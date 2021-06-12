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WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Gelecek yılki Dünya Ralli Şampiyonası'nın her etabında hibrit sistemlerin kullanılması bekleniyor ve takımlara, çeşitli stratejiler sunulacak.

WRC takımlarına, 2022 yılında kullanmaları için stratejiler sunulacak

WRC, önümüzdeki sezon yeni Rally1 kuralları uygulamaya geçecek. Bu kurallarla, şarjlı 100kW'lık hibrit sistem sayesinde daha hızlı araçlar göreceğiz ve araçların içindeki güvenlik kafesleri de daha güçlü olacak.

Hibrit teknolojisinin WRC'ye getirilmesi, Toyota, Hyundai ve Ford'un üç yıl daha seride kalmasını sağladı. Üç takım da, Compact Dynamics'ın tasarladığı hibrit sistemini içeren araçlarını geçtiğimiz haftalarda test etmeye başladı.

Takımlar, sistemin gelecek sezon nasıl kullanılacağıyla ilgili genel bilgiler alsa da tüm detaylar henüz tamamlanmadı.

FIA Ralli Direktörü Yves Matton, hibrit sisteminin nasıl kullanılacağını Motorsport.com'a açıkladı.

Daha önce Formula 1'de görüldüğü gibi sürücüler fazla gücü, bir düğme aracılığıyla kullanamayacak ancak takımların, yazılım programları sayesinde bu fazla gücü her etapta kullanabilmek için çeşitli stratejileri olacak.

Motorsport.com'a konuşan Matton şunları söyledi: ''Temel prensiplerimiz var. Bu genelde yol bölümlerinde, tamamen elektrikli modda kullanılacak.''

"Bu, hem hibrit, hem de içten yanmalı motorun size tam güç verdiği etabın başlangıcında kullanılacak. Daha sonra ise belirli şartlar altında detaylar üzerinde çalışabileceğiniz farklı programlar kullanarak araca performans vermesi için etap içerisinde de kullanılabilecek.''

''Bu gücü kullanabilmek için bir düğme olmayacak. Bu güç, bir yazılım sayesinde ve belirli koşullar altında kullanılabilecek.''

''İçlerinden seçim yapabileceğiniz birçok farklı strateji seçeneğiniz olacak ancak sürücüler bu stratejileri kendileri ayarlayamayacak. Üzerinde çalıştığımız sistem, tüm etaplar için geçerli.''

Matton; Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford'un yaptığı Rally1 aracı testlerinden aldıkları geri dönüşler sayesinde cesaretlendiklerini ve COVID-19'a rağmen, WRC'nin yeni döneminin 2022 yılına yetişeceğini düşündüğünü ekledi.

''İyi gidiyor çünkü üreticiler, araçlarını düzgün koşullarda ve özellikle sert çakılda test edebildiler. Neyin kötü olacağını görebilmek adında, araçlar en kötü koşullarda da test edildi.''

''Takımlardan ve sürücülerden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu oldu. Hâlâ yapacak çok şeyimiz var ancak birkaç ayımız daha kaldı ve Monte Carlo'daki ilk etkinlik için hazır olacağız.''

''Hibrit sistem sayesinde daha hızlı olacak olan ve tamamen yeni bir güvenlik kafesine sahip Rally1 aracıyla yeni bir döneme başlamak çok ilginç.''

''Biraz geç kaldık ancak olumlu testler sayesinde yeni araçların, Monte Carlo'ya ve 2022'ye hazır olacağını görüyoruz.''

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