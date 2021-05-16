Hyundai, 2022 Rally1 WRC aracının ilk fotoğraflarını yayınladı

Hyundai, yoğun kamuflaja sahip yeni aracını bu hafta Fransa'da ilk testine çıkardı.

Hibrit güç ünitesine sahip yeni aracın Almanya Alzenau'daki merkezde ilk kontrolünün yapılmasının ardından takım, yoğun test programının ilk ayağına çıkmış oldu.

Toprak zeminde gerçekleştirilen testin ardından konuşan Hyundai Motorsports Patronu Andrea Adamo, proje üzerinde çalışanları övdü ve harika iş çıkardıklarını söyledi.

Adamo, gelecek sene öncesinde M Sport Ford ve Toyota gibi yoğun bir şekilde çalışan üreticiler karşısında işlerini şansa bırakmayacaklarını belirtti.

Adamo, "Bir aracı ilk defa yola çıkarmanız özel bir andır ve her zaman belli zorluklarla karşılaşırsınız."

"2022 Rally1 aracını, tamamen yeni kurallar olduğu için sıfırdan hazırlıyoruz. Bu farklı bir konsept ve aynı zamanda Hyundai i20N ile yeni bir model."

"Testlere ve bu yeni mücadeleye başlamak heyecan verici. Test seanslarında bazı ilginç şeyler gördük. Bazı şeyleri değiştirmemiz, bazı şeyleri iyileştirmemiz lazım ancak tüm bunlar bu sürecin ve işimizin bir parçası."

"Hyundai Motorsport'taki ekip harika bir iş başardı ve aracı bu kadar kısa sürede hazırlayabilmek için çok sıkı çalıştı."

"Tabii ki uzun bir yolculuğun henüz başındayız ancak 2022 Monte Carlo Rallisi öncesinde önümüzde ilginç bir dönem olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hyundai, mevcut 3 takım içerisinde 2022 projesi üzerinde çalışmaya başlayan son takım oldu. Hyundai, haftalarda süren belirsizliğin ardından mart ayında WRC'ye devam edeceğini duyurmuştu.

Hyundai i20 N yol otomobili temel alınarak hazırlanan 2022 Rally1 aracı projesinin başında, M Sport Ford'dan ayrılan Christian Loriaux yer alıyor.