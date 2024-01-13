Al-Attiyah, Loeb'ün Audi'yi geçerek Dakar'ı kazanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapacak

Al-Attiyah'ın Dakar'daki altıncı kariyer galibiyeti hedefiyle başladığı yarış, 48 saatlik 6. Etapta, Prodrive Hunter'ının sondan bir önceki ara noktadan hemen önce direksiyon rulmanının kırılmasıyla durması ve kendisini Empty Quarter'da mahsur bırakmasıyla büyük bir darbe aldı.

Katarlı sürücü sonunda ekibinin yardımıyla aracını tamir ettirebildi. Ancak Shubaytah'taki son konaklama yerine ulaştığında liderden 2 saat 45 dakika geride kalmıştı.

Al-Attiyah'ın şampiyonluktan uzak kalmasıyla birlikte Loeb, prestijli ralli baskınının 46. edisyonunda Audi ikilisi Sainz ve Ekstrom'u geride bırakma şansı olan tek pilot haline gelirken, ekipler çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme günü için Riyad'a gidiyor.

Bahrain Raid Xtreme bayrağı altında Prodrive için yarışan Loeb, cuma günü geriden gelerek 2023'teki ikinci etap zaferini elde etti ve Sainz'in 29 dakika gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Dakar'da genel klasman galibiyeti, daha önceki yedi denemesinde Fransız'ın elinden kaçtı. Ancak Al-Attiyah Dakar'ın ikinci haftasında Audi'nin partisini bozabileceğini umuyor.

Al-Attiyah "İyi bir gün değildi. 50 kilometre kala bir direksiyon rulmanını kırdık ve tamir için yardım beklemek zorunda kaldık. Yazık oldu çünkü dün önden başlamamıza rağmen iyi bir özel etap geçirdik. Her halükarda devam edeceğiz ve ne yapabileceğimize bakacağız."

"Amacım Seb'in [Loeb] Dakar'ı kazanmasına yardımcı olmak. Bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

Loeb, ceza almak ve 48 saatlik teste daha avantajlı bir başlangıç pozisyonu elde etmek için 5. Etapta kasıtlı olarak bir ara noktayı kaçırmıştı.

Bu strateji ona istediğinden daha fazla zamana mal olsa da, cuma günü hem Ekstrom'u hem de Sainz'i geçerek etap galibiyetini almadan önce etabın açılış gününü sağlam bir üçüncü sırada tamamladı.

Dokuz kez WRC şampiyonu, "Bizim için iyi bir gündü, iyi bir etaptı, sorun yoktu."

"Dünkü özel etabın ilk bölümü çok uzundu, 400 km'den fazlaydı. Özellikle Dakar'da ağırdan almaya ve aracı çok zorlamamaya çalıştım çünkü kum tepelerinde mekanik parçalar çok zorlanıyor."

"Strateji doğruydu. Audi'nin stratejisini daha iyi yapan şey, dokuz dakika kaybederek yeterince geride kalmamaları ve ayrıca öndeki Nasser'in yolu çok iyi açmasıydı."

"Yani beklediğimiz kadar yakın değildi. Etabı yapmak zorundaydık, kazandık ve muhtemelen genel klasmanda yükseleceğiz."

"Çok kötü değil, hala yarışın içindeyiz. Sonuç olarak, üç lastik patlatarak iki kez zaman kaybetmiş olduk."

"Bunun dışında iyi bir hafta geçiriyoruz ama yine de çok hızlı ilerliyor." dedi.

Dakar'da koşulacak altı etap daha var ve sürücüler Al Duwadimi, Hai'il ve Al'Ula'daki duraklar üzerinden Yanbu'daki bitiş çizgisine gitmeden önce pazar günü ralliye devam etmek üzere Riyad'a uçacaklar.

49 yaşındaki pilot, kendisinin ve Prodrive'ın rallinin ikinci ve son haftasında şanslarını arttırmak için lastik patlamalarını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Loeb, "Herkes maksimum hıza ulaştı ve seviye çok yüksek. Bu hızda, bir şeylerin kırılması ve bir şeylerin olması normal."

"Şimdilik her şey bizim için iyi gidiyor, sadece bu şekilde devam etmemiz ve taşlı son etaplar için patlaklara bir çözüm bulmamız gerekiyor, hepsi bu." dedi.

2024 yılı Audi'nin Dakar'ı kazanmak için son şansı olacak gibi görünüyor. Alman üretici Sauber ile gerçekleştireceği Formula 1 projesine odaklanmak için kalan son fabrika çalışmasının perdesini indirmeye hazırlanıyor.

Bu arada Loeb, 2025 yılında yine Prodrive tarafından yürütülecek bir programda Renault markası Dacia'ya katılacak.