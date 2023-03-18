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Kaza yapan Lappi, Meksika Rallisi'ne veda etti

Esapekka Lappi, Cumartesi sabahı yapılan ilk etapta lider giderken kaza yaptı ve Meksika Rallisi'ne veda etti.

Tom Howard
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Kaza yapan Lappi, Meksika Rallisi'ne veda etti
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Hyundai sürücüsü, Ibarrilla etabının 10. kilometresinde i20 N aracının kontrolünü kaybederek bir tümseğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, bir telgraf direğine arkadan çarptı.

Lappi ve yardımcı sürücü Janne Ferm ağır hasar gören i20 N'den yara almadan çıkarken, aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve küçük bir yangın çıktı. Çarpışmanın ardından telgraf direği aracın önünde tehlikeli bir şekilde asılı kaldı.

Lappi ve Ferm yangını söndürmeye çalışırken etap kırmızı bayrakla durduruldu.

WRC2 klasmanının lideri Gus Greensmith kaza mahalline ilk ulaşan kişi oldu. O ve yardımcı pilot Jonas Andersson, yangını söndürmeye yardımcı olmak için Toksport Skoda Fabia'larından yangın söndürücüyü aldılar.

Kazanın ardından Lappi ralliye veda ederken, liderlik Sebastien Ogier'e geçti.

Olay, etabın da kırmızı bayraklarla durdurulmasına sebep oldu.

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