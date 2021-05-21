Ogier, yeni WRC kurallarının etkisini sorguladı

Ralli 1, WRC'yi yol araçlarıyla uyumlu bir hale getirmek için 2022 itibariyle hibrit teknolojisini benimseyecek.

Bu yeni ayar, sürdürülebilir yakıtlar ve emisyon üretmeyen bir batarya üzerinde güzel bir çalışma ortaya koyacak.

Fakat Ogier, spordaki kararları alan kişilerin hem öngörü hem de hırstan yoksun olduğunu söyledi.

Fransız sürücü, WRC'nin karbon ayak izini azaltma girişimlerini desteklemesine rağmen, hibrite geçiş sürecinin yeterince ileri gittiğini düşünmüyor ve bunun güncel olmadığını savunuyor.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing Photo by: Toyota Racing

Ogier, "Kesinlikle, sporun daha yeşil ve doğa dostu bir yönde ilerlemesi önemli."

“Yani, bir taraftan hibrit ve yeşil bir yakıt kullanmak gerçekten iyi bir adım. Bu kesinlikle olumlu bir şey ama şahsi görüşümü sorarsanız, sık sık WRC ve sporun daha yenilikçi bir yönde gitmesini isterdim."

“Gelecekte yol aracı olarak hizmet edebilecek bazı yeni teknolojiler üzerinde çalışmalılar. Motor sporlarının DNA'sı geçmişte bir laboratuvar gibiydi."

"Audi'nin Quattro'yu [dört tekerlekli sürüş teknolojisi] çıkardığı seksenli yıllara ve şimdiye bir bakın. Şu an yol araçlarının çoğunda bu kullanılıyor. Bunun başka örnekleri de var ama şu anda böyle düşünüyorum.” diye ekledi.

Bazı uzmanlar hibritten sonra tamamen elektriğe geçişin Dünya Ralli Şampiyonası için mantıklı bir adım olduğunu düşünürken, Ogier, 2024'ün sonunda Ralli1 kuralları gözden geçirildiğinde hidrojenin dikkate alınması gereken bir konsept olduğunu düşünüyor.

Ogier, “Bence farklı bir yoldan gitmek daha iyi olurdu. Belki hidrojen? Ancak bu sadece bir sürücü olarak benim kişisel isteğim."

"Global medyanın ve insanların dikkatini çekmek ve daha fazlasını başarmak için belki de yönümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Böylece çoğu kişi tarafından gezegene zararlı olarak görülen sporumuzun geleceğe ve gelecekteki araçlara yardımcı olmaya çalıştığını gösterebiliriz. Yani bence yenilikçi olmak çok daha iyi olacaktır.”

“Fakat dediğim gibi bu benim kendi şahsi isteğim. Buraya FIA’nın ya da araç üreticilerinin kararlarını eleştirmek için gelmedim. Dediğim gibi bu zaten olumlu bir ilerleme olacak.”

“Fakat bana göre zaten hibrit hemen hemen 30 yıldır hayatımızda, bu yüzden bunu spora yeni bir şeymiş gibi sunmak için biraz geç.” dedi.