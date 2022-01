2022 WRC takviminde Birleşik Krallık yer almayacak

WRC, geçen yıl 18-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "açıklanmamış bir yarış" da dahil olmak üzere 13 ülkelik yeni takvimini açıklamıştı Bu boşluğu Kuzey İrlanda Rallisi'nin doldurması planlanıyordu.

Ancak Motorsport.com, 2022'de Belfast'ın dışında bir ralli yapılmasının imkan dahilinde olmadığını anlıyor.

Sonuç olarak, 2019'daki Wales Rally GB'den bu yana WRC takviminde bir kez daha Birleşik Krallık yer almayacak.

Bu, WRC'nin ülkede gerçekleştirilmesine öncülük eden Kuzey Rallisi organizatörü Bobby Willis'e son darbe oldu. Belfastlı iş insanı, geçtiğimiz yıl ralliyi İrlanda kıyılarına getirmeyi ummuştu ancak etkinliğe ev sahipliği yapmak için 2 milyon sterlinlik finansmanı sağlayamadı.

Motorsport UK, etkinliğin destekçilerinden Tourism Northern Ireland'a devam edemeyeceğini belirten bir mektup gönderen Kuzey İrlanda Rallisi'nin planlarının suya düştüğünü bildirdi. Bu, etkinliğe ev sahipliği yapmak için gereken finansal seçenekler hâlâ değerlendirilirken gerçekleşti.

BBC Kuzey İrlanda, Motorsport UK'in "Kuzey İrlanda yönetiminin karar alamayışının" ve "ralliyi garantilemek için artan finansal riskin" projeyi "geçersiz" hale getirdiğini belirtti. Organizasyon bunun "son derece hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Motorsport.com, bu konu hakkında Motorsport UK ve Willis ile iletişime geçti. Ancak yorum yapmadılar.

WRC, 2022 takvimindeki açıklanmamış etkinlikle sözleşmeler imzalanana kadar Autosport'a resmi bir açıklama yapamadı. Boşluğu dolduracak adaylar henüz belirsiz.

Rally Northern Ireland hasn't appeared on the WRC schedule before, but the WRC did visit the Republic of Ireland twice - with Sebastien Loeb winning in 2007

Photo by: Sutton Images