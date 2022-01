Ogier: "Monte Carlo'da Loeb ile yarışmak benim için bir zevk olur"

WRC'nin en başarılı iki sürücüsü, aralarında 15 galibiyeti paylaştıkları ünlü Monte Carlo Rallisi'nde 2020'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Sekiz kez şampiyon Ogier, yeni sezonda WRC'de Toyota ile yarı zamanlı olarak yarışacak.

Ogier, 2020'deki Hyundai ile yarı zamanlı programından bu yana WRC'de yarışmamış dokuz kez şampiyon Loeb'e karşı da mücadele edecek. 47 yaşındaki sürücü, Monte Carlo'da dördüncü M-Sport Ford Puma'yı sürmeyi kabul etti.

Loeb'ün son şampiyonluğu 2012'deydi ve Ogier'in ilk şampiyonluğu 2013'de geldi ve ikili, 2011'de Citroen'de takım arkadaşıyken aralarında tartışmalar oldu.

Loeb, 2020'deki son Monte Carlo yarışında altıncı oldu. Ogier ise aynı yarışı, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'nin arkasında ikinci bitirdi.

Bu hafta sonu iki sürücü de şampiyonluk hırsına sahip olmayacak. Bu da yeni Rally1 hybrid araçlarının kullanıldığı yarışta harika bir mücadeleye sebep olabilir.

Ogier, Loeb ile bir Monte Carlo Rallisi'nde daha yarışacak olmanın "spor için iyi" olduğunu ve etkinliğe ekstra ilgi getirdiğini söyledi.

Ogier, Autosport'a, "Ben her zaman, Sebastien dahil herkesi yenmek için geliyorum."

Ogier is relishing the prospect of another duel with Loeb

Photo by: Toyota Racing