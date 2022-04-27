Hyundai, Neuville'in cezası için temyize gitmeyecek

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Takım, geçtiğimiz Cumartesi günü, Neuville ve Wydaeghe'nin 4. etapta hız limitini aştığı gerekçesiyle aldığı bir dakika zaman cezası, 1.900 Euro para cezası ve iki gün kamu hizmeti cezasına itiraz etme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Neuville'in ceza almasının sebebi, saatte 80 kilometre hız sınırına sahip olan 11 kilometrelik bir yol bölümünde saatte 156 kilometreye çıkmasıydı.

Belçikalı sürücü daha sonra kaybettiği zamanı telafi etmeye çalışırken bir alternatör arızası nedeniyle i20 N'si ile servis alanına dört dakika geç ulaştı ve aracın servis alanına 800 metre itilerek getirilmesi gerekti. Neuville, bu olaydan ötürü 40 saniye daha ceza aldı.

Hyundai, Cumartesi gününe girilirken sürücüsünü ikincilikten dördüncülüğe düşüren bu cezaya itiraz etmeyi düşünmekteydi.

Takım, hız ihlaline itiraz etmedi, ancak bir dakika zaman cezasının servis alanında aldıkları 40 saniye zaman cezası da düşünüldüğünde "sert bir ceza" olduğunu belirtti.

Salı günü temyiz başvurusunda bulunmak için son tarihti ve Hyundai konuyu daha fazla ileri götürmemeye karar verdi, ancak takım, FIA'yı bunun gibi olaylar için ceza sistemini gözden geçirmeye çağırıyor.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Autosport'a yaptığı açıklamada Hyundai yardımcı direktörü Julien Moncet, "Takım olarak temyize gitmemeye karar verdik."

"Hataya itiraz etmiyoruz ama yine de zaman cezasının spor açısından ağır olduğunu düşünüyoruz.

"Gelecekte bu tür durumlarda farklı bir ceza sistemi düşünmek için FIA ve diğer üreticilerle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi

Bu, Neuville'in yaşadığı ilk olay değil. Belçikalı sürücü, geçen sezon Estonya Rallisi'nde, saatte 90 kilometre hız sınırı olan bir yol bölümünde saatte 190 kilometre hıza çıkmasının ardından 2.500 Euro para cezası ve bir yarış yasak ile karşı karşıya kalmıştı.

Geçen hafta sonu ise tüm cezalara rağmen durumu toparlayan Neuville, Kalle Rovanpera ve takım arkadaşı Ott Tanak'ın ardından üçüncü oldu.