC'nin 50. yılını kutlayacağı yarışa katılmaya hazırlanan Loeb, "Ford Puma ile çakıldaki ilk hislerim oldukça iyiydi, süspansiyon ve diferansiyel ayarları üzerinde çalışırken hissettiğim duygudan oldukça memnun kaldım."

"İlk kez çakıllı zeminde araba kullanmak için yalnızca bir gün test yapmak yeterli değil, ancak sonunda sahip olduğum duygu beni mutlu etti.

"Hedefim mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ritim bulmak olacak, umarım ön tarafta savaşabileceğim bir tempo tutturabilirim. Eğer podyuma yakın olursak bu iyi bir performans olurdu."

"Ralli için zorlayıcı faktörlerden biri piste dördüncü sırada çıkacak olmam, yolu temiz tutmak böyle rallilerde her zaman çok önemli."

"Ne beklemem gerektiğini gerçekten bilmiyorum, bu yüzden ilk günü iyi bir şekilde geçirmeli ve rallinin kalanı için nerede olduğumuzu görmeliyiz." dedi.

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1, testing

Sébastien Loeb, Isabelle Galmiche, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1, testing

Photo by: M-Sport

Loeb, Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ve Pierre-Louis Loubet ile birlikte beş M-Sport Ford Puma'dan birini kullanacak.

M-Sport takım patronu Richard Millener, "Portekiz her zaman zorlu bir ralli ve yeni araçlarla çıktığımız ilk çakıl rallisi olması nedeniyle büyük bir meydan okuma olacak."

"Beş araçlık bir kadroya sahip olan ekip, Hırvatistan'dan bu yana olağanüstü koşullar altında çalışıyor, tek bir etkinlikte beş Rally1 aracıyla yarışan ilk üretici olmak hepimiz için gurur verici."

"Geçen yılki test ve geliştirme programımızdan ve etkinlik öncesi testimizin geri bildirimlerinden, sürücülerimizin araçta kendilerini rahat ve güvende hissetmelerinden dolayı Puma Hybrid'in çakıl üzerinde iyi performans göstereceğini düşünüyorum."

"Takımdaki coşkuyu arttıran bir diğer nokta da, ilk rallide bizi zafere götüren Seb ve Isabelle'in takıma geri dönmesi."

"Bunun yalnızca iki ralli önce olduğunu düşünmek garip, ancak sezonun ilk çakıl etkinliği için geri dönmelerinden ötürü gerçekten heyecanlıyız. WRC'nin 50. yılını kutladığımız böyle bir hafta sonunda, sporun böyle bir ikonunu aramızda görmek özellikle önem taşıyor; zamanlama tek kelimeyle mükemmel." dedi.

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