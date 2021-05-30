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Toyota, 2022 WRC Rally1 aracının ilk tam testini tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Toyota Gazoo Racing, 2022 yılında kullanılacak olan Dünya Ralli Şampiyonası araçlarının ilk tam testini Portekiz'de tamamladı.

Toyota, 2022 WRC Rally1 aracının ilk tam testini tamamladı

Test, çakıl zeminde gerçekleştirildi ve takımın yeni Rally1 aracının teknik direktörü Tom Fowler tarafından denetlendi.

Bu kapsamda takımın test sürücüsü Juho Hanninen, toplamda 600 km mesafe tamamladı.

Takım, Rally1 aracının Portekiz'deki görüntüleri de YouTube kanalında paylaşıldı.

Yeni araç, M-Sport Ford ve Hyundai Motorsport'un araçlarına çok benzer şekilde kamufle edilmiş olduğu görülebiliyor.

Taraftarlar ayrıca yeni kokpite ek sürücüleri koruyan yeni güvenlik kafesi yapısını da ilk kez görmüş oldular.

Güvenlik kafesi, gelecek yılın yeni kurallarının önemli bir parçası oldu ve Fowler bunu güvenlik açısından "ileri bir adım" olarak tanımladı.

 

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Portekiz Rallisi'ni ardından test programı hakkında konuşan Fowler, ''Test programımıza bazı shakedown testleri yaptığımız  ve sistemlerimizi de kontrol ettiğimiz Finlandiya'da başladık.''

''Bu gerçekten heyecanlı bir proje çünkü birçok şey değişti. Çizim tahtamıza gidip, aracı ve sistemleri tamamlamamız gerekti.''

''Bu aracı hazırlamak için mükemmel mühendislik, tasarımcılık ve teknisyen takımımızla çalışmak harika bir zevkti ve şimdi Portekiz etaplarında, aracı Avrupa'nın çakıl yollarında denemek için buradayız. Artık, Dünya Ralli Şampiyonası'nın, bir WRC aracında neye ihtiyacı olduğunu göstermek için buradayız.''

''Birçok veri toplayacağız ve Finlandiya'daki tesislerimiz geri döneceğiz. Finlandiya'da mühendislerimizle ve tasarımcılarımızla, yılın sonuna kadar Finlandiya ve Avrupa'daki başka test alanlarında atacağımız bir sonraki gelişim adımlarını hazırlamak için tüm bilgileri inceleyeceğiz.'' dedi.

M-Sport Ford da Rally1 test aracını İspanya'nın sınırlarında test etti. Takım patronu Malcolm Wilson, bu testlerin amacının ''zor koşullarda gerçek dayanıklılık'' testleri yapmak olduğunu söyledi.

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Editör Jason Craig

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