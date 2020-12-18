Oliver Solberg, Hyundai ile iki yıllık sözleşme imzaladı

2003 Dünya Ralli şampiyonu Petter Solberg'in 19 yaşındaki oğlu, önümüzdeki yıl Hyundai Motorsport'un WRC2 ekibinde yer alacak ve ertesi yıl WRC sınıfına geçmesi planlanıyor.

Solberg bu yıl Skoda Fabia ve Volkswagen Polo R5 ile bir dizi rallide yer almıştı. Ama şimdi tam bir fabrika takımı için mücadele etmiş olacak.

Solberg, "Hyundai Motorsport'a katılmak benim için harika. Dünya şampiyonluğuna ulaşan son üretici için yarışmak, benim için bir hayalini kurduğum şeyin büyük bir parçası."

"Doğrusu 'Ben bir Hyundai Motorsport pilotuyum' sözleri bile beni gülümsetmeye yetiyor."

"Bu benim için bir başka adım olacak ve kesinlikle yeni bir bölüme geçiyorum gibi geliyor. Şimdi kariyerim için yeni bir bölüm başlıyor." dedi.

Solberg, sezon ortasında Koreli firmanın yeni i20 N Rally2'sini sürmeden önce, 2021 sezonuna Hyundai i20 R5 ile sürüş yapacak.

Ekip, Solberg'in takımla ikinci yılı için planlarını gizli tuttu. Fakat kaynaklar, WRC aracına geçişin kartlarda olduğunu söylüyorlar.

Bir kaynak şöyle dedi: "Durum Kalle Rovapera ile aynı. Bu çocuğu [bir] R5 aracında tutamazsınız."

"Diğer takımlarla konuştuğunu biliyoruz, bu da en üst seviyede araç kullanmak anlamına geliyor. Bu yüzden 2022 için WRC2'de kalma şansı olmadığı ortada."