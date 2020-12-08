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WRC / Monza Rallisi / Son dakika

Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"

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Ogier, Evans'ın kazasıyla elde ettiği şampiyonluktan "pek keyif almamış"
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sebastien Ogier, Toyota WRC takım arkadaşı Elfyn Evans'ın yaptığı kaza sonrası şampiyonluğundan pek keyif almadığını söyledi.

Fransız sürücü, Monza Rallisi'ni Ott Tanak'ın 13.9 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve Juho Kankkunen'den sonra üç farklı üreticiyle şampiyonluk kazanan ikinci sürücü oldu.

Bu yılın yıldızlarından bir tanesi olan Elfyn Evans ise, Monza Rallisi'ne 14 puan farkla ilk sırada gelmişti ve İngiltere'nin şampiyonluk hasretine son verecek gibiydi.

Ancak İngiliz sürücü, cumartesi günü Yaris WRC'nin kontrolünü kaybetti ve yolun dışına çıkarak ralliye erken veda etti.

Rallinin kalan kısmında Ogier'in kazanması, Fransız sürücünün şampiyon olması için yeterli olacaktı ve Ogier hata yapmayarak rahat bir zafer elde etti.

Ancak hem Evans'ın üzüntüsü hem de Toyota'nın şampiyonluğu Hyundai'ye kaptırması, Ogier'in şampiyonluk sevincini olumsuz etkiledi.

Ogier, "Julien [Ingrassia, yardımcı pilot] ile bu sezon sergilediğimiz performanstan oldukça memnun kaldık."

"Tabii ki bizim için de kötü anlardan bir tanesi şampiyona liderliğini kaybettiğimiz Türkiye Rallisi olmuştu."

"O noktadan sonra, kaç rallinin kaldığını bilmiyorduk ve geri dönmek hiç de kolay olmayacaktı."

"Buraya 14 puanlık bir dezavantajla geldik ve elimizdeki tek şansın Elfyn'e maksimum baskı uygulayıp, ralliyi kazanmaya çalışmak - yani şampiyona lideri olarak kalmak istiyorsa onu büyük puanlar almaya zorlamak - olduğunu biliyorduk."

 

"Sonunda, bizim için iyi sonuç verdi. Ama bu olduğunda havalara uçmadım, çünkü yolda kalan takım arkadaşımdı ve şu anda, takımlar şampiyonluğunu da kaybettik, bu yüzden gerçekten keyif alamadım."

"Ancak kişisel olarak tabii ki de işi orada tamamlarsam sonunda yedinci WRC şampiyonluğu hakkında konuşmam anlamına geliyordu. Bu yüzden tabii ki de çok mutluyum, takım için de oldukça sevinçliyim." dedi.

Sezon finalinden önce konuşan 36 yaşındaki Ogier, COVID-19 nedeniyle kısaltılan 2020 sezonunda şampiyon olmanın, önceki yıllara kıyasla daha az anlam ifade edeceğini söylüyordu.

Toyota sürücüsü, sezon sonunda bitecek kontratını 2021 sonuna kadar uzattı.

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Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing

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