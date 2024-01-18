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Loeb'ün Dakar zaferi umutları 11. etapta yaşadığı mekanik sorunla sona erdi

Sebastien Loeb'in Dakar Rallisi'ndeki ilk zafer umutları, Prodrive Hunter'ının perşembe günü sondan bir önceki etapta mekanik sorunlarla karşılaşmasının ardından sona erdi.

Mario Galán
Editör Mario Galán
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#203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Al-'Ula ve Yanbu arasındaki 420 km'lik testin 2024'ün en zorlu etaplarından biri olması bekleniyordu. Çünkü geçtiğimiz yılki yarışta çok sayıda patlamaya neden olan bazı bölgelerden geçiliyordu.

Loeb, Audi sürücüsü Carlos Sainz'i liderlik için geride bırakmaya çalışıyordu ki, Hunter'ının sağ ön  salıncağa bir taş çarpması sonucu meydana gelen sorun, etabın 132. km'sinde onu yolda bıraktı.

Organizasyon, yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra, dokuz kez Dünya Ralli şampiyonu olan sporcunun yardım ekibinin gelmesini ve kendisini 11. Etaptan kurtarmasını istediğini bildirdi.

"Sebastien Loeb ve co-pilotu Fabian Lurquin 132. kilometrede yaklaşık yirmi dakika boyunca durduruldu."

"Sebastien Loeb sağ ön salıncağının kırılması nedeniyle 132 km'de durduruldu. Fransız pilotun yardımcısından kendisini almasını ve özel yarıştan çıkmasını istediği bildirildi. Yarın start emirlerini alabilecek, ancak genel klasman mücadelesi sona erdi." denildi.

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Photo by: Audi Communications Motorsport

#204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

Bu noktaya kadar Fransız pilot, sondan bir önceki etaba 13 dakika 22 saniyelik rahat bir liderlikle giren Sainz'e birkaç saniye kaybetmişti.

Loeb'in 2024'te zafer kazanma şansı zaten zayıflamış olsa da, bu sorun şimdi onu yarışa sekizinci katılımında resmen devre dışı bıraktı.

Bu aynı zamanda Sainz'ın Dakar'da üçüncü zaferine doğru ilerlediği anlamına gelirken, fabrika Toyota sürücüsü Lucas Moraes Sainz'ı bir saatten fazla bir süre geriden takip ediyor.

Sainz ayrıca Audi takım arkadaşları Stephane Peterhansel ve Mattias Ekstrom'dan da yardım isteyebilir. Her ikisi de bir lastik patlaması durumunda İspanyol'u korumak için etaba arkadan başlayacak.

Loeb, 10. Etapta iki lastik patlattı ve kriko ile ilgili bir sorun nedeniyle zaman kaybederek yükseltmek için küçük bir çukura düşürmek zorunda kalmıştı.

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