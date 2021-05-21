Portekiz Rallisi: Sabah bölümünün ardından Sordo lider, Hyundai 1-2-3

İspanyol yıldız Sordo, etaplara 9. sırada çıkmanın avantajını kullandı. Ondan önce yola çıkan araçların yolları temizlemesiyle birlikte daha iyi koşullarda etapları tamamlayabildi ve ilk 3 etabın sonunda liderliği elinde bulunduruyor. Tam zamanlı Hyundai pilotlarından Ott Tanak etabı ikinci, Thierry Neuville ise 3. sırada tamamladı.

Sezonun çakılda gerçekleştirilen ilk rallisiyle birlikte takımlar, WRC'nin yeni lastik sağlayıcısı Pirelli'nin yeni lastiklerini çakıl zeminde de ilk kez denedi.

Bütün ekipler, yumuşak lastikleri tercih etti çünkü çoğu pilot kara bulutların yağmur getirebileceğini düşünüyordu. Ekipler, garajlarında yedek set olarak sert lastik de bulunduruyor.

Şampiyona lideri Sebastian Ogier, yola ilk çıkan pilot oldu ve en kötü koşullarda süren pilot. 7 kez şampiyon Ogier, sabah bölümünü Sordo'nun 31 saniye arkasında 8. sırada tamamladı.

İngiliz pilot Elfyn Evans, sabah bölümünün ardından en hızlı Toyota sürücüsü konumunda. Evans, Sordo'nun 17.6 saniye arkasında 4. sırayı alırken; Evans'ın takım arkadaşı Takamoto Katsuta, sabah bölümünü Evans'ın 1.4 saniye arkasında 5. tamamladı.

M-Sport, kısmen güçlü bir sabahı geride bıraktı. Gus Greensmith, ilk 12km'lik bölümde en hızlı 3. zamanı kaydetse de 3. etapta lastik patlattı. Patlayan lastik Greensmith'in Ford Fiesta'sının arka bölümüne büyük ölçüde zarar verdi ve Greensmith, sıralamalarda geriye düştü.

Greensmith'in takım arkadaşı Adrien Fourmaux, ikinci WRC rallisinde oldukça iyi gözüktü. Fourmaux, WRC'deki ilk çakıl rallisinde sabah bölümünü Kalle Rovanpera ve Ogier'ın önünde 6. sırada tamamladı.

Ralli lideri Sordo, sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi'nde aynı performansı gösterememişti. Sordo, Monte Carlo Rallisi'nin ardından uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcı pilotu Carlos del Barrio ile yollarını ayırmıştı ve 40 yaşındaki Borja Rozada ile anlaşmıştı. Rozada, yakın zamanda Pepe Lopez ile birlikte İspanya Ulusal Çakıl Rallisi'ne katılmıştı.

Sordo, Hyundai pilotları arasından yedek sert hamurunu kullanmayan tek pilot oldu ve yumuşak lastiklerini, temposuna etki etmeyecek bir şekilde uzun süre koruyabildiğini belirtti.

WRC2 kategorisinde ise pozitif çıkan COVID-19 testleri yüzünden 2 pilot ralliye katılamadı. Şampiyona lideri Andreas Mikkelsen, ralliden birkaç gün önce çekildiğini açıklamıştı. Ole-Christian Veiby ise Shakedown'un ardından ralliden çekilmek zorunda kalmıştı.

Yine de kategoride erken liderlik mücadeleleri görüldü. Esapekka Lappi ve Mads Ostberg, ilk etaptan itibaren yakın bir mücadeleye girdiler fakat 3. etapta Ostberg'in lastik patlatmasıyla birlikte bu mücadele erken sonlandı. Ostberg'in lastik patlamasının ardından Lappi liderliğini korurken, Nikolay Gryazin 2. sıraya ve M-Sport pilotu Teemu Suninen 3. sıraya yükseldi.

WRC3'de ise Emin Lindhom, sabah senasını Skoda Fabia'sı ile lider tamamladı. Aynı aracı süren Chris Ingram, Lindhom'un 7.9 saniye arkada 2. olurken; Teemu Suninen sabah bölümünü 3. sırada tamamladı.

Portekiz Rallisi'nin ilk gününde 8 etap gerçekleştirilecek. 20 zamanlı testin ise Pazar akşamına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

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