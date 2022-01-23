Solberg de Monte Carlo Rallisi'nden çekildi

Pazar günü gerçekleştirilen etaplara genel klasmanda 48. sırada başlayan İsveçli sürücü, ilk etabı sorunsuz şekilde tamamladı. Fakat hem kendisi hem de yardımcı pilot, Elliott Edmondson önceki günlerde maruz kaldıkları duman nedeniyle kendilerini hiç iyi hissetmiyorlardı.

Rallinin başından beri egzoz dumanı kokpit içerisine doluyordu ve bu da sürücülerin sağlığını olumsuz etkilemişti. Duman nedeniyle başı dönen ve göğüs ağrısı çeken Solberg, aynı zamanda gözlerinin de sürekli yandığını söylemişti.

Takım, sorunları çözmek için yoğun çaba gösterse de, cumartesi akşamına kadar çözemediler. Hatta bu problem, cumartesi günü o kadar kötü bir hal aldı ki 20 yaşındaki sürücü 9. etapta konsantrasyon kaybı yaşadı ve kaza yaptı.

Pazar sabahı sorun çözülse de, son iki günde soludukları egzoz gazından ötürü rahatsızlandılar.

Başlangıçta ralliye devam etmeyi seçseler de, kalan etaplara katılmamalarının, sağlıkları açısından en doğru seçim olacağını düşünerek ralliden çekildiler.

Hyundai'den yapılan açıklamada, "Oliver Solberg ve Elliott Edmondson, maalesef Monte Carlo Rallisi'ne devam edemeyecek."

"Oliver ve Elliott, geçtiğimiz günlerde araçta yaşanan duman sorunu nedeniyle kendilerini iyi hissetmedikleri için ralliden çekildiler." denildi.

Böylelikle ralliye devam eden tek Hyundai temsilcisi Thierry Neuville oldu. Fakat o da galibiyet ve podyum mücadelesinden kopmuş durumda.

Dün akşam da Ott Tanak ralliden çekilmişti.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool