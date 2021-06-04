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Ogier, WRC kariyeri bittikten sonra Toyota’nın bir parçası olmaya devam etmek istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Sebastien Ogier, tam zamanlı WRC kariyeri bittikten sonra da Toyota da kalmak istiyor ve motor sporlarda yeni maceralara atılmak istiyor.

Ogier, WRC kariyeri bittikten sonra Toyota’nın bir parçası olmaya devam etmek istiyor

Ogier, bu sezonun sonunda WRC kariyerini büyük oranda noktalayacak. 2008’de ilk WRC yarışına çıkan Ogier, şu ana kadar 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı.

İlk tercihi Toyota olan Fransız sürücü, 2022’de yeni Ralli 1 kuralları yürürlüğe girdiği zaman kısmi bir program oluşturmayı planlıyor.

Ogier’in kaç kere piste çıkacağı henüz bilinmese de Monte Carlo Rallisinde direksiyon başına geçeceği kesinleşti ve geçtiğimiz haziranda ülkesindeki rallide kendi rekorunu kırarak 8. kez galibiyet kazandı.

Autosport tarafından geleceği hakkında nasıl planları olduğu sorulduğunda Ogier, “Ralliler konusunda kapıyı tamamen kapatmadığım doğru ve muhtemelen gelecek sene birkaç yarışa daha çıkarım ama tek kesin olarak katılacağım ralli Monte Carlo olacaktır.” 

“Bu yüzden daha fazlası için kesinlikle takımla gelecek için stratejilerinin ne olduğu konusunda konuşmam lazım ve sürücü kadrosunun nasıl olacağını, nasıl onlara katılabileceğimi görüşmem gerek.”

Toyota’nın oldukça iyi bir bütçesi olan bir WRC programı olduğu için Ogier, takımın bir parçası olmaya devam etmek istiyor ve Dakar Rallisinin kalmak istemesinin bir diğer sebebi olduğunu belirtiyor.

Ogier, “Hayalim, Toyota’da kalabilmek ama Le Mans 24 Saat’e katılmak istiyorum.”

“Fakat şu ana dek bunun hakkında görüşme yapmadık. Bu konuyu daha yeni tartışmaya başladık ve şu an sadece bu seneye odaklanıyoruz ama bu takımda kalmayı umuyorum. Fakat yarış pistindeki bir yarışta ve Le Mans’ta yarışmak istediğimi zaten sık sık kez dile getiriyorum.”

“Bunun mümkün olup olmayacağından emin değilim ama bu gerçekleşmesini istediğim bir şey.” dedi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

Toyota Gazoo Racing takım patronu Jari-Matti Latvala, Ogier ile 2022 için bir plan yapmak istediğini ve bu konuda gelecek haftalarda görüşeceklerini söyledi.

Latvala, “Önümüzdeki sene hakkında çok kısa konuştuk ve yakında görüşmelere başlamayı planlıyoruz, daha çok hangi rallilere katılmak istediğini netleştirmeye çalışacağız.”

"Tabii ki, gelecek yılın takvimini bilseydik, bu bilgi planlamamıza yardımcı olurdu. Ardından Sebastien hangi yarışa katılmak istediğini belirttiğinde, onun katılmadığı diğer yarışlara hangi sürücünün katılacağına karar verebiliriz.”

"Toyota'nın pist yarışlarına, Dakar yarışlarına ve ralli yarışlarına dahil olması, Sebastien’a bazı ilginç fırsatlar sunuyor. Toyota ile devam edeceğine inanıyorum ve rallide yarışırsa Toyota grubunda başka şeyler yapma seçeneği de olabilir. Bu yüzden onu Toyota Gazoo Racing'de tutmak ve rallilerde yarışırken izlemek istiyoruz ama muhtemelen onu [Toyota grubu içinde] başka bir alanda çalışırken de görebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Jason Craig

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