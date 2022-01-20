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Loeb, 2022'de daha fazla ralliye katılmak istese de, tek rallisi Monte Carlo olabilir

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Sebastien Loeb, bu yıl daha fazla Dünya Ralli Şampiyonası etkinliğinde yer almak istese de, potansiyel olarak M-Sport'taki tek yarışının Monte Carlo olabileceğini kabul ediyor.

Loeb, 2022'de daha fazla ralliye katılmak istese de, tek rallisi Monte Carlo olabilir

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, yedi kez kazandığı ünlü Monte Carlo Rallisi'nde, dördüncü bir M-Sport Ford Puma Rally1 aracıyla yarışmayı kabul etti ve bu hafta sonu WRC'ye dönüyor.

Loeb'ün WRC'ye dönüşüyle ilgili tartışmalar, geçen yılın ortasında başladı ve sonunda sadece bir rallilik anlaşma yapıldı.

Loeb, geçtiğimiz hafta sona eren Dakar Rallisi'nde Prodrive ile mücadele ederken, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen Extreme E serisinde Lewis Hamilton'ın X44 takımı için mücadele etmişti.

47 yaşındaki sürücü, bu sezon daha fazla WRC etkinliğinde yer almak istediğini fakat gelecek planlarının henüz belli olmadığını belirtti.

Loeb, 2022 programına daha fazla WRC etkinliği ekleyip eklemeyeceği sorulduğunda, "Bu konuda hiçbir fikrim yok."

"Muhtemelen bu [Monte Carlo] katıldığım tek ralli olacak. Elbette daha fazla ralliden bahsediyorduk ama her şeyi tek seferde bir araya getirmek biraz fazla karmaşıktı, bu yüzden ilk Monte Carlo'ya gitmeye karar verdik."

"Gerisini daha sonra tartışacağız." cevabını verdi.

Daha fazla rallide yer almak isteyip istemediği sorulduğunda, "Evet ama şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum."

"Biraz Extreme E yapacağım ve belki de dünya kros şampiyonasına katılacağım. Fakat 15 yarışlık bir takvime sahip olmak istemiyorum, bu yüzden bir orta yol bulmam gerekiyor." dedi.

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, Ford Puma Rally1

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, Ford Puma Rally1

Photo by: Bastien Roux

Bu sezon başka kaç WRC etkinliğine katılmayı tercih edeceği sorulduğunda ise, "Kaç ralli yapacağımızı bilmiyorum. Herhangi bir tercihim var mı? Pek değil, ralli tercihinden ziyade, takvimi iyi şekilde ayarlamakla alakalı olacak." dedi.

M-Sport takım patronu Richard Millener, şu anda Loeb'ün Monte Carlo dışındaki geleceği hakkında herhangi bir tartışma olmadığını ve her şeyin bu hafta sonu Monte Carlo'da nasıl performans göstereceğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Millener, “Şu anda İsveç için ciddi bir tartışma olmadığını söyleyebilirim."

"Bu da bize ek zaman sağlıyor ve burası ile Hırvatistan arasında neyin mümkün olduğunu görme fırsatı veriyor."

"Fakat bence her şey eninde sonunda bu hafta sonu işlerin ne kadar iyi gittiğine bağlı olacak. Sadece bu hafta sonunu en iyi şekilde tamamlamaya odaklandık, herkes zamanını buna veriyor."

"O yüzden bu hafta nasıl gideceğimize bir bakacağız, nasıl devam edeceğimizi göreceğiz ve keyfini çıkaracağız."

"Onu araçta daha çok görmek isterdik ama dediğin gibi bunun için bir araya getirilmesi gereken çok şey var."

"Fakat şu an bulunduğumuz konuma gelmek için çok çalıştık, bu yüzden aynı şeyi yapmaya devam etmemek ve bu yıl için başka neler yapabileceğimizi görmemek için hiçbir neden yok." dedi.

Loeb'ün WRC'ye dönüşü, Monte Carlo'da rekor sayıda galibiyet alan Sebastien Ogier ile potansiyel bir savaşa yol açacak.

Loeb bu konuda, "Hedefim Ogier ile mücadele etmek değil."

"Amacım önce ritim yakalamak, hangi aracın iyi olduğunu anlamak ve öndeki adamlarla savaşmak için doğru ritmi bulup bulamayacağımı görmek olacak."

"Bunu yapmak kesinlikle kolay değil, özellikle benim için hiç kolay değil çünkü uzun zamandır ralli yapmıyorum."

"Şu anda bütün bu şeyleri düşünmüyorum, sadece yapmam gereken işe konsantre olmaya çalışıyorum, araç ve etaplarla mümkün olan en iyi duyguyu yakalamaya çalışıyorum."

"Sonrasında  nerede olduğumuzu göreceğiz." dedi.

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, Ford Puma Rally1

Sebastien Loeb, Isabelle Galmiche, Ford Puma Rally1

Fotoğraf: Bastien Roux

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