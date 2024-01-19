Loeb: "Üç Audi'ye karşı hiç şansımız yoktu"

Perşembe günkü Al-'Ula ve Yanbu arasındaki 420 km'lik test, Loeb'in genel sıralamada Audi pilotu Carlos Sainz'ı geçmesi için son şansıydı. Çünkü cuma günkü son etap ciddi bir fark yaratmak için çok kısa bir mesafeden oluşuyor.

Prodrive yıldızının 2024 Dakar'ın en tehlikeli etaplarından birinde kapatması gereken 13 dakikalık bir fark vardı. Ancak bir tepeden atladıktan sonra büyük bir kayaya çarpıp Hunter'ının sağ ön salıncak koluna zarar verince maratondaki ilk zafer umutları yıkıldı.

Fransız pilot, müşteri Hunter'ı aracı kullanan YunXiang China sürücüsü Zi Yungang'dan gerekli yedek parçaları aldı. Ekip, bu sırada Prodrive yardım aracını da yardım için çağırdı.

Loeb sonunda aksayan aracını bitiş çizgisine kadar getirebildi. Ancak Guillaume de Mevius'un Overdrive Toyota'sının gerisinde kalarak sıralamada üçüncülüğe düştü.

Al-Attiyah hala Dakar'da yarışıyor ve artçı olarak görev yapıyor olsaydı. Loeb muhtemelen aracını zamanında tamir edebilecekti, ancak Katarlı sürücü kendi sorunları nedeniyle 9. etabın sonunda yarıştan çekildi.

Bu, 49 yaşındaki sürücünün geçen yıl çok sayıda sürücü ün yarışını etkileyen bir etapta fiilen tek başına kaldığı anlamına gelirken, Sainz ve Audi takım arkadaşları Mattias Ekstrom ve Stephane Peterhansel, İspanyol sürücünün güvenli bir şekilde finişe ulaşmasını sağlamak için birlikte çalıştı.

Loeb bu durumun kendisini Sainz karşısında ciddi bir dezavantaja soktuğunu ve Dakar'daki mağlubiyet serisine son verme şansının olmadığını düşünüyor.

Loeb, "Yaptıklarımızdan memnunuz. Elbette istediğimiz gibi gitmedi."

"Sonunda Audi Takımı karşısında hiç şansımız yoktu. Birlikte çalışıyorlardı. Carlos'a yardım eden iki araçları vardı. O güvendeydi, dün üç kez lastik patlatmıştı."

"Benim üç kez lastik patlatamazdım. Çünkü etapta sıkışıp kalırdım. Yani evet. Audi gibi komple bir takıma karşı tek başına mücadele etmek zor." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb

Al-Attiyah'ın bu yılki Dakar'dan çekilmesinin kötü bir karar olup olmadığı sorulduğunda Loeb şunları söyledi: "Nasser sonuçta ne istiyorsa onu yapıyor."

"Bu yüzden onun gitmesine izin vermek bizim verdiğimiz bir karar değil. Ama bugün Audi'ye karşı hiç şansımız yoktu. Etabın nasıl olduğunu gördüğünüzde, tüm bu patlaklarla orada tek başımıza olmak, hiç şansımız yoktu."

Loeb'ün sorunları 132 km'de aracı tamir edildikten sonra da bitmedi ve bitiş çizgisine giderken üç kez daha lastik patlattı.

Sınırlı sayıda yedek lastiğin olduğu bir ortamda Loeb, 'tamamen zarar görmüş üç lastikle' düşük hızda sürünerek bitiş çizgisine ulaşmak zorunda kaldı.

Kazadan öncesi de dahil olmak üzere tüm etap boyunca kaç kez lastik patlattığı sorulduğunda Loeb, "Beş. Sonra patlayan tüm lastikleri janta kadar yeniden kullanmak zorunda kaldık."

"Jantın üzerine çıktığınızda, bir taşa çarpar ve janta zarar verirseniz, artık kaliperin üzerinden geçmeyebilir, o zaman çıkaramazsınız."

"Gerçekten jantın üzerindeyken, hala lastiği takılı olan bir jantla değiştirdik ve parçalanana kadar on kilometre dayandı. Parçalandıktan sonra sonuncusunu yerine taktık ama 50 km/s hızla sürdük." dedi.

Loeb, bir diğer Prodrive pilotu Yungang imdadına yetişip podyumda kalmasını sağlamadan önce etabı bitirmekten umudunu kestiğini itiraf etti.

Çektiği çile göz önüne alındığında etabı bitirmenin küçük bir mucize olup olmadığı sorusuna Loeb, "Bir noktada, geri dönüp helikoptere binmeyi düşündüm ama aracı çölün ortasında bırakamazdık."

"Onu geri almakta zorlanacaklardı. Bugün planım yoktu, o yüzden kamyonu bekleyelim dedim! Sonunda Çinli sürücü geldi ve bu bizim için mükemmeldi."

"Yarışı bırakacağımızı düşündük. Bir taşın üzerine oturmuştuk. Sonuçta tekrar yola koyulduk, yani küçük bir mucize, bilmiyorum... Bunlar benim en sevdiğim mucizeler değil!" dedi.