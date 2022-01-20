Ogier: "Monte Carlo'da Loeb ile yarışmak benim için bir zevk olur"

WRC'nin en başarılı iki sürücüsü, aralarında 15 galibiyeti paylaştıkları ünlü Monte Carlo Rallisi'nde 2020'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Sekiz kez şampiyon Ogier, yeni sezonda WRC'de Toyota ile yarı zamanlı olarak yarışacak.

Ogier, 2020'deki Hyundai ile yarı zamanlı programından bu yana WRC'de yarışmamış dokuz kez şampiyon Loeb'e karşı da mücadele edecek. 47 yaşındaki sürücü, Monte Carlo'da dördüncü M-Sport Ford Puma'yı sürmeyi kabul etti.

Loeb'ün son şampiyonluğu 2012'deydi ve Ogier'in ilk şampiyonluğu 2013'de geldi ve ikili, 2011'de Citroen'de takım arkadaşıyken aralarında tartışmalar oldu.

Loeb, 2020'deki son Monte Carlo yarışında altıncı oldu. Ogier ise aynı yarışı, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'nin arkasında ikinci bitirdi.

Bu hafta sonu iki sürücü de şampiyonluk hırsına sahip olmayacak. Bu da yeni Rally1 hybrid araçlarının kullanıldığı yarışta harika bir mücadeleye sebep olabilir.

Ogier, Loeb ile bir Monte Carlo Rallisi'nde daha yarışacak olmanın "spor için iyi" olduğunu ve etkinliğe ekstra ilgi getirdiğini söyledi.

Ogier, Autosport'a, "Ben her zaman, Sebastien dahil herkesi yenmek için geliyorum."

Ogier is relishing the prospect of another duel with Loeb Photo by: Toyota Racing

"Aramızdaki bütün rekabetin yeniden gündeme geleceğini biliyorum çünkü taraftarlar bunu seviyor. Ralliye biraz daha ilgi getirmek iyi olacak, bu spor için daima iyi bir şey."

"Birbirimize saygı duyuyoruz ve geçmişte zaten çok fazla mücadelelerimiz oldu. Eğer bir tane daha yaşayabilirsek bu benim için bir zevk olur." dedi.

Etkinliğe rekor sekiz galibiyetiyle katılacak olan Ogier, ekipler sürmesinin zor olduğuna inandığı yeni Rally1 araçlarına uyum sağlarken bu yılın "kimse için kolay olmayacağını" düşünüyor.

38 yaşındaki sürücü yeni Toyota GR Yaris'inde sınırlı test süresi vardı ve son denemesi, geçen hafta Fransa'da bir etkinlik öncesi testindeydi.

Ogier, "Hazır olup olmadığımızı bilmek zor."

"%100 hazır olduğunu söyleyemezsin ve büyük olasılıkla bu noktada kimse bunu söyleyemez. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Aracı sürmesi, düşük yol tutuşu olan yerlerde kesinlikle biraz daha zor. Ancak diğerlerine göre nerede olduğumuzu anlamak güç ve asıl soru da bu."

"Son zamanlarda bazı kazalar oldu ve bence bu da beni doğruluyor. Aracı sürmek daha zor bu yüzden Monte Carlo'nun kimse için kolay bir ralli olacağını sanmıyorum." dedi.

Ogier took his eighth Monte win on the event last year Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier, artık şampiyonluk savaşında olmadığı için omuzlarındaki yükün hafiflediğini ama Toyota'nın üreticiler şampiyonluğunu alması için hâlâ güçlü bir performans göstermek istediğini söyledi.

Ogier, "Tabii ki şampiyonada olmadığım için daha rahatım ve bu baskıyı azaltıyor."

"Ancak ralliye başladığımda iyi performans göstermek istiyorum."

"Nasıl bir strateji uygulayacağımı henüz bilmiyorum ve bu araçta nasıl hissettiğime bağlı olacak. Kariyerimde her zaman böyle yaptım ve eğer iyi hissedersem zorlayabilirim. Ancak en önemli şey iyi bir his yakalamak."

"Şahsen benim üzerimde daha az baskı var ama takım bana güveniyor. Monte Carlo'da rekorum var bu yüzden takım iyi puanlar getirmemi bekliyor. Bunu yapmalıyım." dedi.

WRC açılış yarışı Monte Carlo, Perşembe sabahı deneme sürüşleriyle başlayacak.