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Önceki / Hyundai, 2022 sonunda Solberg ile yollarını ayıracak
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M-Sport ile görüşen Solberg, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor

Hyundai koltuğunu kaybeden Oliver Solberg, M-Sport ile görüştüğünü doğruladı ve Britanya merkezli takımın ilginç bir seçenek olduğunu itiraf etti.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
M-Sport ile görüşen Solberg, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyor
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Yeni Zelanda Rallisi'ni beşinci sırada tamamlayan ve sezonun en iyi sonuçlarından birine imza atan Solberg, ralliden sadece birkaç gün sonra Hyundai'nin sezonun ardından kendisiyle yolları ayıracağını öğrendi.

2021 sezonunda Hyundai ile bölünmüş bir WRC2/WRC programı için anlaşan Solberg, bu sezon ise Dani Sordo ile birlikte üçüncü aracı paylaşarak yarı zamanlı olarak WRC kariyerine giriş yaptı, ancak birçok kez büyük kazalara karıştığı bir sezon geçirdi ve çoğunlukla bekleneni veremedi.

2003 WRC şampiyonu Petter Solberg'in oğlu Oliver her şeye rağmen WRC'de kalmak istiyor, en gerçekçi seçenek ise M-Sport gibi duruyor.

Bunun en büyük sebebi ise takımın Solberg ailesiyle eskiye dayanan bir geçmişinin bulunması; nitekim Petter 1999 sezonunda ilk rallisine M-Sport ile çıkmış ve 2012 sezonunda emekli olmadan önceki son sezonunu da M-Sport'ta geçirmişti.

Malcolm Wilson'ın takımı henüz 2023 kadrosunu duyurmadı ve yalnızca Craig Breen'in sonraki sezon için kontratı bulunmakta.

Autosport'a yaptığı açıklamada M-Sport ile görüştüklerini doğrulayan Solberg, M-Sport'un bu kadar cazip bir seçenek olmasının sebepleri arasında takımın Elfyn Evans ve Ott Tanak gibi sürücülerin gelişimine yaptığı katkıyı da gösteriyor.

Geleceği hakkında konuşan Norveçli sürücü, "Şu anda bunu söylemek zor."

"Henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Hyundai ne istediğini çok net bir şekilde ortaya koydu, bu yüzden oraya geri dönmeyeceğim."

Solberg's father Petter earned his first WRC works deal with M-Sport in 1999

Solberg's father Petter earned his first WRC works deal with M-Sport in 1999

Photo by: Sutton Images

"Toyota'da bir koltuk bulmak çok zor, nitekim takım zaten iyi sürücülere, en iyi araçlara ve en iyi ekibe sahipler." 

"M-Sport'un sürücü ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, ancak kendilerinin bir seçenek olup olmadıklarından emin değilim."

"Asla pes etmeyeceğim. Umudum Monte Carlo'da bir WRC aracında olmak. Mümkün olan herkesle konuştuğumu söyleyebilirim."

"Herhangi bir koltuk harika olurdu. M-Sport rüya gibi bir takım ve genç bir sürücü olarak bir şeyler öğrenmek için mükemmel bir yer, bunu nasıl yapacaklarını biliyorlar."

"Malcolm, babam da dahil olmak üzere genç sürücülerle ilgilenme konusunda çok tecrübeli. İki yıl önce beni istemişlerdi, ancak tercihimi Hyundai'den yana yaptım." 

"M-Sport gidebileceğiniz en iyi takımlardan biri. Araç çok hızlı görünüyor, sadece diğerlerinin temposuna ayak uydurmak için biraz gelişmeleri lazım, yine de en iyi araçlardan birine sahipler. Bence bu çok ilginç bir seçenek olabilir.

"Uzun yıllardır sahip olduğum kendi kişisel sponsorlarım var, Monster ve HTB, kendileriyle gelecekte başka bir yerde neler yapabileceğimizi görmek için görüşmeler gerçekleştiriyoruz -belki M-Sport onlar için de iyi bir seçenek olabilir." dedi.

Solberg wants to avoid a return to Rally2 level

Solberg wants to avoid a return to Rally2 level

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Gelecek sezon için umutlarını kesmeyen Solberg, koltuk bulamaması durumunda WRC2'ye dönme ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Solberg, "Eğer WRC2 geriye kalan tek seçenekse bunu yapmak zorundayım, ancak bu kesinlikle gelecek planlarım arasında bulunmuyor. Benim hayalim ve hedefim WRC'de olmak."

"Sıfırdan başlamak yerine ilerlemeye devam etmek güzel olurdu, yine de eğer başka bir seçenek yoksa, o zaman gidilecek tek yol bu."

"Özel bir araçla Rally1'de kalabilmenin ise maliyetler ve her şeyin her zamankinden çok daha pahalı olması nedeniyle mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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