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M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

M-Sport takım patronu Richard Millener, 2022 için kalan iki Dünya Ralli Şampiyonası koltuğunu doldurmak için yaptıkları görüşmelerde ilerleme kaydettiklerini ancak "şoke edici anlaşmalar" yapmayacaklarını belirtti.

M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak

Ford takımı, yarı zamanlı olarak Hyundai ile mücadele eden Craig Breen ile 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan iki yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2022 yılında yarışacağı üç kişiden ilkini açıkladı. Breen'in gelişiyle beraber Ford, artık kalan iki koltuğa odaklanmış durumda ve bu konuda görüşmeler sürüyor.

M-Sport aslında bu sezon, sürücü pazarı için kilit ekiplerden biriydi ve "tamamen temiz bir sayfa" olarak gördükleri 2022 sezonu için dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb de dahil olmak üzere pek çok sürücüyle görüştüler.

Bazı sürücülerin adı 2022 için takımla anılsa da Millener, mevcut sürücüler Adrien Fourmaux ve Gus Greensmith'in gelecek yıl da takımda kalacağını ima etti.

Puma'nın gelişiminde önemli bir rol üstlenen Fransız genç yıldız Fourmaux'un yeni sezonda koltuğunu koruması bekleniyor ve Greensmith de henüz doğrulanmamış olsa da üçüncü koltuğun favorisi.

Millener, "Görüşmelerde iyi bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Açık konuşmak gerekirse, acele edip bir şey söylemek istemiyoruz ama, takımla kimin yarışacağı [konusu] çözülmesi en zor şey değil."

"Hiçbir şey için acelemiz yok ve nerede olduğumuzu görmek için hâlâ asfaltta yapılacak bu son yarışları bekliyoruz. Aracın İspanya'da rekabetçi olduğunu biliyoruz ve hem Adrien hem Gus'ın asfaltta iyi sonuçlar alabileceğini biliyoruz."

"Nasıl gideceğini görmek istiyoruz ve zamanı gelince de neler olacağını açıklayacağız. Fakat şoke edici bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Resmi olarak acele etmemize gerek yok. Arka planda bazı şeyler üzerinde çalışıyoruz ve açıklama bir noktada gelecek. Fakat şu an değil." dedi.

Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Gus Greensmith, Chris Patterson, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: M-Sport

Greensmith, İspanya Rallisi öncesi yaptığı açıklamada, gelecek yıl için planlarının kesinleştiğini söylese de herhangi bir detay vermedi.

Greensmith, "Şu anda söylenecek pek fazla şey yok. Ne yapacağımı biliyorum ama şu anda önümüzdeki iki ralliye ve bu yıl elimden geldiğince çok ilerleme kaydetmeyi sürdürmeye odaklanıyorum. Monza'dan sonra da gelecek yılı düşünmeye başlayabilirim." dedi.

Planlarından memnun olup olmadığı sorulduğunda Greensmith, "Fena görünmüyor." dedi.

Ancak bu hafta sonu yapılacak İspanya Rallisi, yardımcı pilotu Chris Patterson ile katıldığı son ralli olacak.

Loeb ile görüşmelerde ilerleme yok

M-Sport ayrıca Loeb'ün yarı zamanlı olarak WRC'ye dönmesine ilişkin görüşmelerde ilerleme olmadığını da doğruladı.

Fransız sürücünün WRC'ye dönebileceğine dair iddialar, M-Sport takımının Dakar ve Extreme E gibi etkinliklere katılan Fransız sürücüyle görüştüklerini doğrulamasının ardından ortaya çıktı.

Ancak Millener, Loeb'ün kendileriyle bir ralliye katılmasının "güzel" olacağını kabul etse de, şu anda odak noktasının Breen, Fourmaux ve Greensmith olduğunun altını çizdi.

Millener, "Seb'le bir şeyler yapmamızın önünde çok fazla engel var ve şu anda bir şeyler yapılıp yapılamayacağını söyleyebilecek bir noktada değiliz."

"Bunu yapmak harika olurdu ama şu anda diğer yönlere konsantre oluyoruz ve yıl boyunca Adrien, Gus ve Craig arasında neler yaptığımızı ve bundan en iyi nasıl faydalanabileceğimize bakıyoruz."

"Açıkçası gelecek yıl işleri tekrar rayına koymak için önemli bir yatırım yapılıyor ve başka bir şeye bakmadan önce tüm bunları yerine oturtmamız gerekiyor." dedi.

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