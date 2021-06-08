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WRC / İtalya Rallisi Haberler

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Power Stage'de su kaçmasından dolayı motoru duran Elfyn Evans'ın yaşadığı korkutucu anın ardından Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın yüreği ağzına gelmiş.

Latvala, Evans'ın motorunun durduğunu görünce çok korkmuş

Toyota pilotu Evans, Power Stage'e girilmeden önce genel klasmanda rahat bir şekilde 2. sıradaydı. Fakat Evans'ın Power Stage'de büyük bir su birikintisinden geçmesinin ardından motorunun durmasıyla birlikte Evans'ın 2. sırası tehdit altına girdi.

Evans, birkaç saniye boyunca hareket edemezken, aracından "oldukça fazla suyun" çıkmasının ardından motorunu yeniden ateşleyerek yoluna devam edebildi. 

Bu şanslı kurtuluşun ardından 18.1 sn kaybeden Gallerli pilot finişe ulaşmayı başardı ve ralliyi 2. sırada bitirerek, Toyota'nın dublesini tamamlamış oldu.

Uzun süre yolda durmasına neden olan problem hakkında konuşan Evans, şu ifadeleri kullandı: "Araca çok su aldık ve bunu temizlemesi oldukça uzun sürdü. Aklımın bir ucunda motorun yeniden başlayacağını düşünüyordum ama bir süre sonra şüphelenmeye başladım."

"Bir anda bir momentum yakaladım ve neyse ki bundan sonra her şey temizlendi."

"Farklı bir şekilde de sonuçlanabilirdi ama o anın içindeyken ve o kadar süre boyunca orada sabit kalınca, ne kadar zaman geçtiğini anlamak zor."

"O kadar uzun hissettirmedi [ama] 20 saniyede geçmiş olabilirdi 40 saniye de. Bunu bilebilmek oldukça oldukça zor. Elbette, son etapta finişe ulaşabilmenin stresini yaşadım."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Sardunya Rallisi'ni kazanan Ogier'e göre, yine aynı nedenden dolayı kaynaklanan motorlarındaki ateşleme problemi onları Power Stage galibiyetinden etmiş. 

"Bu hafta sonu yaşadığımız tek sorun su birikintilerini geçmek oldu. Bir noktada bu oldukça korkutucu bir hal aldı çünkü 5-6 saniye kadar motorumda bir ateşleme problemi yaşandı. Bu, muhtemelen Power Stage galibiyetini elimizden aldı ama dürüst olmam gerekirse, çok da önemli değil. 27 puan hâlâ çok iyi."

Servis alanından Evans'ı izleyen takım patronu Latvala, Evans'ın ralliyi bitirmesinin ardından rahatladığını ve Evans'ın yaşadığı problemin ardından neredeyse kalbinin durduğunu söyledi.

İki Toyota pilotu da bu hafta sonu su birikintilerinden geçmelerinin ardından sorunlar yaşadı. Latvala, Toyota Yaris araçlarını bu konuda geliştirmeleri gerektirdiğini ekledi ve şu ifadeleri kullandı: "Oldukça başarılı bir hafta sonuydu. Hyundai geçmiş yıllarda burada çok güçlü olduğundan ve Toyota mevcut formuyla burada hiç kazanamadığından, sadece 1 pilot ile podyuma çıkabilmeyi hedefliyorduk."

"Toyota'nın İtalya Rallisi'ndeki son galibiyeti sanırım 1994'teydi yani sürücülerimiz kesinlikle mükemmel işler çıkardılar."

"Son etaba kadar aracımız oldukça iyi çalışıyordu, son etapta sudan geçmemizin ardından Evans'ın aracı durdu ve çalıştırmaya çalıştığında motor ateşlemedi. Bunu gördüğümde az kalsın kalp krizi geçirecektim."

"Şanslıyız ki sonrasında çalıştırabildik. Seb de aynı sorunu yaşadı. Bu iyi bir şey değil ve gelecekte bunun üzerine çalışmamız gerek, su geçişlerinde daha iyi olmalıyız."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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Ogier, Sardunya Rallisi zaferini "özel bir galibiyet" olarak görüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik İtalya Rallisi
Pilotlar Elfyn Evans
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Tom Howard

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