FIA, Monte Carlo Rallisi'nin yapılacağından emin

21-24 Ocak'ta serinin ilk ayağı olacak Monte Carlo Rallisi'nin toplam mesafesi 280 kilometreye düşürüldü.

Automobile Club de Monaco, Fransız hükümeti tarafından uygulanan sıkı COVİD-19 kısıtlamaları altında yapılacak etkinlik için, Perşembe sabahı yapılması planlanan Shakedown'u rafa kaldırdı ve sürpriz bir hamleyle "St Apollinaire – Embrun" etabı de etkinlikten tamamen çıkarıldı.

Yaz aylarında Oliver Ciesla'nın yerini alan Matton ve Jona Siebel'in karşılaştığı zorluklar, geçtiğimiz günlerde İsveç Rallisi'nin iptal edilmesi yönündeki kararla daha da artmış oldu.

Eski Citroen takım patronu Matton, "COVID-19 yüzünden hiçbir şeyin garantisi yok ama şu anda Monte Carlo Rallisi'nin gerçekleşeceğinden eminiz."

"Tabii ki kısıtlamalar ve değişiklikler olacak, ancak böyle bir etkinliği gerçekleştirebilirsek, önümüzdeki yıl boyunca daha fazla ralli gerçekleştirebiliriz."

"Diğer tarafta İsveç Rallisi'nin gerçekleşemeyecek olması açıkça hayal kırıklığı yaratıyor."

"Bu konuda bazı kısıtlamaları dikkate aldık. Üreticiler 2022 için yeni araçlarını geliştirdikleri için sezonun ikinci yarısına kadar deniz aşırı ralli olmayacak ve üreticilerin karşılaştıkları mevcut sıkıntılar nedeniyle etkinlik sayısını azalttık." dedi.

Geçen haftaki FIA Dünya Motor sporları Konseyi toplantısında, 2021 WRC takvimini oluşturan 12 rallinin en az yarısı gerçekleştirse, takımlar/pilotlar şampiyonluğu unvanının verilmesi önerisi kabul edildi.

Bunun gerçekleşmesini sağlamak için, Rally Monza ve Türkiye de dahil olmak üzere bir dizi yedek ralli bulunuyor.

Matton, özellikle Rally Monza hakkında övgü dolu sözler söyledi ve ekledi: "Gelecekte rallileri başka bir şekilde organize etmek zorunda kalırsak, şimdi sporun DNA'sını kaybetmeden neyin mümkün olduğunu biliyoruz. Tamamen çeşitlilikten yanayım. Şampiyonada Ralli Monza'ya benzeyen bir veya iki ralliye sahip olmak mantıklı."