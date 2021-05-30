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WRC / Portekiz Rallisi Haberler

Tanak, WRC sezonunun geri kalanı için “iyi bir beklentiye” sahip

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Portekiz Rallisindeki güçlü performansı ardından WRC sezonunun geri kalanı için “iyi yönde bir beklentiye” sahip.

Tanak, WRC sezonunun geri kalanı için “iyi bir beklentiye” sahip

2019 dünya şampiyonu Tanak, Portekiz’de cumartesi gününü lider götürürken süspansiyon hasarı nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve böylece bu sezon ikinci galibiyetini kazanmak için büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.

Tanak, kurallar dahilinde pazar günü ralliye tekrardan katıldı ve güç etabını ilk sırada tamamlaması sayesinde şampiyona lideri Sebastien Ogier’ın 34 puan gerisinde bulunuyor.

WRC’nin bu sezon ilk çakıl zemin rallisindeki hayal kırıklığın rağmen 250. etap galibiyetini kazanan Tanak, şu an sürüşünden çok daha mutlu olduğunu ve i20 WRC aracında daha “rahat ve doğal” hissettiğini söyledi.

Bu, geçen ayki Hırvatistan Rallisinin tam tersiydi çünkü orada dördüncü olarak pek çok soru işaretiyle ayrılmıştı.

Tanak'ın hızı ve güvenindeki bu yükselişin, takımın Alzenau'daki genel merkezinde ve Portekiz'deki rallide çalışanların çabaları sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

Tanak, "Dün güç etabında gösterdiğimiz tempoya geri dönmek iyi bir histi." 

"Cumartesi sabahından itibaren, eskiden sahip olduğumuz formu bulmaya başladık ve bu yönde ilerliyoruz."

“Olumlu noktalara baktığımızda, hızımız kesinlikle gelişiyor. Bunu başarmak adına birçok insan çok çaba harcadı ve bu yüzden, uzun ve zor bir iş oldu."

“Bu uzun zamandan beri çakıl zemindeki ilk rallimizdi, bu nedenle araçta fazla tecrübem yoktu. Burayı, biraz daha öğrenmek ve anlamaya çalışmak zorunda kaldım.” dedi.

Ott Tanak, 2021 Rally Portugal

Ott Tanak, 2021 Rally Portugal

Photo by: Hyundai Motorsport

Sonraki üç WRC etkinliğinin hepsi çakıl zeminde yapılacak ve bu da Tanak'a şampiyonluk yarışında kaybettiği konumunu geri kazanma fırsatı verebilir.

Gelecek hafta sonu İtalya Rallisinin ardından gerçekleşecek olan Kenya Rallisi, 2002'den bu yana ilk kez WRC'ye ev sahipliği yapacak ve sonrasında ise geçen yıl Tanak'ın Hyundai'de ilk galibiyetinin aldığı ve kendi ülkesinde olan Estonya Rallisi yapılacak.

Tanak, "Umarım şimdi bu kombinasyonu [hız ve güveni] bir araya getirebiliriz.”

“Şimdi bu durum, bana sezonun geri kalanı için iyi yönde bir beklentiye sahibim."

“Çok çalışıyoruz, bu yüzden bunun sonucunu almayı bekliyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Portekiz Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jason Craig

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