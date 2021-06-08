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WRC / İtalya Rallisi Haberler

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Thierry Neuville, Ott Tanak'ın Sardunya Rallisi'nde yarış dışı kalmasına rağmen Hyundai i20 Coupe'nin dayanıklılığını savundu ancak takımın yeni 2022 Rally1 aracı için dersler çıkarabileceğini dile getirdi.

Neuville, sorunlara rağmen Hyundai'ye destek veriyor

Hyundai, Sardunya'daki rallide arka arkaya ikinci kez kazalarla ya da dayanıklılık sorunlarıyla boğuşurken, Toyota bir kez daha iki araçla birden podyuma çıkmayı başardı.

Hyundai, Sardunya'daki ralliye harika şekilde başladı ve Tanak, cumartesi günü sabah 40 saniyelik bir fark açarak etkileyici bir tempo ortaya koydu.

Bununla beraber Portekiz Rallisi'yle benzer bir durum ortaya çıktı ve Tanak, cumartesi günkü 12. etapta bir kayaya çarpmasının ardından sol arka süspansiyonunu kırdı ve ralliye erken veda etmek zorunda kaldı.

Hyundai için kabus bununla da bitmedi ve Sordu, i20 Coupe ile cumartesi günkü 15. etapta takla attı ve hem galibiyet hem de podyum mücadelesinden kopmuş oldu.

Bu acımasız şartlardan çıkan tek Hyundai sürücüsü Neuville'die ve ralliyi tamamlayan dört WRC sürücüsünden biri olarak ralliyi üçüncü bitirdi.

Bu yıl dört kez üçüncü olan ve Portekiz'de sağ arka süspansiyonunu kırdığı bir hata yapan Neuville, i20'nin Toyota'ya kıyasla daha zorlu şartlarda daha kırılgan olduğunu kabul etti. Bununla beraber Tanak'ın Sardunya'da yaptığı kazanın aracın kırılganlığıyla ilgisi olmadığını, her aracın o kayada aynı hasarı alabileceğini dile getirdi.

Neuville, Autosport'a verdiği demeçte Hyundai araçlarının bu denli kırılgan olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Cumartesi günü olanlara bakıp, [Tanak'ın] çarptığı taşın boyutunu görürseniz, bu araçların hiçbirinin buna karşı koyabileceğini sanmıyorum."

“Geride kalan rallilerde, mesela geçen yıl burada, Sardunya'da ve diğer rallilerde gördüğümüz üzere daha zorlu bölümlerde Toyota'dan biraz daha fazla mücadele ettiğimiz doğru."

“Belki üzerinde çalışılabilir ama bence odak noktası şu anda daha çok yeni araca kaymış durumda ve gelecek yıl için planladığımız yeni araçta daha güçlü olmak için neyi halletmemiz gerektiğini biliyoruz.”

Podium: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Podium: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Galibiyet için savaştığı her iki yarışta da sadece Power Stage puanı alabilen Tanak, i20'nin dayanıklılığının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Tanak şu anda şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor fakat şampiyona lideri Ogier'in tam 57 puan ardında kalmış durumda.

Tanak, "Elbette Hyundai takımı bu araçla beni bu seviyeye getirme konusunda harika bir iş çıkardı. Aracımız şu anda gerçekten hızlı, bu yüzden bizi durduran hiçbir şey yok, sadece küçük şeyler var."

"Bu hızlı bir araç ve sadece dayanıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bunu yapabileceğimize eminim." dedi.

Sardunya'daki olayların ardından "harap olduğunu" söyleyen Hyundai patronu Andrea Adamo ise şunları ekledi: "Sonuçtan memnun değiliz ancak birlikte çalıştığımız gibi devam edersek farkı kapatabileceğimizi biliyoruz. Korkmuyoruz, her zaman yaptığımız gibi çok çalışacağız.”

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Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Pilotlar Thierry Neuville
Editör Tom Howard

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