M-Sport ile görüşen Solberg, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor

Yeni Zelanda Rallisi'ni beşinci sırada tamamlayan ve sezonun en iyi sonuçlarından birine imza atan Solberg, ralliden sadece birkaç gün sonra Hyundai'nin sezonun ardından kendisiyle yolları ayıracağını öğrendi.

2021 sezonunda Hyundai ile bölünmüş bir WRC2/WRC programı için anlaşan Solberg, bu sezon ise Dani Sordo ile birlikte üçüncü aracı paylaşarak yarı zamanlı olarak WRC kariyerine giriş yaptı, ancak birçok kez büyük kazalara karıştığı bir sezon geçirdi ve çoğunlukla bekleneni veremedi.

2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver her şeye rağmen WRC'de kalmak istiyor, en gerçekçi seçenek ise M-Sport gibi duruyor.

Bunun en büyük sebebi ise takımın Solberg ailesiyle eskiye dayanan bir geçmişinin bulunması; nitekim Petter 1999 sezonunda ilk rallisine M-Sport ile çıkmış ve 2012 sezonunda emekli olmadan önceki son sezonunu da M-Sport'ta geçirmişti.

Malcolm Wilson'ın takımı henüz 2023 kadrosunu duyurmadı ve yalnızca Craig Breen'in sonraki sezon için kontratı bulunmakta.

Autosport'a yaptığı açıklamada M-Sport ile görüştüklerini doğrulayan Solberg, M-Sport'un bu kadar cazip bir seçenek olmasının sebepleri arasında takımın Elfyn Evans ve Ott Tanak gibi sürücülerin gelişimine yaptığı katkıyı da gösteriyor.

Geleceği hakkında konuşan Norveçli sürücü, "Şu anda bunu söylemek zor."

"Henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Hyundai ne istediğini çok net bir şekilde ortaya koydu, bu yüzden oraya geri dönmeyeceğim."

Solberg's father Petter earned his first WRC works deal with M-Sport in 1999

